Quotidiano del Popolo - La "Festa di Primavera" patrimonio culturale dell'UNESCO ottiene un grande riconoscimento a livello mondiale

di Zheng Hai'ou, Li Zhuo'er - Quotidiano del Popolo



L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha inserito la Festa di Primavera, pratiche sociali del popolo cinese per celebrare il capodanno tradizionale, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità il 4 dicembre 2024.

Questo riconoscimento contribuirà a far conoscere meglio la cultura della Festa di Primavera al mondo, che incarna la forte devozione dei cinesi alla famiglia e al Paese, il valore dell'armonia tra l'umanità e la natura e l'importanza attribuita agli scambi pacifici e amichevoli tra le persone.

Per Li Shouhuan, residente del villaggio di Zhujiafang, borgo di Mizhen, città di Dezhou, nella provincia dello Shandong, la Festa di Primavera è senza dubbio il momento più atteso dell'anno.

Secondo Li, la vigilia di ogni Capodanno lunare cinese, più di 50 membri della sua famiglia, appartenenti a quattro generazioni, si riuniscono. Suo figlio suona l'erhu e il flauto, mentre le sue pronipoti ballano e cantano, mettendo in scena uno spettacolo familiare, con risate che riempiono la casa.

La Festa di Primavera è la festa tradizionale più importante per il popolo cinese. Segna il primo giorno del calendario lunare tradizionale cinese e l'inizio di un nuovo anno. Come tradizioni, il popolo cinese spesso esegue una pulizia completa e profonda delle proprie case, appende dittici della Festa di Primavera, si riunisce per il cenone di capodanno, rende omaggio agli antenati e si scambiano auguri per il nuovo anno.

Festeggiamenti come le fiere dei templi, le esibizioni di folklore tradizionale e le vivaci fiere delle lanterne trasmettono un messaggio comune: salutare l'anno passato e accogliere quello nuovo, cercare benedizioni e buona fortuna, e promuovere unità e armonia.

Queste attività sono comunemente chiamate guonian, che in cinese significa "celebrare il Capodanno Lunare". Queste tradizioni e celebrazioni sono profondamente radicate nella culturale cinese e rappresentano l'essenza di questa festa tradizionale cinese.





Celebrazione globale di unità e gioia

La Festa di Primavera è anche una finestra importante per il mondo per conoscere meglio la cultura cinese. Con l'avvicinarsi della Festa di Primavera, molti Paesi e regioni nel mondo si sono sincronizzati con il "tempo della Festa di Primavera" negli ultimi anni.

Punti di riferimento iconici come la Torre Eiffel in Francia, la Torre di Tokyo in Giappone e l'Opera House di Sydney in Australia sono decorati con ornamenti rossi. Negozi, grandi e piccoli, sono adornati con lanterne e offrono prodotti festivi. Opere tradizionali cinesi, danze e musica catturano l'attenzione globale. Sempre più esponenti mondiali e capi di organizzazioni internazionali inviano i loro auguri per la festa al popolo cinese.

"La Festa di Primavera, riveste un grande significato culturale ed è sempre più riconosciuta e apprezzata dalle persone di diversi colori della pelle e lingue in tutto il mondo," ha dichiarato Zhu Gang, ricercatore dell'Istituto di Letteratura Etnica dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali e vice segretario generale della Società Cinese di Folklore.

Oggi, cambiamenti senza precedenti in un secolo si stanno accelerando in tutto il mondo. Di fronte a sfide comuni, nessuna persona o Paese può prosperare in isolamento. Il valore della convivenza armoniosa, radicato nei costumi e nelle tradizioni della Festa di Primavera, evoca un profondo senso di comprensione reciproca tra le persone di tutto il mondo.

Gli eventi di "Buon Anno Cinese " si stanno svolgendo in tutto il mondo. Da New York negli Stati Uniti a Tokyo in Giappone, da Madrid in Spagna a Belgrado in Serbia, persone di diverse nazionalità, colori della pelle e background culturali stanno sperimentando la raffinata cultura tradizionale cinese mentre apprezzano danze del drago e del leone, dipingono immagini del Capodanno cinese o visitano fiere dei templi. I valori della famiglia e dell'armonia sociale e la convivenza armoniosa tra l'umanità e la natura, incarnati nella Festa di Primavera, stanno ottenendo un riconoscimento sempre più ampio a livello mondiale.

Ogni Festa di Primavera, il gruppo di danza del leone della Ton Huy Chong Koc Chinese Central Charitable Society in Perù sfila attraverso la Chinatown del Perù. I locali si allineano lungo le strade, osservando e toccando i leoni per buona fortuna, che è anche una tradizione popolare molto amata.

Atilo Alfredo Sarmiento Rivera e altri tre giovani membri del gruppo hanno viaggiato per una lunga distanza dal Perù alla Cina nell'ottobre 2024. "Sono venuto in Cina per imparare le tecniche della danza del leone e sperimentare in prima persona la cultura cinese," ha detto Alfredo.





Apprezzamento globale del patrimonio culturale immateriale cinese

La letteratura e l'arte facilitano la comunicazione e connettono le anime. Persone di vari Paesi, pur trovandosi in circostanze diverse, condividono la comune aspirazione di vivere una vita migliore.

Nel 2022, l'arte tradizionale cinese della produzione del tè è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Nel 2023, a Beijing è stato lanciato il "Tea for Harmony Yaji Cultural Salon" per promuovere la cultura del tè cinese in tutto il mondo.

A Trafalgar Square, a Londra, c'è sempre un gruppo di residenti che portano abiti tradizionali cinesi del Kung Fu cinese e praticano il Taijiquan con una musica rilassante per apprezzare il fascino della cultura cinese.

"Il Tai Chi è una combinazione di morbidezza e forza. Imparando il Taijiquan, ho imparato di più sulla cultura tradizionale cinese e ho acquisito una nuova consapevolezza di me stesso," ha detto Robert, un residente locale.

Negli ultimi anni, molti elementi della cultura tradizionale cinese sono stati iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, come lo Zhusuan cinese, la conoscenza e le pratiche di calcolo matematico tramite l'abaco, i Ventiquattro Termini Solari, il bagno medicinale Lum della medicina tibetana Sowa Rigpa, il Taijiquan, la cerimonia Ong Chun, la produzione tradizionale del tè cinese e la Festa di Primavera.

Un numero crescente di elementi del patrimonio culturale immateriale cinese sta superando i confini geografici ed è diventato un simbolo ampiamente accettato, riconosciuto e apprezzato. Hanno costruito ponti per gli scambi culturali e interpersonali, promuovendo la comprensione e l'amicizia tra le persone.

Residenti locali acquistano prodotti per la Festa di Primavera a Suqian, nella provincia cinese orientale del Jiangsu. (29 dicembre 2024 – Quotidiano del Popolo Online/Cai Liang)





Un maestro insegna agli stranieri come praticare il Taijiquan a Jiaozuo, nella provincia centrale cinese del Henan. (6 settembre 2024 – Quotidiano del Popolo Online /Xu Hongxing)





Studenti internazionali dell'Università di Jiangsu preparano ravioli con i residenti del quartiere di Jinhu, a Zhenjiang, nella provincia cinese orientale del Jiangsu. (20 dicembre 2024 - Quotidiano del Popolo Online/Shi Yucheng)









Uno studente internazionale sperimenta l'antica arte drammatica cinese dell'Opera di Sichuan a Mianyang, nella provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale. (28 dicembre 2024 - Quotidiano del Popolo Online/Chen Dongdong)