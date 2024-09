Pepe Escobar - Una selva di specchi: L'ultima guerra dell'Egemone

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Andrei Martyanov si è ritagliato un posto unico e sacro quando si tratta di una profonda riflessione critica su tutte le questioni di guerra e di pace.

Nei suoi libri precedenti, nel suo blog Reminiscence of the Future e in innumerevoli podcast, è diventato la fonte di riferimento quando si tratta dei meccanismi interni dell'Operazione Militare Speciale (OMS) in Ucraina e del quadro generale della guerra per procura tra gli Stati Uniti e i loro tirapiedi dell'Occidente contro la Russia.

Naturalmente ogni nuovo libro di questo delizioso essere umano con un pungente senso dell'umorismo è qualcosa da apprezzare – e questo, America’s Final War ["La guerra finale dell'America"], il quarto di una serie, dovrebbe essere visto come il coronamento della sua analisi accuratamente dettagliata di una vera e propria rivoluzione negli affari militari che ha completamente scavalcato la “nazione indispensabile”.

Per prima cosa, Martyanov affronta il tema della russofobia – e di come questa patologia travolgente, diffusa in tutto l'Occidente, “di portata molto più ampia delle semplici contraddizioni geopolitiche tra nazioni e Stati”, stia “assumendo una dimensione metafisica, che nasce dalle sue componenti razziali, religiose e culturali”.

La russofobia è stata solo esacerbata da fatti spiacevoli sul campo che riguardano la “Reale Rivoluzione negli Affari Militari”: un vero e proprio “cambio di paradigma” nella guerra.

Già nella prefazione, Martyanov delinea lo stato delle cose, o quello che ho recentemente definito “Guerra DEL Terrore”:

“L'economia e le forze armate statunitensi attuali non sono in grado di combattere la Russia in modo convenzionale; se ci provassero, sarebbero sconfitte. Quindi, gli Stati Uniti e l'Occidente combinato hanno fatto ricorso al terrorismo.”

A ciò si aggiunga che, per quanto riguarda gli scontri per procura in corso, “la NATO è incapace di combattere una vera guerra del XXI secolo”. E anche “la superiorità degli Stati Uniti nelle costellazioni di satelliti, che non sarà superata a breve, e la capacità della NATO di volare impunemente nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero contano poco in una guerra reale, in cui la NATO sarebbe resa cieca e il suo Comando e Controllo interrotto”.

“Il miglior apparato di valutazione strategica del mondo”.

Martyanov si impegna in un necessario riavvolgimento alla situazione precedente allo SMO, alla fine del 2021, quando l'AFU si stava ammassando ai confini di Donetsk e Lugansk: “In un estremo tentativo di evitare il confronto militare con quella che all'epoca era la migliore forza proxy degli Stati Uniti (e dell'Occidente) nel mondo”. (e dell'Occidente) nella storia – addestrata ed equipaggiata con molti elementi critici del C4” – la Russia presentò agli Stati Uniti, il 15 dicembre 2021, quello che Martyanov descrive come un "eufemismo diplomatico per richieste" a Washington di garanzie di sicurezza reciproche: si trattava della famigerata proposta di "indivisibilità della sicurezza" per l'Europa e lo spazio post-sovietico.

Martyanov ha ragione nel valutare che non si trattava esattamente di una novità assoluta; era “una reiterazione degli stessi punti su cui la Russia aveva insistito fin dagli anni '90”. Il punto cruciale era ovviamente la non espansione della NATO, applicata specificamente all'Ucraina, “che dal 2013 stava diventando a tutti gli effetti una base operativa avanzata della NATO”.

Questo è stato l'espediente diplomatico di Putin per evitare la guerra. Dopotutto, l'establishment politico-militare russo aveva visto da che parte abbaiavano i cani della guerra ed era in grado di fare previsioni “sulla base della superba intelligence e probabilmente del miglior apparato di valutazione strategica del mondo – lo Stato Maggiore russo, il Servizio di intelligence estera (SVR), l'FSB e il Ministero degli Affari Esteri”.

Andando avanti, ciò che si sta sviluppando nel suolo nero della Novorossia – l'umiliazione impedita della NATO – non avrebbe potuto essere compreso in quanto “i capitani dell'Occidente combinato” sono essenzialmente super-competenti: Le “istituzioni accademiche e analitiche occidentali” non solo non sono “progettate” per pensare strategicamente in termini di equilibrio globale di potere e di questioni di guerra e di pace, ma non hanno alcuna conoscenza dello “Statecraft come arte di governo e arte militare”.

La Russia, a differenza, ha applicato una governance creativa che “si è manifestata come un'arte”, non solo “prevedendo e prevenendo” le mosse della NATO, “ma soprattutto nella preparazione militare ed economica” allo scontro, “anche attraverso il processo di costante adattamento alle mutevoli condizioni esterne e interne”. Chiamiamola un'arte militare che si affianca all'intuizione geoeconomica di Deng Xiaoping di “attraversare il fiume tastando le pietre”.

Martyanov caratterizza la guerra per procura in Ucraina come uno spettacolo allucinante dello Stupidistan: “Considerando il mediocre, nel migliore dei casi, e nel peggiore inesistente background di ingegneria militare degli attori più influenti dell'amministrazione Biden, la differenza tra iniziare una guerra in Vietnam o in Iraq, e iniziare una guerra alle soglie della Russia (...) non è stata colta da loro” – poiché non si sono resi conto che "la Russia era una superpotenza militare con un complesso ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) estremamente avanzato’.

Martyanov fa correttamente risalire la drammatica “discesa” degli Stati Uniti “dal piedistallo dell'autoproclamata egemonia militare” al sabotaggio dell'accordo di Istanbul dell'aprile 2022 – che era sul punto di essere firmato – quando Boris Johnson, “laureato in lettere classiche a Oxford e figura clownesca che una conoscenza nulla dell'arte militare, per non parlare della scienza”, ha combinato un pasticcio su ordine del combi di Biden.

Andare nell'ipersonico

Un punto culminante del libro è quando Martyanov registra lo sconcerto americano quando si tratta di missili supersonici come il Kh-32 e soprattutto l'ipersonico Mach-10, il signor Khinzal – che da anni avvertiva nei suoi libri e nel suo blog che la Russia ipersonica “avrebbe reso inutili le difese aeree della NATO in qualsiasi conflitto serio”.

Stacco su: Nel 2018, ad esempio, ha sottolineato che “la sorprendente gittata di 2.000 chilometri del Khinzal rende i vettori di questo missile, MiG-31K e TU-22M3M, invulnerabili all'unica difesa che un gruppo da battaglia di portaerei statunitense, uno dei principali pilastri della potenza navale degli Stati Uniti, può mettere in atto”.

Con lo sviluppo dell'SMO, “la Russia ha aumentato drasticamente la produzione di tutto il suo arsenale missilistico”: dall'RS-28 Sarmat, che trasporta l'ipersonico strategico Avangard, agli “Iskander tattici-operativi, ai P-800 Onik, agli ipersonici 3M22 Zircons, ai missili da crociera 3M14(M) per navi e sottomarini”, e naturalmente allo stesso signor Khinzal.

Per il complesso ISR della NATO le cose possono solo peggiorare, perché il Khinzal è ora trasportato dai cacciabombardieri Su-34, “il che rende molto difficile il lavoro di identificazione di quali siano i vettori del Khinzal e non lascia tempo per l'avvertimento”.

Un tema cruciale del libro è il rapporto tra l'Egemone e la guerra: “Gli Stati Uniti non sono solo un esercito di spedizione, ma anche un esercito imperiale che combatte guerre imperiali di conquista e non affronta il concetto di difesa di una Madrepatria (o Patria) nei suoi documenti strategici e operativi.”

La conclusione è cruda: “Così non può combattere una vera e propria guerra combinata convenzionale di scala contro un avversario alla pari o meglio che alla pari che combatte in difesa del proprio Paese.”

Implicita in questa concisa spiegazione della debacle USA/NATO in Novorossia è la potenza sproporzionata del complesso industriale-militare statunitense: “L'esercito americano non combatte in difesa dell'America, ma solo per conquiste imperiali. I soldati russi combattono in difesa della loro terra natia.”

La supremazia militare convenzionale degli Stati Uniti: un bluff

Martyanov descrive ancora una volta come sia già in atto una vera e propria rivoluzione negli affari militari. Dai fatti di mare come l'inquietante sottomarino Poseidon – “in grado non solo di devastare le coste, ma di dare impunemente la caccia a qualsiasi gruppo da battaglia di portaerei” – all'immenso divario nella “capacità di strumenti di distruzione” tra Russia e NATO, con tanto di “concetti operativi che hanno dato vita a questi sistemi d'arma”.

Sull'ineluttabile scontro tra la Russia e l'Occidente combinato, guidato dagli Stati Uniti, Martyanov centra il cuore della questione. È già globale, e “si estende in tutti i domini, dall'oceano mondiale allo spazio, e comprende non solo le capacità militari ma anche quelle economiche, finanziarie e industriali connesse”.

E questo, fondamentalmente, era il quadro operativo iniziale dell'OMU. Ma ora tutto si sta evolvendo in un mix tossico di operazioni antiterrorismo e Guerra Calda, potenzialmente più letale della Guerra Fredda 2.0”.

A questo punto del libro, Martyanov va al sodo, affermando che, con l'evolversi dei fatti, “la tanto propagandata supremazia militare convenzionale degli Stati Uniti non è altro che un bluff”.

L'Egemone non può “combattere contro un avversario di pari livello o meglio di pari livello e vincerlo”. A parte il delirio assoluto degli epigoni di Brzezinski, si può immaginare la disperazione del manipolo di neoconservatori in grado di comprendere almeno una semplice equazione matematica.

L'unico aspetto favorevole in tutto questo trambusto è l'apparente riluttanza del Partito della Guerra negli Stati Uniti a “entrare in un confronto aperto con la Russia”. Tuttavia, ciò che rimane è agghiacciante come una Guerra Calda: la Guerra ibrida DEL Terrore – come dimostra il via libera di Kiev ad attaccare indiscriminatamente i civili all'interno della Federazione Russa.

Quando il libro si conclude, è inevitabile tornare alla russofobia: “Il bilancio militare della Russia è eloquente: ha sempre sconfitto il meglio che l'Occidente potesse lanciarle quando era rilevante”. È una fonte di invidia mista a paura. Inoltre, la Russia è rimasta cristiana ortodossa, il che non fa che accrescere l'odio smisurato delle élite collettive occidentali.

Martyanov propone una formulazione preziosa e concisa: “Soprattutto dopo che Trotsky è stato esorcizzato da Stalin”, la Russia ha finito per evolversi in "una società con valori principalmente conservatori’, molto derivati dal cristianesimo ortodosso, che in modo cruciale fa parte di un “ethos storico non Crociato”.

Qualunque cosa accada, la russofobia non verrà cancellata dalla visione del mondo delle “élite” anglo-americane: “La Russia, sotto forma di Unione Sovietica, ha sconfitto la migliore forza militare occidentale della storia e il semplice fatto che l'Occidente si sforzi di riscrivere questa storia rivendicando la vittoria come propria senza riconoscere il ruolo più importante dell'URSS rivela non solo un'agenda ideologica e un'erudizione scadente, ma anche un profondo trauma duraturo.”

Il trauma persiste e ora si è metastatizzato in un Nuovo Ciclo di Demenza – esemplificato dall'attuale Guerra DEL Terrore e dai piani della NATO di tentare un remix dell'Operazione Barbarossa entro il 2030, il tutto mentre “l'umiliazione geopolitica della NATO rimane un segreto solo per gli strati più ignoranti del pubblico occidentale”.

È un modo diplomatico di caratterizzare l'incessante lavaggio del cervello e l'imbecillizzazione dell'Occidente collettivo post-modernista e post-cristiano.

Ai tempi dell'Impero Romano, i latini erano in grado di trasformare qualcosa in una terra desolata e dichiarare vittoria. La cronaca di Martyanov sul destino dell'Impero contemporaneo capovolge Tacito: prima che riescano a trasformare tutto in una terra desolata, una contropotenza infliggerà loro un'inesorabile sconfitta