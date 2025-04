Pepe Escobar - Il "nuovo triangolo Primakov": I punti più sottili dell'asse Russia-Iran-Cina

di Pepe Escobar – The Cradle

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

La Russia e l'Iran sono in prima linea nel processo di integrazione a più livelli dell'Eurasia – lo sviluppo geopolitico più cruciale del giovane XXI secolo.

Entrambi sono membri di spicco dei BRICS+ e della Shanghai Cooperation Organization (SCO). Entrambi sono seriamente coinvolti come leader della Maggioranza Globale per costruire un mondo multinodale e multipolare. Ed entrambi hanno firmato, a fine gennaio a Mosca, un dettagliato partenariato strategico globale.

La seconda amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, a partire dalla “massima pressione” impiegata dallo stesso roboante Capocirco, sembra ignorare questi imperativi.

È toccato al Ministero degli Esteri russo reintrodurre la razionalità in quella che stava rapidamente diventando una gara di urla fuori controllo: in sostanza Mosca, insieme al suo partner Teheran, semplicemente non accetterà minacce esterne di bombardare le infrastrutture nucleari ed energetiche iraniane, insistendo al contempo sulla ricerca di soluzioni negoziali praticabili per il programma nucleare della Repubblica islamica.

E poi, come un fulmine, la narrazione di Washington è cambiata. L'inviato speciale degli Stati Uniti per gli affari del Medio Oriente, Steven Witkoff – non esattamente un Metternich, e in precedenza un intransigente della “massima pressione” – ha iniziato a parlare della necessità di “costruire la fiducia” e persino di “risolvere i disaccordi”, il che implica che Washington ha iniziato a “prendere seriamente in considerazione”, secondo i proverbiali “funzionari”, colloqui indiretti sul nucleare.

Queste implicazioni si sono trasformate in realtà lunedì pomeriggio, quando Trump avrebbe preso alla sprovvista il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita, annunciando un “incontro molto importante” con i funzionari iraniani nei prossimi giorni. Teheran ha poi confermato la notizia, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che ha dichiarato che sabato avrebbe avviato negoziati indiretti sul nucleare con Witkoff in Oman.

È come se Trump avesse almeno ascoltato gli argomenti esposti dalla Guida Suprema della Repubblica Islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ma d'altra parte, può cambiare idea in un minuto alla "Trump New York".

I punti più sottili dell'asse Russia-Iran-Cina

Il contesto essenziale per decifrare l'enigma “la Russia aiuterà l'Iran” si trova in questi scambi di vedute fin troppo diplomatici al Valdai Club di Mosca.

I punti chiave sono stati espressi Alexander Maryasov, ambasciatore russo in Iran dal 2001 al 2005. Maryasov sostiene che il trattato Russia-Iran non è solo una pietra miliare simbolica, ma “serve come tabella di marcia per far progredire la nostra cooperazione praticamente in tutti i settori”. È più un “documento di relazioni bilaterali” – non un trattato di difesa.

Il trattato è stato ampiamente discusso – e poi approvato – per contrastare “l'intensificazione della pressione politico-militare ed economica esercitata dalle nazioni occidentali sia sulla Russia che sull'Iran”.

La motivazione principale era come combattere lo tsunami delle sanzioni.

Tuttavia, anche se non si tratta di un'alleanza militare, il trattato descrive in dettaglio le mosse concordate reciprocamente in caso di attacco o di minacce alla sicurezza nazionale di una delle due nazioni – come nel caso delle incaute minacce di bombardamento di Trump contro l'Iran. Il trattato definisce anche la vasta portata della cooperazione tecnico-militare e di difesa, tra cui, fondamentale, i regolari colloqui di intelligence.

Maryasov ha individuato come punti chiave per la sicurezza il Caspio, il Caucaso meridionale, l'Asia centrale e, non da ultimo, l'Asia occidentale, compresa l'ampiezza e la portata dell'Asse della Resistenza.

La posizione ufficiale di Mosca sull'Asse della Resistenza è estremamente delicata. Per esempio, consideriamo lo Yemen. Mosca non riconosce ufficialmente il governo di resistenza yemenita incarnato da Ansarallah e con sede nella capitale Sanaa; riconosce invece, proprio come Washington, un governo fantoccio ad Aden, che di fatto ha sede in un hotel a cinque stelle di Riad, sponsorizzato dall'Arabia Saudita.

La scorsa estate due diverse delegazioni yemenite sono state in visita a Mosca. Come ho potuto constatare, la delegazione di Sanaa ha dovuto affrontare enormi problemi burocratici per ottenere incontri ufficiali.

Ovviamente c'è simpatia per Ansarallah nei circoli militari e dell'intelligence di Mosca. Ma come confermato a Sanaa da un membro dell'Alto Consiglio Politicol, questi contatti avvengono attraverso “canali privilegiati” e non a livello istituzionale.

Lo stesso vale per l'Hezbollah libanese, che è stato un alleato chiave della Russia nell'eliminare l'ISIS e altri gruppi estremisti islamici durante la guerra siriana. Per quanto riguarda la Siria, l'unica cosa che conta davvero per la Mosca ufficiale, dopo che gli estremisti legati ad Al-Qaeda hanno preso il potere a Damasco lo scorso dicembre, è preservare le basi russe di Tartous e Hmeimim.

Non c'è dubbio che la debacle siriana sia stata una gravissima battuta d'arresto sia per Mosca che per Teheran, ulteriormente aggravata dall'escalation senza sosta di Trump sul programma nucleare iraniano e dalla sua ossessione per la “massima pressione”.

La natura del trattato Russia-Iran è sostanzialmente diversa da quella di Russia-Cina. Per Pechino, la partnership con Mosca è così solida, si sviluppa in modo così dinamico, che non hanno nemmeno bisogno di un trattato: hanno una “partnership strategica globale”.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nella sua recente visita in Russia, dopo aver coniato una perla – “chi vive nel XXI secolo ma pensa in blocchi da Guerra Fredda e giochi a somma zero non può stare al passo con i tempi” – ha riassunto ordinatamente le relazioni sino-russe in tre vettori: I due giganti asiatici sono “amici per sempre e mai nemici”; uguaglianza e cooperazione reciprocamente vantaggiosa; non allineamento con i blocchi; non confronto e non bersaglio di terze parti. Quindi, anche se abbiamo un trattato Russia-Iran, tra Cina e Russia e Cina e Iran, abbiamo essenzialmente stretti rapporti di collaborazione.

Ne è un esempio la quinta esercitazione navale annuale congiunta Russia-Iran-Cina che si è svolta a marzo nel Golfo di Oman. Questa sinergia trilaterale non è nuova, è in fase di sviluppo da anni.

Ma è pigro caratterizzare questo triangolo RIC Primakov migliorato (Russia-Iran-Cina invece di Russia-India-Cina) come un'alleanza. L'unica “alleanza” che esiste oggi sullo scacchiere geopolitico è la NATO – un'organizzazione guerrafondaia composta da vassalli intimiditi e riuniti dall'Impero del Caos.

Ecco l'ennesima perla di giada di Wang Yi a cui è difficile resistere: “Gli Stati Uniti sono malati ma costringono gli altri a prendere la medicina.” Da notare che: La Russia non cambierà schieramento, la Cina non sarà accerchiata e l'Iran sarà difeso.

Quando il nuovo triangolo Primakov si riunisce a Pechino

Nel corso della discussione al Valdai, Daniyal Meshkin Ranjbar, professore assistente presso il Dipartimento di Teoria e Storia delle Relazioni Internazionali dell'Università RUDN di Mosca, ha sottolineato un punto cruciale: "Per la prima volta nella storia, le prospettive diplomatiche di Russia e Iran convergono." Si riferisce agli evidenti parallelismi tra le politiche ufficiali: Il “perno ad est” della Russia e le politiche di “sguardo ad est” dell'Iran.

Tutte queste interconnessioni sfuggono chiaramente alla nuova amministrazione di Washington, così come la retorica roboante Trump-Netanyahu che non ha alcuna base nella realtà – persino il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha ammesso che l'Iran non sta lavorando a una bomba nucleare.

E questo ci porta al Quadro Generale.

Il Capocirco – almeno fino a quando non cambierà di nuovo idea – sta essenzialmente lavorando a un accordo di triangolazione, offrendo presumibilmente alla Russia un quadro di trasporto, l'accesso alle esportazioni di grano nel Mar Nero e le banche russe fuori dalla lista delle sanzioni di SWIFT, in modo da poter eseguire il suo “perno” per poi attaccare l'Iran (scadenza a Teheran inclusa).

E se la Russia difende l'Iran, niente accordo.

Questo è quanto di più mendace possa esistere per la massima pressione in stile mafioso: “offerta che non puoi rifiutare”. Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov – un diplomatico eccezionalmente abile – ha distrutto l'intera logica: “La Russia non può accettare le proposte statunitensi per porre fine alla guerra in Ucraina nella loro forma attuale, perché non risolvono i problemi che Mosca considera la causa del conflitto.” Anche se Mosca “prende molto sul serio i modelli e le soluzioni proposte dagli americani”.

Mentre la prospettiva russa della triangolazione di Trump vacilla, Teheran non si limita a guardare il fiume che scorre. Il modo in cui l'Iran si è adattato per decenni a uno tsunami di sanzioni è ora una conoscenza consolidata e profondamente condivisa con Mosca, parte della loro profonda cooperazione sancita dal trattato.

Nonostante la volatilità di Trump, le voci non contaminate dal sionismo nella Beltway stanno lentamente ma inesorabilmente imprimendo la visione razionale che una guerra all'Iran è assolutamente suicida per l'Impero stesso. Si riaffaccia quindi la possibilità che gli sbarramenti verbali di Trump 2.0 stiano spianando la strada a un accordo temporaneo che un accordo temporaneo che verrà fatto girare fino alla morte – dopo tutto, questa è sempre una battaglia di narrazioni – come una vittoria diplomatica.

Si può scommettere che l'unico leader del pianeta in grado di far capire a Trump la realtà sia il Presidente russo Vladimir Putin, nella loro prossima telefonata. Dopotutto, è stato proprio il Capocirco a creare il nuovo dramma dell'“Iran nucleare”. Il RIC – o il rinnovato triangolo di Primakov – lo ha debitamente affrontato, insieme, in un recente incontro cruciale, discreto e non pubblicizzato a Pechino, come confermato da fonti diplomatiche.

In sostanza, il RIC ha elaborato una tabella di marcia per il “nucleare iraniano”. Ecco i punti salienti:

Nessuna escalation. Nessuna “massima pressione”. Muoversi passo dopo passo. Costruire la fiducia reciproca.

Mentre l'Iran ribadisce il suo veto allo sviluppo di armi nucleari, la tanto discussa “comunità internazionale”, in realtà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riconosce nuovamente il diritto dell'Iran all'energia nucleare pacifica ai sensi del TNP.

Torniamo al JCPOA – e riavviamolo. Per convincere Trump a tornare a bordo, il riavvio sarà estremamente difficile da convincere.

La tabella di marcia è stata ratificata martedì a Mosca durante il secondo ciclo di colloqui trilaterali del RIC, in cui alti funzionari delle nazioni alleate hanno discusso degli sforzi di collaborazione per affrontare le sfide dell'Iran.

Quel vertice a Mosca

Allo stato attuale, la tabella di marcia è solo questa: una mappa. Il trafelato asse sionista, da Washington a Tel Aviv, continuerà a insistere sul fatto che l'Iran, se attaccato, non sarà sostenuto dalla Russia, e che una “massima pressione” supplementare e ininterrotta costringerà Teheran a piegarsi e ad abbandonare il suo sostegno all'Asse della Resistenza.

Tutto ciò, ancora una volta, evita la realtà. Per Mosca, l'Iran è una priorità geopolitica assolutamente fondamentale; oltre l'Iran, a est, c'è l'Asia centrale. L'ossessiva fantasia sionista di un cambio di regime a Teheran nasconde la penetrazione della NATO in Asia centrale, la costruzione di basi militari e il blocco di diversi progetti cinesi strategicamente cruciali della Belt and Road Initiative (BRI). L'Iran è essenziale per la politica estera a lungo termine della Cina quanto lo è per quella della Russia.

Non è un caso che Russia e Cina si incontreranno a livello presidenziale – Vladimir Putin e Xi Jinping – in un vertice a Mosca intorno al 9 maggio, giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Analizzeranno nel dettaglio la prossima fase di “cambiamenti che non abbiamo visto in 100 anni”, come formulato da Xi a Putin nella loro rivoluzionaria estate 2023 a Mosca.

Naturalmente, discuteranno di come il Capocirco sogni di chiudere una Guerra Eterna solo per iniziarne un'altra: lo spettro di un attacco USA-Israele all'Iran – loro partner strategico, completo di contromossa con il blocco dello Stretto di Hormuz (transito di 24 milioni di barili di petrolio al giorno); un barile di petrolio che schizza a 200 dollari e anche di più; e il crollo del gigantesco mucchio di derivati da 730 trilioni di dollari nell'economia globale.

No, Presidente Capocirco: sei TU che non hai le carte.