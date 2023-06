Oggi è la giornata dell’arrivo in Russia della missione di pace africana che è sbarcata a San Pietroburgo dopo aver visitato Kiev. La Russia plaude all'approccio equilibrato dei sette Paesi africani al conflitto ucraino, ha reso noto il Presidente russo Vladimir Putin.

"Accogliamo con favore l'approccio equilibrato degli amici africani alla crisi ucraina", ha dichiarato Putin durante un incontro con la delegazione africana. Il leader russo ha sottolineato che Mosca apprezza l'interesse dei Paesi africani nel trovare modi per risolvere il conflitto.

"Vorrei ribadire che siamo aperti al dialogo costruttivo con tutti coloro che desiderano stabilire la pace secondo i principi della giustizia e tenendo conto degli interessi legittimi delle parti", ha dichiarato Putin.

Il quale ha poi aggiunto che lo sviluppo delle relazioni con gli Stati africani è una priorità per la Russia: "Il pieno sviluppo dei legami con i Paesi del continente africano è una priorità della politica estera russa. Siamo costantemente a favore di un ulteriore rafforzamento delle relazioni tradizionalmente amichevoli con gli Stati africani e l'Unione Africana".

Accordo di Istanbul

Il presidente russo ha presentato alla delegazione di mediazione africana la bozza dell'accordo di Istanbul sull'Ucraina.

"Si chiama: Trattato sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Riguarda proprio le garanzie. 18 articoli", ha osservato il leader russo.

"Inoltre, ha anche un allegato. (Le clausole) riguardano anche le Forze armate, altre cose. Tutto è dettagliato, fino alle unità di equipaggiamento da combattimento e al personale delle Forze armate. Questo è il documento", ha commentato Putin, aggiungendo che è stato firmato dalla delegazione ucraina.

"Ma dopo che abbiamo ritirato le nostre truppe dalla regione di Kiev come promesso, le autorità di Kiev e i loro padroni l'hanno gettata nella pattumiera della storia", ha sottolineato.

Ha anche osservato che ci sono dubbi sul fatto che la leadership ucraina non continuerà ad abbandonare altri accordi. "Ma anche in queste condizioni, non abbiamo mai rifiutato di negoziare", ha sottolineato Putin.

Mosca non ha rifiutato di negoziare, "è stata la parte ucraina", ha detto. "Inoltre, il presidente ucraino ha firmato un decreto che vieta i negoziati. Quindi capisco le vostre preoccupazioni e le condivido, e naturalmente siamo pronti a considerare qualsiasi proposta", ha detto ai leader africani.

L’operazione militare speciale

Tutti i problemi dell'Ucraina sono iniziati dopo il colpo di Stato armato del 2014, ha sottolineato il leader russo. "E quel colpo di Stato è stato sostenuto dagli sponsor occidentali", ha aggiunto Putin.

Ha affermato che la Russia ha il diritto di riconoscere i nuovi territori prima come indipendenti e poi di aiutarli proteggendoli. La Russia, a causa dei legami storici, culturali e linguistici, era obbligata a sostenere la popolazione ucraina che si rifiutava di sottomettersi al governo post-golpe.

"Avevamo il diritto di riconoscere l'indipendenza di questi territori? In piena conformità con la Carta delle Nazioni Unite, avevamo il diritto di farlo perché, secondo gli articoli pertinenti della Carta delle Nazioni Unite, questi territori avevano il diritto di dichiarare la propria indipendenza. Quindi avevamo il diritto di riconoscerli. E lo abbiamo fatto", ha dichiarato Putin.

Inoltre, il Presidente russo ha informato la delegazione africana che la Russia è pronta a continuare il processo di scambio di prigionieri di guerra con l'Ucraina. Allo stesso tempo, ha sottolineato che il Paese ha sempre accolto legalmente i bambini ucraini e non ha posto alcun ostacolo al ricongiungimento con le loro famiglie.