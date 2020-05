Nasrallah: Era fuori da influenza USA, aveva petrolio, gas e sovranità politica. Ecco perché la Siria è stata aggredita

Nasrallah ha tenuto questo discorso in occasione del quarto anniversario del martirio del comandante Mostafa Badr al-Din , capo delle operazioni militari di Hezbollah, ucciso in un presunto attacco del regime israeliano sul territorio siriano, il 13 maggio 2016.Badr al-Din stava guidando la lotta contro il piano sionista americano nella regione del Medio Oriente, con la ferma volontà di sradicare i gruppi terroristici attivi nel territorio siriano.Badr al-Din è stato un leader che ha ispirato i combattenti della Resistenza, ha aggiunto.Il ruolo più importante del comandante Badr al-Din era in Siria, il cui problema era che non si sottometteva ai paesi occidentali e agli Stati Uniti, ha aggiunto Nasrallah.Finché il presidente siriano Bashar al-Assad cambia posizione negli Stati Uniti e l'Occidente non avrà alcun problema a restare al potere, perché "il problema in Siria non era il suo sistema politico, ma la Siria era al di fuori del controllo degli Stati Uniti, perché aveva petrolio e gas e sovranità politica".Ha sottolineato che l'obiettivo principale del conflitto armato era che la Siria si sottomettesse agli Stati Uniti, riconoscesse Israele e dimenticasse la causa palestinese con la sua città santa Al-Quds (Gerusalemme).Nonostante tutto, la Siria non si è arresa all'arroganza mondiale, motivo per cui i paesi occidentali hanno cercato di metterla in ginocchio. "Conoscendo tutte queste circostanze, Hezbollah ha deciso di sostenere il governo di Damasco nella sua lotta contro il terrorismo", ha ricordato.La leadership siriana, l'esercito e gran parte del popolo siriano hanno vinto la guerra e ci sono ancora battaglie vinte con la resistenza. La Siria è stata risparmiata dalle teorie della disintegrazione e della cospirazione, ha ribadito.Dopo aver fallito nel raggiungere i loro obiettivi attraverso le loro agende militari in Siria, gli occidentali hanno tentato di raggiungere i loro obiettivi politicamente. Finora la Siria ha vinto la battaglia politica nonostante la guerra psicologica e il blocco che deve affrontare,.Ha anche elogiato il ruolo del Generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds del Corpo islamico delle guardie rivoluzionarie (IRGC) dell'Iran nella lotta contro i gruppi islamisti operanti in Siria.Per quanto riguarda la presenza dell'Iran in Siria, ha sottolineato che il sostegno del Paese persiano a Damasco ha preoccupato il regime israeliano, cosa che potrebbe portarlo a compiere avventure indesiderate."Gli israeliani stanno attaccando tutto ciò che riguarda la fabbricazione di missili in Siria, a causa della forza che ciò comporta per l'asse della Resistenza", ha aggiunto.