Quotidiano del popolo - IOMed: come promuovere il diritto internazionale con l'innovazione e il miglioramento della governance globale

di He Yin, Quotidiano del Popolo







Il 30 maggio si è tenuta a Hong Kong la cerimonia di firma della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed). All'evento hanno partecipato rappresentanti di alto livello di 85 Paesi di Asia, Africa, America Latina ed Europa, e quasi 20 organizzazioni internazionali. Tra questi, 33 Paesi hanno firmato la convenzione in loco, diventando così membri fondatori dell'IOMed.

L'istituzione dell'IOMed segna un passo innovativo nello Stato di diritto internazionale e un'importante iniziativa del Sud Globale per promuovere congiuntamente riforme e miglioramenti della governance globale. Ha un grande significato nella storia delle relazioni internazionali e dimostra pienamente l'impegno della Cina nel contribuire con saggezza e soluzioni allo sviluppo e al progresso globali.

L'istituzione dell'IOMed rappresenta la concretizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Rappresenta un importante bene pubblico nel campo dello Stato di diritto per una migliore governance globale.

La mediazione, come chiaramente affermato nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite, è uno dei primi mezzi da utilizzare per cercare soluzioni pacifiche alle controversie internazionali. Tuttavia, prima della creazione dell'IOMed, non esisteva alcuna organizzazione giuridica intergovernativa dedicata alla risoluzione delle controversie internazionali tramite mediazione.

L'IOMed colma questa lacuna istituzionale mediando nelle controversie tra Stati, tra Stati e investitori di altri Paesi, e nelle controversie commerciali internazionali, secondo la volontà di tutte le parti. Ciò rappresenta un significativo progresso nello sviluppo dello Stato di diritto internazionale.

Facendo leva sui punti di forza dei principali sistemi giuridici, l'IOMed rispetta l'autonomia delle parti interessate e offre i vantaggi di essere più flessibile, conveniente ed efficiente. Integra e crea sinergie con il contenzioso, l'arbitrato e altri meccanismi internazionali di risoluzione delle controversie esistenti, migliorandone così l'efficacia complessiva.

Mentre il mondo sta entrando in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione, la domanda globale di una risoluzione tempestiva ed efficace dei conflitti e la necessità di salvaguardare relazioni di cooperazione a lungo termine si stanno rafforzando.

La proposta di istituire l'IOMed ha ricevuto un ampio sostegno internazionale e una risposta attiva, a testimonianza del costante impegno della Cina nel promuovere la pace e risolvere i conflitti sulla scena internazionale.

Dal facilitare la riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran a Beijing, alla promozione dei colloqui di riconciliazione intra-palestinesi e alla firma della Dichiarazione di Beijing sulla fine delle divisioni e il rafforzamento dell'unità nazionale palestinese, fino al ruolo costruttivo svolto nel promuovere la risoluzione politica della crisi ucraina, del conflitto palestinese-israeliano e delle questioni relative alla penisola coreana e al Myanmar, la Cina sostiene da tempo che le divergenze debbano essere gestite in uno spirito di comprensione reciproca e di accomodamento. Sostiene la costruzione del consenso attraverso il dialogo e la consultazione, la promozione dello sviluppo attraverso una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e la risoluzione dei problemi con una visione per il futuro, offrendo la saggezza cinese ai Paesi che cercano soluzioni pacifiche a conflitti e divergenze.

I principi della risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la mediazione delle divergenze sono universalmente condivisi in tutte le civiltà. La civiltà cinese, profondamente radicata nel valore dell'armonia, sostiene da tempo la coesistenza pacifica. La sua tradizione giuridica valorizza la riconciliazione e la risoluzione non violenta dei conflitti, che si allineano strettamente ai principi del diritto internazionale moderno per la risoluzione pacifica delle controversie.

L'IOMed non impone decisioni vincolanti, ma fornisce una piattaforma imparziale per la negoziazione volontaria tra le parti. Sostiene i principi di partecipazione volontaria, consultazione paritaria e beneficio reciproco, rispetta le legittime preoccupazioni di tutte le parti e si impegna per risultati vantaggiosi per tutti, illustrando vividamente la saggezza dell'armonia e della coesistenza pacifica.

A lungo termine, la nascita dell'IOMed può contribuire a superare la mentalità a somma zero del "tu perdi, io vinco", a promuovere la risoluzione amichevole delle controversie internazionali e a favorire relazioni internazionali più armoniose.

L'OIMed è un bene pubblico giuridico per il miglioramento della governance globale, offerto dai Paesi del Sud Globale. Fornirà un contributo significativo al mantenimento dell'equità e della giustizia internazionale.

Con l'acuirsi della tendenza verso un mondo multipolare e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, il Sud Globale si è trasformato da una "maggioranza silenziosa" nella politica internazionale a una forza importante nel mantenimento della pace, nella promozione dello sviluppo e nel miglioramento della governance globale.

I Paesi del Sud Globale hanno attivamente sostenuto e partecipato all'istituzione dell'IOMed, riconoscendone ampiamente la coerenza con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e il riflesso dei valori di rispetto, fiducia reciproca, equità e armonia. L'IOMed è ampiamente considerato uno strumento efficace per rafforzare il multilateralismo.

Guardando al futuro, l'organizzazione difenderà il vero spirito dello Stato di diritto, troverà un equilibrio tra giustizia procedurale e giustizia sostanziale, amplierà la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo e orienterà i meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali verso una maggiore equità e inclusività, aumentando così la rappresentanza e la voce del Sud Globale nella governance globale.

Il preambolo della Carta delle Nazioni Unite afferma solennemente l'impegno "a praticare l’inclusione e a vivere insieme in pace gli uni con gli altri come buoni vicini, e a unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Questa aspirazione racchiude la visione comune della comunità internazionale.

Guardando al futuro, finché tutte le parti faranno buon uso della mediazione e affronteranno le controversie con reciproca comprensione, potranno trasformare il conflitto in cooperazione, sostituire il confronto con il dialogo e procedere sulla strada verso la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso.