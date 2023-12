NEOLIBERISMO, GLOBALIZZAZIONE E LE LORO CONSEGUENZE SULL’AUMENTO DELLE DISEGUAGLIANZE

di Michele Blanco*

Negli anni ottanta del secolo scorso registriamo la nascita e l’affermarsi in tutto il mondo dell’ideologia neoliberista come pensiero dominante e unico. Infatti, con l’avvento nel Regno Unito della Thatcher [1], che come disse chiaramente, intendeva: «Cambiare il cuore e l’anima della gente con la politica economica» [2], e negli Stati Uniti d’America con Reagan che «insegnò come rivestire idee economiche elitiste con una retorica populista» [3], questa nuova ideologia economica e politica iniziò ad essere predominante. Con il sistema “economico” che, liberatosi dei contrappesi di controllo democratico tipici dello stato nazionale costituzionale, promuove la globalizzazione finanziaria con cui riduce il “politico” all’attuale condizione: poco più che servile.

Con l’effetto indotto dell’omologazione dell’intero ceto politico, nel mondo occidentale, ridotto a semplice caporalato dell’egemonia finanziaria (e con la sinistra [4] di governo, in molte parti del mondo, diventata politicamente una seconda-destra, che amministra, facendo ricorso al politicamente corretto [5]). Tanto che nella contemporaneità verifichiamo che «il problema fondamentale sollevato dai processi di cambiamento sta nel fatto che possono finire per frammentare la società invece di ricostruirla. Al posto di istituzioni trasformate, avremmo in tal caso comuni e comunità di ogni natura. Al posto di classi sociali, vedremmo nascere tribù» [6].

Nel lungo periodo della globalizzazione ultraliberista abbiamo avuto l’affermazione di una forte egemonia economica e politico-culturale centrata sull’assunto che la promozione della libertà fosse principalmente intesa come libertà economica, dell’impresa, e come totale disimpegno etico del singolo individuo rispetto alla società. Si ritenne che la persona non potesse realizzarsi in pieno senza annullare quelle istanze di uguaglianza materiale e sociale che invece, nei «trent’anni gloriosi»,avevano guidato la grande crescita economica e sociale dei paesi occidentali con la conseguente costruzione del welfare state, la promozione del capitalismo sociale e il faticoso, quanto instabile ma fruttuoso, compromesso tra capitale e lavoro.

Nel corso degli anni è stato ampiamente riconosciuto, e sempre più ammesso, che gli sviluppi guidati dal libero mercato senza freni, associati alla globalizzazione hanno inasprito le ineguaglianze globali esistenti, ma cosa ancor più grave, ne hanno generate di nuove. In questo contesto registriamo il passaggio da un potere più verticale ad uno più orizzontale, ma non per questo più democratico. In questi anni si è avuta l’internazionalizzazione dei poteri sia delle organizzazioni internazionali, sia intergovernative, ossia formate esclusivamente da Stati sulla base di accordi vincolanti, che ibride pubblico-private.

Entità sempre più presenti nelle dinamiche decisionali e nei vari dossier globali che agiscono perlopiù con gli strumenti del diritto internazionale e del soft law, caratterizzate più che da leggi da raccomandazioni, studi, pareri e assistenza. Questo nuovo piano giuridico emergente, parallelo e privato ha preso il nome di lex mercatoria, intesa come la diffusa codificazione dei rapporti commerciali tra le imprese in un mondo globalizzato, un passaggio fondamentale della contemporanea metamorfosi del potere, sempre in una direzione più orizzontale, a-territoriale e internazionale [7].

Infine, sottolinea Maria Rosaria Ferrarese, un ulteriore elemento, motore di tale metamorfosi, è stata l’innovazione tecnologica. Sovente promossa e finanziata dallo Stato nazionale stesso [8]. Tutto questo ha poi permesso a realtà economiche e multinazionali private di accumulare un potere quasi monopolistico, costituito da forti rendite di posizione, accumulo di dati e capacità di sfuggire all’azione delle leggi antitrust. La Ferrarese menziona, come esempi eclatanti, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Società con fatturati superiori ai PIL di diversi paesi e in grado di muoversi oltre i confini territoriali beneficiando anche dell’arbitraggio fiscale. La tecnologia permette a soggetti privati di avere un’influenza decisiva sulla società e anche sui governi nazionali.

Tra i nuovi poteri, vi sono e saranno sicuramente i possessori di determinate tecnologie, dall’intelligenza artificiale alle tecniche hacker per fare breccia, senza eserciti o armi, nei sistemi interconnessi delle infrastrutture statali. In questo contesto un ruolo fondamentale va individuato nella stagione delle privatizzazioni che si è svolto sotto l’egida del cosiddetto Washington Consensus, che hanno reso sempre più settori dell’economia contendibili e, di conseguenza, hanno condotto ad una enorme ritrazione del potere statale, che di fatto ha dato spazio ad altri poteri economici e finanziari privati. Si ritiene che «La svolta verso la governance si inserisce in un trend di profonda innovazione delle tecniche di governo: un progetto precocemente identificato da Michel Foucault come una “autolimitazione della ragione di governo”, che riduce la presa del potere pubblico nei confronti delle società e tende non solo ad assecondare criteri di laissez-faire, ma, più in generale, a premiare una certa spontaneità e presunta naturalità delle forme di vita, dando spazio agli interessi e alla possibilità che essi si autorappresentino» [9]. Nel contesto attuale le disuguaglianze sociali nella distribuzione delle risorse economiche, produttive e del reddito sono generalmente considerate in aumento.

Molti studi su queste tendenze hanno un approccio critico verso il capitalismo neoliberista. Ma bisogna considerare che un certo numero di sostenitori e apologeti della globalizzazione è giunto alla stessa evidente conclusione. L’U.N.D.P. [10], per esempio, nel suo rapporto “Human Development “del 1992, stabiliva, con dati certi e verificati, che tra il 1960 e il 1989 i paesi con il 20% della popolazione più ricca del mondo avevano visto una crescita della loro quota percentuale di produzione globale (reddito) dal 70,2 all’82,7%, mentre la quota dei paesi con il 20% della popolazione più povera del mondo scendeva dal 2,3% all’1,4%.

L’Organizzazione per lo Sviluppo dei Paesi Industriali delle Nazioni Unite (U.N.I.D.O. 1997) ha sostenuto la stessa conclusione sulla base di dati più recenti. Anche la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno riconosciuto che le condizioni dello sviluppo sono regredite in un gran numero di paesi, e in molti casi ai livelli raggiunti nel 1980 o addirittura nel 1970.

Chiaramente questi paesi non sono riusciti a raccogliere i frutti della globalizzazione che ha portato sviluppo in altri contesti, né a partecipare a ciò che la Banca Mondiale ha visto come una «tendenza verso la prosperità». Ma nell’Africa subsahariana, la Banca Mondiale ha stimato che dal 1987 i redditi “pro capite” sono scesi del 25%. Comunque sia riscontriamo l’ampio accordo tra sostenitori e oppositori della globalizzazione sul fatto che le ineguaglianze globali nelle risorse economiche e nel reddito debbano essere considerate e mostrate in aumento a partire dalla metà degli anni Ottanta. Uno dei risultati più eclatanti del neoliberismo riguarda la enorme crescita delle disuguaglianze di reddito anche nelle economie avanzate [11] che sono aumentate negli ultimi anni anche a fronte della crescita economica come altri autori come Angus Deaton [12] e Joseph Stiglitz [13] hanno dimostrato a sufficienza. Il dato ormai chiaramente diventato inconfutabile è che l’incalzante crescita delle disuguaglianze economiche e sociali sono cresciute moltissimo anche nelle democrazie costituzionali avanzate, anche a fronte dello sviluppo economico, industriale e tecnologico di cui esse continuano complessivamente a godere.

Sono cresciute tanto che, Carlo Trigilia, studioso e ex ministro del governo italiano, ritiene che «Le conseguenze della pandemia e l’invasione dell’Ucraina contribuiscono ad aggravare il quadro. La sinistra europea e quella italiana si trovano così ad affrontare una nuova sfida, decisiva non solo per il loro futuro, ma anche per quello del capitalismo democratico. L’elettorato popolare, che ne costituiva il fulcro, alimenta infatti l’esodo verso l’astensionismo e verso la nuova destra radicale, attratto dalla protesta e dal populismo.

A fronte del peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita, vecchi e nuovi gruppi più a disagio non si sentono oggi rappresentati» [14]. Stiglitz sostiene con fermezza che la disuguaglianza uccide la crescita infatti se la ricchezza si concentra in poche mani la crisi diventa inevitabile, come avvenne negli anni Trenta del secolo scorso. Il teorema del premio Nobel dimostra come disuguaglianza e polarizzazione dei redditi ostacolino la crescita e frenino il Pil [15]. E’ la diseguaglianza il vero problema della mancata crescita economica [16].

In tutti i paesi dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri [17] la crescita economica, inevitabilmente, segna il passo e, spesso precipita. Nei paesi dove esiste ancora una grande middle class permane una relativa prosperità economica. Gli studi di Stiglitz degli ultimi decenni sempre influenzati dalle teorie keynesiane sono un attacco frontale alle teorie liberiste. Le sue idee si fondano sul meccanismo della “propensione al consumo”: i ricchi, essendo pochi ce l’hanno più bassa del molto più numeroso ceto medio, dunque se la distribuzione del reddito li favorisce la spesa in beni e servizi si deprime. E’ invece il ceto medio a consumare quasi tutto quello che ha in tasca e a spingere Pil ed economia, quando la distribuzione del reddito lo favorisce. Stiglitz ci fornisce la prova: quando i ricchi (ovvero a malapena l’1 per cento più ricco della popolazione) si è appropriano del 25 per cento del reddito scoppia la «bomba atomica economica». I fatti lo hanno dimostrato con la Grande Crisi degli Anni Trenta e con la Grande Recessione di questo secolo. Le idee di Stiglitz [18] sono chiare, facili da dimostrare infatti se l’indice di Gini [19] aumenta, dunque aumenta la diseguaglianza, il “moltiplicatore” degli investimenti diminuisce e dunque il Pil frena inesorabilmente. Basti pensare che anche il dogma dell’austerità ha dimostrato la sua non fondatezza economica: l’Fmi ha infatti calcolato che il taglio del deficit dell’uno per cento può ridurre il Pil fino al 2 per cento.

Anche la teoria del debito di Rogoff e Reinhard [20] secondo la quale oltre il 90 per cento nel rapporto con il Pil porta inevitabilmente alla recessione. Ma come specifica Stiglitz la diseguaglianza fiacca fino ad uccidere il Pil e ogni possibilità di crescita economica, non solo per via della inevitabile caduta dei consumi ma anche perché il sistema è largamente “inefficiente” se prevalgono rendite e monopoli. Infatti la continua ricerca della rendita finanziaria comporta un vero spreco di risorse che riduce la produttività e il benessere del paese [21]. Secondo quanto riportato da Piketty, in Europa il 10% più ricco della popolazione ha tra il 50% ed il 60% del patrimonio totale (con un aumento del 10% dal 1980) mentre la parte più povera ha un patrimonio tra il 5 ed il 10% del totale. In Italia in particolare dal 1987 al 2020, il 10% più ricco degli italiani è passato dal percepire il 24,3% del reddito nazionale complessivo al 31,4% (un aumento del 30%) e lo ha fatto a scapito di tutte le altre fasce di reddito [22]. Ma tutti sappiamo che le disuguaglianze esistono soprattutto perché il sistema economico iniquo, che genera ricchezza, ma non riesce a distribuirla nemmeno lontanamente in modo uniforme. Conosciamo quali gravi conseguenze provocano le grandi disuguaglianze «l’aumento dei problemi sanitari e sociali, rafforzano razzismo e violenza, ostacolano la mobilità sociale, sono responsabili dell’abbassamento del livello di istruzione e del benessere generale.

L’incremento delle disparità si traduce in minore felicità collettiva, minore fiducia e coesione sociale, quindi in un indebolimento complessivo della comunità e della democrazia. Perché, di fronte ai danni che provocano ai singoli individui e alla società nel suo insieme, le disuguaglianze persistono e diventano, nell’attuale momento storico, sempre più estreme» [23]. Un’altra colpa da ascrivere al moderno capitalismo neoliberista riguarda il comportamento impunito di diverse multinazionali che sottraggono alle nazioni più povere importanti quantitativi di risorse attraverso continue manipolazioni sui prezzi del commercio internazionale. In questo modo riescono a riscuotere imponenti e ingiustificate somme legate ad investimenti speculativi effettuati in specifiche nazioni in difficoltà economica, politica e sociale. Ad esempio come accaduto con l’Ucraina in questi mesi, fortemente indifesa dagli assalti delle multinazionali verso i terreni fertili del “granaio d’Europa” e sulle sue immense riserve minerarie e di terre rare [24].

