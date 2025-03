Pepe Escobar - Le Due Sessioni: come la Cina ha preparato l'arrivo della tempesta

di Pepe Escobar – https://telegra.ph/Made-in-China-2025--revisited-03-12

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Le Due Sessioni, parte della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, tenutesi la scorsa settimana presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, sono state un affare piuttosto serio.

Non solo perché le sessioni hanno definito il quadro di riferimento per Pechino per affrontare le gravi sfide economiche future.

Ma anche per la performance stellare del Ministro degli Esteri Wang Yi, che ha impresso con forza nella psiche collettiva della Maggioranza Globale come la Cina debba essere considerata una fonte primaria di stabilità in questo frangente geopolitico estremamente turbolento, stando saldamente “dalla parte giusta della Storia”.

Iniziamo quindi con i punti salienti che Wang Yi ha tratto – che di fatto definiscono il tono della diplomazia di Pechino per tutto il 2025.





Stati Uniti-Cina: Pechino è pronta a impegnarsi con Trump 2.0 sulla base del rispetto reciproco. Tuttavia, “se gli Stati Uniti continueranno a contenere la Cina, noi contrattaccheremo risolutamente”. È “pienamente possibile” che Stati Uniti e Cina diventino partner. Ma questo deve essere considerato il concetto fondamentale: “Nessun Paese dovrebbe fantasticare di poter sopprimere la Cina e mantenere allo stesso tempo buone relazioni con noi.”

Il Sud Globale: È una “forza chiave per mantenere la pace nel mondo, guidare lo sviluppo mondiale e migliorare la governance globale”. Queste nazioni in via di sviluppo, che rappresentano oltre il 40% del PIL mondiale, “detengono la chiave per portare stabilità al mondo e renderlo un posto migliore”. Wang Yi ha sottolineato ancora una volta come la Cina sia “un membro naturale del Sud Globale”.

Russia – e conflitto in Ucraina: La relazione tra Russia e Cina, “matura e resiliente (...) non sarà influenzata da nessuna svolta degli eventi o da terze parti”. Wang Yi ha definito la posizione di Pechino sul conflitto come “obiettiva e imparziale” – e non ha chiesto che l'Europa – o l'Ucraina – siano incluse nei prossimi negoziati tra Stati Uniti e Russia. Il suo punto principale – che fa eco all'analisi della Russia: “La sicurezza è reciproca e paritaria; la sicurezza di un Paese non può essere costruita sull'insicurezza di altri.”

Gaza: Nessun appoggio cinese allo stratagemma Trump Gaza Riviera Resort and Casino: “Gaza appartiene al popolo palestinese.” E “cambiare il suo status con la forza non porterà pace ma nuovo caos”. Pechino sostiene il piano di pace egiziano. Ancora una volta, Wang Yi ha chiarito che “il nocciolo del ciclo del conflitto israelo-palestinese sta nel fatto che la soluzione dei due Stati è stata raggiunta solo a metà”.

Europa: Wang Yi ha elogiato la “capacità e la saggezza” di UE-Cina di “approfondire il dialogo strategico e la fiducia reciproca”. Pechino, almeno in teoria, ritiene che l'Europa possa diventare un partner fidato. L'UE e la Commissione europea (CE) di Bruxelles potrebbero avere altre idee – bellicose.

Mar Cinese Meridionale: Wang Yi è andato dritto al punto sulla manipolazione delle Filippine da parte di “forze esterne”: “Le violazioni e le provocazioni si ritorceranno contro e coloro che agiscono come pezzi degli scacchi altrui sono destinati ad essere scartati”. Tuttavia, ha sottolineato che il Mar Cinese Meridionale rimane “stabile”, perché la Cina e l'ASEAN vogliono che rimanga tale.

Taiwan: Wang Yi ha affermato con forza che “Taiwan non è mai stato un Paese (...) Non lo è stato in passato e non lo sarà mai in futuro.” Inoltre, “cercare l'indipendenza di Taiwan è destinato a ritorcersi contro, e usare Taiwan per contenere la Cina non sarà altro che un tentativo inutile. La Cina realizzerà la riunificazione, e questo è inarrestabile”.

Il Made in China 2025 in overdrive

Ora concentriamoci sull'equazione interna estremamente complessa della Cina. All'apertura delle Due Sessioni, il premier Li Qiang ha lanciato un appello affinché l'intera nazione raggiunga una serie di obiettivi “molto impegnativi”, tra cui una crescita del 5% nel 2025 (l'anno scorso era del 4,9%).

In sostanza, per rivitalizzare l'economia, Pechino emetterà 1.300 miliardi di yuan (circa 182 miliardi di dollari) in buoni del tesoro speciali a lunghissimo termine. Il rapporto deficit/PIL è stato fissato a circa il 4%.

La politica ufficiale di “apertura” si estenderà ai settori di internet, delle telecomunicazioni, della sanità e dell'istruzione – il che significa maggiori opportunità per gli investitori stranieri e possibili partnership a monte e a valle della catena di approvvigionamento industriale.

Tutte le parti in movimento dell'ambizioso progetto tecnologico Made in China 2025 saranno in piena attività: AI, terminali intelligenti, Internet delle cose, 5G, oltre a un nuovo meccanismo istituito per le “industrie del futuro” a sostegno dei settori hi-tech, tra cui la produzione di biomateriali, la tecnologia quantistica, l'intelligenza incarnata e il 6G.

Il premier Li ha elogiato con entusiasmo il ruolo dei motori di crescita regionali come la Greater Bay Area – l'agglomerato super high-tech della provincia di Guangdong collegato a Hong Kong. Prevedibilmente, ha esaltato il modello “un Paese, due sistemi” e l'ulteriore integrazione economica di Hong Kong e Macao.

Sicuramente questa è la migliore analisi in assoluto non solo del motivo per cui la CK Hutchinson, con sede a Hong Kong, si è dovuta sbarazzare delle sue operazioni portuali nel Canale di Panama, ma anche perché offre una nitida valutazione cinese delle “tre potenze” dietro a Trump 2.0: Wall Street, il capitale industriale pesante (energia, acciaio, miniere) e la Silicon Valley.

CK Hutchison Holdings, fondata a Hong Kong dal noto magnate Li Ka-shing, ha dovuto vendere l'80% di Hutchison Port Group, una filiale che possiede 43 porti container in 23 Paesi, tra cui una partecipazione del 90% nei moli Balboa e Cristobal alle due estremità del Canale di Panama, a causa di una geopolitica difficile. Hutchison continuerà a controllare i suoi porti in Cina, compresa Hong Kong.

Il Presidente Trump ha fatto un gran trambusto sull'accordo guidato da BlackRock. A Hong Kong la visione è più pragmatica. Hutchinson non era desiderosa di impegnarsi in una furiosa battaglia giudiziaria nei tribunali statunitensi, per non parlare delle potenziali sanzioni. Così ha scelto di optare per una “uscita strategica”.

Trovare riparo dalle tempeste in arrivo

Il premier Li ha sottolineato come i consumi in Cina siano ora “fiacchi” e, in modo un po' eufemistico, come ci siano “pressioni sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita del reddito”. Ora c'è il promesso di un “forte impulso” alla domanda delle famiglie, oltre alla creazione di 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, con particolare attenzione ai neolaureati e ai lavoratori immigrati.

Parallelamente, Pechino espanderà il suo bilancio militare solo del 7,2% nel 2025, raggiungendo circa 1,78 trilioni di yuan (245 miliardi di dollari). Non è molto rispetto al budget del Pentagono.

È piuttosto illuminante osservare le proposte delle Due Sessioni – e l'impostazione del tono di Wang Yi – in relazione all'analisi di una star asiatica certificata come l'ex ambasciatore di Singapore alle Nazioni Unite Kishore Mahbubani.

Kishore ricorre ancora una volta a Sun Tzu, spiegando come i governanti cinesi abbiano sempre privilegiato come modo migliore per vincere quello di non combattere guerre cinetiche. Ciò che conta è coordinare l'espansione – epistemologica, educativa, economica, industriale, tecno-scientifica, finanziaria, diplomatica e militare – sotto l'egida della deterrenza.

Il punto cruciale è che Pechino non si lascerà intrappolare da nessuna possibile, roboante provocazione di Trump 2.0. Ancora una volta, si tratta di “espansione coordinata”.

Un esempio. L'Australian Strategic Policy Institute, in parte finanziato dall'esercito australiano e francamente sinofobo – e russofobo – ha almeno fatto qualcosa di utile sviluppando un Critical Technology Tracker di 64 tecnologie critiche attuali.

Questo è il loro ultimo rapporto, dell'agosto 2024. Mostra che tra il 2003 e il 2007, gli Stati Uniti sono stati leader in 60 delle 64 tecnologie. Tra il 2019 e il 2023, gli Stati Uniti hanno primeggiato solo in 7 tecnologie, mentre la Cina ha primeggiato in 57, tra cui la produzione di chip semiconduttori, i sensori gravitazionali, il calcolo ad alte prestazioni, i sensori quantistici e la tecnologia di lancio spaziale.

Tutto ciò è inestricabilmente legato al successo della pianificazione – e al raggiungimento degli obiettivi – di Made in China 2025. Si tratta di due piani quinquennali uno dietro l'altro (Made in China è stato concepito nel 2015).

Ecco quindi che la Cina 2025 si propone di fare investimenti seri e partnership con l'intero Sud Globale. Ancora una volta, in una sorta di quadro di Sun Tzu modificato da Bruce Lee, la Cina è destinata a usare Trump 2.0 e l'imminente mix di confronto, competizione e negoziazione periodica come trampolino per espandere ulteriormente la propria portata globale.

Questo potrebbe essere uno dei significati non dichiarati di ciò che Xi Jinping ha detto a Putin a Mosca quasi due anni fa: “Cambiamenti mai visti in un secolo”. Pechino sarà sicura di trovare riparo dalla tempesta – qualsiasi tempesta. E senza dover combattere una sola guerra cinetica.