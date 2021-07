Mosca: "Non spetta alla Cancelleria francese dire a paesi e popoli con quali vaccini immunizzarsi"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, María Zakharova, ha condannato sul suo account Telegram le recenti dichiarazioni di Clément Beaune, segretario di Stato francese per gli affari europei, il quale ha deplorato che la Grecia consenta l'ingresso nel suo territorio di persone che sono state vaccinate contro il coronavirus con vaccini prodotti in Russia o Cina.

Ricordando che non si tratta della prima dichiarazione "tanto inaccettabile" della Cancelleria francese - per quella che potrebbe essere presa come una posizione politica del Paese - la diplomatica russo ha condannato la Francia "per questee dichiarazioni discriminatorie del suo alto funzionario, che riaccendono lo spirito di segregazione neonazista in Europa”.

Zakharova ha sottolineato che il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri francese "non è un virologo" per parlare su questo argomento a Stati sovrani, né spetta alla Cancelleria francese "dettare a paesi e popoli con cui vaccini per immunizzare ."

"Avrebbe potuto dirlo onestamente: la Francia non può produrre il suo vaccino"

La portavoce ha suggerito che, "evidentemente", il ministero degli Esteri francese "è offeso" perché il suo Paese non è stato in grado di sviluppare un proprio vaccino. "Siamo dispiaciuti per il fallimento della Francia", ha detto Zakhrova.

"Clément Beaune avrebbe potuto dirlo onestamente: la Francia non ha potuto produrre il suo vaccino, invidiamo tutti coloro che possono, ci è stato affidato il compito di contrastare con metodi di propaganda il successo dei paesi che hanno dimostrato al mondo i risultati della loro scienza", ha rincarato la dose, ridicolizzando Beaune, la portavoce.

La Zakharova, infatti, sottolinea che, a differenza della Cancelleria francese, la direttrice del comitato per i vaccini anticovid nel Paese francese, Marie-Paule Kieny, ha recentemente annunciato di ritenere efficace il vaccino russo Sputnik V. "Perché non è una propagandista come Clément Beaune, ma una virologa", ha ricordato.