Marco Rizzo (PC): "Il sovranismo di Salvini rappresenta il piano B del capitalismo globalizzato. La nostra manifestazione del 5 ottobre sarà l'unica mobilitazione di massa nazionale contro questo esecutivo"

Intervista a Marco Rizzo, Segretario generale del Partito Comunista

R. La risoluzione del Parlamento Europeo che equipara il comunismo al nazismo va letta e studiata. È il punto d'arrivo di una campagna che dura da decenni. Per dimostrare quanto sia menzognera basta ricordare i 14 milioni di soldati dell'Armata Rossa periti per liberare l'Europa dal nazismo in confronto ai meno di 300mila statunitensi, oppure evidenziare come la componente più numerosa, più organizzata e combattiva nella Resistenza in Italia sia stata quella Comunista ed anche, parlando di Stalin, quali siano stati i giudizi di Churchill ed i necrologi di De Gasperi e Pertini. Ma continueremo ad approfondire la nostra analisi contro la dittatura della globalizzazione capitalistica che, a partire da UE, FMI e Nato, tende a "normalizzare" qualunque opposizione, alla faccia della loro "democrazia". I nemici del popolo fanno il loro sporco lavoro, ma noi non possiamo non additare al disprezzo politico i traditori della classe lavoratrice che sono la concausa di questi eventi: da Kruscev a Gorbacev, dall'eurocomunismo ad Achille Occhetto per arrivare agli eletti con falce e martello - come Pisapia- che ripudiano ipocritamente la madre del loro posizionamento istituzionale. Noi continueremo la nostra lotta a viso aperto, orgogliosi della falce e martello e della definizione di comunisti, di certo per nulla impauriti dall'anticomunismo che cresce; oggi anche con l'oscuramento di pagine social che direttamente od in qualche modo si rifanno alla elaborazione ed all'azione dei comunisti.R. Il tema dell'ambiente è cruciale nell'analisi per noi comunisti, ma se non lo si inquadra nella lotta contro la globalizzazione capitalistica può risultare addirittura fuorviante. I poteri che governano il mondo hanno capito che possono operare una riconversione dei loro profitti e del loro comando usando temi apparentemente progressivi e indirizzando le masse verso obiettivi che non mettano mai in discussione il loro ruolo.R. Il sovranismo nostrano rappresenta il piano B del capitalismo globalizzato che, ad ora, preferisce il progressismo radical perchè ha effetti più efficaci nella lobotomizzazione e normalizzazione delle masse. In fin dei conti Salvini ed i suoi hanno fatto solo la "faccia feroce" all'Unione Europea, ma non hanno mai fatto nulla di concreto per contrastarla efficacemente come, ad esempio, cominciare a metter in discussione i trattati da Lisbona a Mastricht, così come lavorare per la cancella zione del fiscal compact, del patto di stabilità e del pareggio di bilancio dalla costituzione. Questioni che stanno nel dna del nostro programmaR.Parlando chiaro al popolo. Dire e fare. Esattamente il contrario di quello che hanno fatto i 5 stelle, assertori della uscita da UE ed Euro in fase elettorale e poi determinanti nel votare, come presidente della Commissione Europea, la ministra della Merkel, la Signora Ursula von der Leyen.R. Servirebbe un colpo di reni. Trasformare i nani della politica di oggi nei giganti di quella di ieri. Pochi episodi ricordano una titolarità dei governi e degli uomini delle istituzioni italiane che, tra l'altro, hanno pagato a caro prezzo una pur minima visione non subalterna a USA e UE, dal caso Mattei a Sigonella, da Calipari alla guerra alla Libia di Gheddafi. In sintesi la nostra linea Internazionale è: Fuori da UE, Euro e Nato.R.Mai come oggi lo slogan: "socialismo o barbarie" è attuale. La lotta all'imperialismo diventa prioritaria. Ancora, mai come ora, serve una linea precisa e determinata che eviti perdite di tempo negli eclettici movimenti messi in campo dal capitale stesso. Tutto quello che si muove contro l'imperialismo è positivo, certo, mai come oggi, si avverte la tragedia epocale dovuta alla sconfitta dell'URSS, come forza che controbilanciava l'imperialismo stesso.R. Come è stato reso noto da tempo, il nostro partito, proprio in vista alla manifestazione di Piazza Ss Apostoli a Roma di sabato 5 Ottobre, ha propiziato incontri con altre forze politiche (ad es.da Pap al Pci) che alla fine non hanno aderito alla nostra proposta di organizzazione di quella manifestazione. Ho la netta impressione che, al di là della verbale contrarietà al governo Conte Bis , la manifestazione del 5 Ottobre sarà l'unica mobilitazione di massa politica nazionale contro questo esecutivo. Le motivazioni sono svariate, vanno dal timore di scontentare l'elettorato 5Stelle che costituisce la goldenshare degli iscritti Usb/Pap ai limiti politici del Pci, che si evidenziano ancor di più in Rifondazione Comunista, che addirittura 'bacia il rospo' a partire dall'alleanza col PD/5Stelle nelle elezioni regionali in Umbria. Risulta per i comunisti ancora più evidente la forza della coerenza di una linea che predilige più le alleanze sociali (che amplieremo sottraendo fasce popolari e di ceto medio proletarizzato anche all' influenza politica della destra) che non quelle politiche. La manifestazione a Piazza Ss Apostoli a Roma sabato 5 Ottobre sarà un punto di partenza di questa strategia che si articolerà successivamente nelle mobilitazioni studentesche dell'11 Ottobre e del sindacalismo di base e di classe del 25 Ottobre.La Redazione de l'AntiDiplomatico