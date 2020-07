Per Bolton la Russia non aveva bisogno dell'Iran in Siria. La smentita di Mosca

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha smentito le dichiarazioni di Bolton, affermando che il presidente Vladimir Putin non ha l'abitudine di discutere di tali questioni alle spalle dei suoi partner."[Bolton] non ha avuto motivo di citare il presidente Putin perché Putin non ha mai detto nulla del genere", ha detto Lavrov in una conferenza stampa dopo aver parlato con il suo omologo iraniano in visita, Mohammad Javad Zarif, come riportato dalla Tass News Agency."È contro le nostre tradizioni e i nostri principi, tanto più è contro i principi del presidente Putin, discutere di queste cose alle spalle dei nostri partner, stiamo collaborando strettamente con la Turchia e l'Iran in Siria", ha continuato."Mi astengo dal commentare l'abitudine dei funzionari americani in pensione di scrivere memorie in modo tale da comportare controversie e azioni legali", ha osservato. "Probabilmente, fa parte di quella che può essere definita una specifica cultura politica se non fosse stata una cosa del tutto diversa da quella che comunemente chiamiamo cultura".Zarif, a sua volta, ha sottolineato che Teheran non crede a Bolton. "Pensiamo che non abbia nulla a che fare con il vero stato delle cose e il livello di cooperazione che l'Iran mantiene con la Russia e la Turchia nell'interesse della pace, della stabilità e dell'accordo in Siria", ha spiegato, aggiungendo che tali storie avrebbero ovviamente dovuto aumentare interesse per il libro.L'Iran svolge un ruolo importante in Siria, in particolare lungo i confini iracheno e libanese, dove lavorano con Hezbollah (Libano) e le Unità di mobilitazione popolare (Iraq) per proteggere tali aree.Senza coordinamento con l'Iran, la Russia avrebbe grandi difficoltà a cercare di coordinarsi con le forze lungo questi confini.