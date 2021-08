Pepe Escobar - Media e pubbliche relazioni, i talebani imparano da Russia e Cina

Pepe Escobar offre sempre un punto di vista originale e alle volte scomodo sulle vicende geopolitiche. Sui talebani, il giornalista ricordando come erano 20 anni all'epoca dell'attentato dell'11 Settembre 2001, evidenzia i cambiamenti mediatici e nelle pubbliche relazioni degli studenti coranici, quasi ispirati dalle due superpotenze, Russia e Cina, che hanno avuto un atteggiamento pragmatico e realista sulle vicende afghane. Ecco che, quindi, secondo Escobar i talebani si stanno imponendo come un soggetto politico nuovo sulla scena internazionale.

di Pepe Escobar* - Asia Times

Pechino e Mosca stanno facendo gli straordinari per cancellare l'etichetta di “terrorista” dei talebani e considerarli un movimento politico legittimo.

La prima conferenza stampa. Il contrasto con le sconclusionate conferenze stampa tenute all'ambasciata talebana a Islamabad dopo l'11 settembre e prima dell'inizio dei bombardamenti statunitensi non potrebbe essere più netto, dimostrando che questa incarnazione dei talebani è un animale politico completamente nuovo.

Eppure alcune cose non cambiano mai. Le traduzioni in inglese rimangono atroci. Ecco un buon riassunto delle principali dichiarazioni dei talebani.

Ecco i punti chiave da ricordare:

Nessun problema per le donne a ricevere un'istruzione fino all'università e continuare a lavorare. Hanno solo bisogno di indossare l'hijab, come in Qatar o in Iran. Non c'è bisogno di indossare un burqa. I talebani insistono che " tutti i diritti delle donne saranno garantiti entro i limiti della legge islamica."

L'Emirato Islamico “non minaccia nessuno” e non tratterà nessuno come un nemico. È fondamentale notare che la vendetta - una parte essenziale del codice Pashtunwali - sarà abbandonata, il che non ha precedenti. Ci sarà un'amnistia generale, anche per coloro che lavoravano per il vecchio sistema allineato alla Nato. I traduttori, ad esempio, non saranno molestati e non dovranno lasciare il Paese.

La sicurezza delle ambasciate estere e delle organizzazioni internazionali" è una priorità

Sarà formato un governo islamico forte e inclusivo. “Inclusive” è un codice per la partecipazione di donne e sciiti.

I media stranieri potranno continuare a lavorare indisturbati. Il governo talebano consentirà critiche e dibattito pubblico. Ma "la libertà di espressione in Afghanistan deve conformarsi ai valori islamici".

L'Emirato Islamico dei Talebani vuole il riconoscimento della "comunità internazionale" - codice per la Nato. La stragrande maggioranza dell'Eurasia e del Sud del mondo lo riconoscerà comunque.

È essenziale notare, ad esempio, la più stretta integrazione della Shanghai Cooperation Organization (SCO) in rapida espansione - l'Iran è sul punto di diventare un membro a pieno titolo, l'Afghanistan è un osservatore - con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN).

La maggioranza assoluta in Asia non eviterà i talebani.

Per la cronaca, i talebani hanno anche affermato di aver preso tutto l'Afghanistan in soli 11 giorni: è abbastanza esatto. Hanno sottolineato "gli ottimi rapporti con Pakistan, Russia e Cina".

Eppure i talebani non hanno alleati ufficiali e non fanno parte di alcun blocco politico-militare.

È certo che "non permetteranno che l'Afghanistan diventi un rifugio per terroristi internazionali.

Sulla questione chiave dell'oppio e dell'eroina, i talebani dicono che ne vieteranno la produzione.

Per quanto sorprendenti siano queste dichiarazioni, i talebani non sono entrati nei dettagli dello sviluppo economico e degli accordi infrastrutturali, poiché avranno bisogno di molte nuove industrie, nuovi posti di lavoro e migliori relazioni commerciali su larga scala.

Questo sarà probabilmente annunciato in seguito.

Questa prima conferenza stampa mostra come i talebani stiano rapidamente assimilando lezioni chiave da Mosca e Pechino nelle relazioni pubbliche e nei media, con un'enfasi sull'armonia etnica, il ruolo delle donne, il ruolo della diplomazia e disinnescando abilmente, in un colpo solo, tutti l'isteria che imperversa all'interno della NATO.

La prossima fase della guerra delle pubbliche relazioni sarà quella di recidere il legame mortale e non provato tra i talebani e l'11 settembre; allora l'etichetta "organizzazione terroristica" scomparirà ed i talebani come movimento politico saranno pienamente legittimati.

Mosca e Pechino mettono in scena meticolosamente la reintegrazione dei talebani nella geopolitica regionale e globale. Ciò significa che la SCO imposta l'intero processo: Russia e Cina applicano le decisioni consensuali che sono state prese nelle riunioni della SCO.

L'attore chiave a cui si rivolgono i talebani è Zamir Kabulov, l'inviato speciale del presidente russo in Afghanistan. In un'altra smentita del resoconto della NATO, Kabulov ha confermato, ad esempio, che “non vediamo alcuna minaccia diretta ai nostri alleati in Asia centrale. Non c'è fatto che dimostri il contrario”.

La Beltway rimarrà sbalordita nell'apprendere che Zabulov ha anche rivelato: “Siamo stati a lungo in trattative con i talebani sulle prospettive di sviluppo dopo che hanno preso il potere e hanno ripetutamente confermato di non avere ambizioni extraterritoriali, hanno imparato la lezione del 2001.

Zabulov rivela molte pepite della diplomazia talebana: “Se confrontiamo la negoziabilità di colleghi e partner, i talebani mi sono sembrati a lungo molto più negoziabili del governo fantoccio di Kabul. Partiamo dal presupposto che gli accordi devono essere attuati. Finora, per quanto riguarda la sicurezza dell'ambasciata e la sicurezza dei nostri alleati in Asia centrale, i talebani hanno rispettato gli accordi."

Questi contatti sono stati stabiliti "negli ultimi sette anni".

Fedele alla propria adesione al diritto internazionale, e non all'“ordine internazionale basato sulle regole”, Mosca vuole sempre sottolineare la responsabilità del Consiglio di sicurezza dell'ONU: “Dobbiamo fare in modo che il nuovo governo sia pronto a comportarsi in modo condizionato, come diciamo, in modo civile. È quando questo punto di vista diventa comune a tutti, allora inizierà la procedura [di rimozione della qualificazione dei talebani come organizzazione terroristica] ”.

Così, mentre gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la NATO fuggono da Kabul in preda al panico autoinflitto, Mosca pratica la diplomazia. Zabulov aggiunge: "Il fatto di aver preparato in anticipo il terreno per un dialogo con il nuovo governo afghano è un vantaggio della politica estera russa".

Nel frattempo, Dmitry Zhirnov, ambasciatore russo in Afghanistan, sta facendo gli straordinari con i talebani, incontrando martedì un alto funzionario della sicurezza talebana. L'incontro è stato “ positivo, costruttivo… Il movimento talebano è il più amichevole; ha la migliore politica verso la Russia”.

Mosca e Pechino non si fanno illusioni che l'Occidente stia già impiegando tattiche di guerra ibrida per screditare e destabilizzare un governo che non è nemmeno ancora formato e non ha nemmeno iniziato a lavorare. Non c'è da stupirsi che i media cinesi descrivano Washington come un "teppista strategico".

Ciò che conta è che Russia e Cina abbiano preso un vantaggio nel coltivare vie parallele di dialogo diplomatico con i talebani. È fondamentale ricordare che la Russia ospita 20 milioni di musulmani e la Cina almeno 35 milioni. Quest'ultimo sarà chiamato a sostenere l'enorme progetto di ricostruzione dell'Afghanistan e di reintegrazione di tutta l'Eurasia.

I cinesi li hanno visti arrivare

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi lo aveva previsto da settimane. Questo spiega l' incontro a Tianjin di fine luglio, durante il quale ha ospitato una delegazione di alto livello dei talebani, guidata dal mullah Baradar, dando loro di fatto piena legittimità politica.

Pechino sapeva già che il momento di Saigon era inevitabile. Da qui la dichiarazione in cui si sottolinea che la Cina intende "svolgere un ruolo importante nel processo di pacifica riconciliazione e ricostruzione in Afghanistan".

In pratica, ciò significa che la Cina sarà partner dell'Afghanistan in termini di investimenti infrastrutturali, attraverso il Pakistan, e che lo integrerà in un Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) allargato destinato a diversificare i canali di connettività con l'Asia centrale.

Si dirama il corridoio della Nuova Via della Seta, che va dallo Xinjiang al porto di Gwadar nel Mar Arabico: la prima illustrazione grafica è la costruzione da parte dei cinesi dell'autostrada ultra-strategica Peshawar-Kabul.

I cinesi stanno anche costruendo una strada principale attraverso il deserto e geologicamente spettacolare corridoio del Wakhan dallo Xinjiang occidentale alla provincia di Badakhshan, che, per inciso, è ora sotto il pieno controllo dei talebani.

Il compromesso è abbastanza semplice: i talebani non devono lasciare alcun rifugio al Movimento islamico del Turkestan orientale (MITO) e nessuna interferenza nello Xinjiang.

L'intera combinazione commercio / sicurezza sembra essere una vera vittoria per tutti. E non stiamo nemmeno parlando di accordi futuri che permettano alla Cina di sfruttare l'immensa ricchezza mineraria dell'Afghanistan.

Ancora una volta, il quadro generale sembra una doppia elica Russia-Cina, collegata a tutti gli "stan" oltre che al Pakistan, che delinea un piano di gioco/tabella di marcia per l'Afghanistan. Nei loro molteplici contatti con russi e cinesi, i talebani sembrano aver compreso appieno come trarre profitto dal loro ruolo nel nuovo grande gioco.

Il nuovo asse del male esteso

Le tattiche di Imperial Hybrid Warfare per contrastare lo scenario sono inevitabili. Prendiamo il primo proclama di "resistenza" dell'Alleanza del Nord, guidata in teoria da Ahmad Masoud, il figlio del mitico Leone del Panjshir ucciso da Al Qaeda due giorni prima dell'11 settembre.

Ho incontrato il padre di Massoud, un'icona. Le informazioni degli addetti ai lavori afgani sul figlio Massoud non sono molto lusinghiere. Eppure è già il beniamino degli europei risvegliati, con una posa glamour per AFP, una visita estemporanea al Panjshir del filosofo truffatore Bernard-Henri Levy, e la pubblicazione di una sorta di manifesto su diversi giornali europei, tutti i cui slogan : "tirannia", "schiavitù", "vendetta", "nazione martirizzata", "Kabul urla", "nazione incatenata", e così via.

Tutta questa messa in scena sa di "figlio dello scià" [dell'Iran]. Massoud figlio e la sua mini-milizia sono completamente circondati dalle montagne del Panjshir e di fatto non possono essere efficaci, nemmeno quando si tratta di irreggimentare gli under 25, ovvero i due terzi della popolazione afghana, compresa la preoccupazione principale è quella di trovare un vero lavoro in una nascente economia reale.

Le "analisi" della NATO sull'Afghanistan dei talebani non sono nemmeno rilevanti, poiché insistono sul fatto che l'Afghanistan non è strategico e ha persino perso la sua importanza tattica per la NATO.

È uno spettacolo straziante che illustra quanto disperatamente l'Europa sia in ritardo, intrisa del neocolonialismo caratteristico della varietà del fardello dell'uomo bianco, che rifiuta un paese dominato da clan e tribù.

Aspettatevi che la Cina sia una delle prime potenze a riconoscere ufficialmente l'Emirato islamico dell'Afghanistan, insieme alla Turchia e, in seguito, alla Russia. Ho già accennato all'avvento di un nuovo asse del male: Pakistan-Taliban-Cina. Questo asse sarà inevitabilmente esteso a Russia e Iran. E allora? Chiedi al mullah Baradar: a lui non importa.

*Giornalista investigativo e scrittore, esperto in analisi geopolitiche.