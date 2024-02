Mujica sul ruolo del popolo nell’unità latinoamericana: “La storia la fanno le masse”

L'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, ha chiuso la Giornata dell'Integrazione dell'America Latina e dei Caraibi, davanti ad attivisti e militanti sociali di 26 Paesi diversi, a Foz do Iguaçu, in Brasile.

Mujica ha difeso l'unità dei popoli della regione e ha invitato a "conquistare il popolo": "Se non abbiamo il popolo, non riusciremo a raggiungere [l'integrazione]. I governi cambieranno, ma il popolo farà pressione. La storia non la fanno i grandi leader, la fanno le masse", ha detto l'uruguaiano, che ha condiviso la cerimonia di chiusura con la vicepresidente della Colombia Francia Márquez, come segnalato da teleSUR.

L'evento, che ha promosso eventi politici e tavole rotonde per due giorni e ha riunito più di 4.000 persone, è stato lanciato a ottobre da Mujica, accompagnato da altre organizzazioni come Alba Movimentos e la Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas (CSA).

L'ex presidente ha proposto una serie di azioni pratiche che, secondo lui, potrebbero essere attuate immediatamente dai Paesi latinoamericani, "un insieme di cose che chiamiamo 'cambiamenti di prima generazione'".

Ha inoltre menzionato altri progetti, come la creazione di un documento comune per viaggiare tra i Paesi latinoamericani, la creazione di una banca comune di organi per i trapianti e la cooperazione energetica transfrontaliera.

Secondo l'ex presidente uruguaiano: "Questo non elimina la politica all'interno delle società, non può sostituire le questioni di potere all'interno dei Paesi. In realtà, si tratta di un insieme di misure per rafforzare la nostra America, in un mondo che si sta globalizzando e che non può risolvere i problemi di classe. Non sostituisce la lotta politica e quindi non è né di destra né di sinistra, è una questione di essere o non essere".

D'altra parte, Mujica ha criticato altre proposte di integrazione, come la creazione di una moneta comune latinoamericana, pur rifiutando l'egemonia del dollaro.

"Di tanto in tanto diciamo: 'abbiamo bisogno di una moneta comune'. Pensiamo sempre alla fine, alla cosa più difficile. Dobbiamo imparare a negoziare con le nostre valute e non dipendere dal dollaro", ha affermato.

L'ex presidente ha anche descritto il commercio tra i Paesi latinoamericani come "miserabile" e ha affermato che l'accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea "non sta andando bene e non ne uscirà nulla di buono". "Abbiamo perso 22 anni", ha detto, riferendosi al tempo in cui l'accordo è stato negoziato.

