Petro in Cina: “L’America Latina può diventare il cuore del mondo”

In visita ufficiale in Cina, il presidente colombiano Gustavo Petro ha lanciato un messaggio ambizioso: “L’America Latina può diventare il cuore sociale, politico ed economico del mondo”. Dalla Muraglia Cinese, Petro ha annunciato l’adesione della Colombia alla Nuova Via della Seta, sottolineando la volontà del suo paese di rafforzare relazioni commerciali plurali e sovrane, “in condizioni di libertà e uguaglianza”.

Petro ha evidenziato il ruolo strategico della Colombia, crocevia tra oceani e continenti, come snodo commerciale globale. “Possiamo collegare il commercio mondiale verso Nord, Est e Ovest”, ha affermato, indicando le infrastrutture digitali e logistiche come chiave per un futuro condiviso “di pace, scienza e sviluppo”. In qualità di presidente pro tempore della CELAC, ha anticipato nuovi vertici con Europa e Stati Uniti, rispondendo anche alle critiche interne per l’apertura a Pechino: “La Colombia non deve guardare solo da una parte”. La sua posizione si inserisce in un contesto globale in mutamento, segnato dalla distensione commerciale tra Cina e Stati Uniti.

*Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati