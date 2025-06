Perché la Cina, Paese in via di sviluppo, continua a impegnarsi nella riduzione delle emissioni di carbonio?

Di Cheng Chen, Quotidiano del Popolo





In un momento in cui alcuni Paesi sviluppati si stanno allontanando dai loro impegni climatici, perché la Cina, Paese in via di sviluppo, rimane ferma nel perseguire la riduzione delle emissioni di carbonio?

La risposta più immediata risiede nella crescente minaccia che il riscaldamento globale rappresenta per la sopravvivenza umana e per il futuro della civiltà umana.

Gas serra come anidride carbonica, metano e protossido di azoto sono i principali responsabili del cambiamento climatico. In questo contesto, il termine "carbonio" si riferisce in senso lato a questi gas serra.

Le Nazioni Unite hanno ripetutamente avvertito che esiste un legame diretto tra l'aumento delle emissioni e disastri climatici sempre più frequenti e intensi.

Il pianeta si sta riscaldando a un ritmo allarmante. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, caratterizzato da un'impennata di eventi meteorologici estremi. I valori record di precipitazioni mensili sono stati superiori del 27% rispetto al periodo di riferimento, mentre le precipitazioni giornaliere estreme sono state più frequenti del 52% nel 2024 rispetto al periodo 1995-2005.

Nessun Paese può rimanere immune agli impatti del riscaldamento globale. Secondo il Centro Nazionale Climatico Cinese, la temperatura media nazionale cinese nel 2024 si è attestata a 10,9 °C, la più alta dal 1951. La temperatura media in Cina nello stesso anno è stata la più alta dal 1961, anno in cui il Paese ha iniziato a compilare registri completi di osservazione meteorologica. Nel frattempo, le precipitazioni medie in tutto il Paese hanno raggiunto i 697,7 mm, il 9% in più rispetto alla media annuale. Queste anomalie climatiche hanno sconvolto la produzione agricola, messo in pericolo vite umane e causato perdite di proprietà.

Oltre a queste preoccupazioni immediate, l'impegno della Cina nella riduzione delle emissioni di carbonio è guidato anche da considerazioni più profonde a livello nazionale e internazionale.

Sul fronte internazionale, l'impegno della Cina nella riduzione delle emissioni di carbonio riflette sia la sua responsabilità come grande Paese, sia l'urgente necessità di costruire una comunità umana dal futuro condiviso. L'esperienza e le pratiche della Cina nella riduzione delle emissioni di carbonio possono aiutare altri Paesi in via di sviluppo a migliorare la loro capacità di affrontare il cambiamento climatico, contribuendo così alla transizione globale verso un futuro sostenibile.

In qualità di importante partecipante, promotore e leader del progresso ecologico globale, la Cina è profondamente impegnata nella governance ambientale globale e continua ad aumentare la propria influenza e la propria voce in tale sistema. Il Paese ha costruito la più grande e completa filiera industriale del settore energetico. Solo nel 2023, le sue esportazioni di prodotti eolici e fotovoltaici hanno contribuito a ridurre le emissioni di carbonio di circa 810 milioni di tonnellate nei Paesi beneficiari.

Sul fronte interno, la riduzione delle emissioni di carbonio contribuisce alla trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio della Cina e allo sviluppo sostenibile. Contribuisce a migliorare l'ambiente ecologico cinese e promuove la coesistenza armoniosa tra esseri umani e natura.

La Cina ha apportato modifiche significative al suo mix energetico, con una robusta crescita dell'energia idroelettrica, nucleare, eolica e solare. Questi cambiamenti hanno ridotto le emissioni sia di gas serra che di inquinanti, incluso il PM2.5. Tra il 2015 e il 2023, la concentrazione media di PM2.5 nelle città cinesi a livello di prefettura e superiore è diminuita di oltre il 30%. Dal 2013 al 2022, mentre il PIL nella regione cinese di Beijing-Tianjin-Hebei è cresciuto del 60%, le concentrazioni di PM2,5 sono diminuite di oltre il 60%.

La riduzione delle emissioni di carbonio contribuisce inoltre ad affrontare i vincoli ambientali e di risorse, consentendo uno sviluppo sostenibile. La Cina è ora leader mondiale per capacità installata di energia eolica, fotovoltaica, idroelettrica e biomassa. Nell'ultimo decennio, la quota di carbone nel consumo energetico cinese è diminuita di 12,6 punti percentuali. Tra il 2013 e il 2023, la Cina ha sostenuto una crescita economica media annua del 6,1%, con un aumento del 3,3% del consumo energetico. Nel 2023, le energie rinnovabili rappresentavano circa un terzo del consumo totale di elettricità della Cina.

In linea con la tendenza dello sviluppo tecnologico, la riduzione delle emissioni di carbonio contribuisce a guidare la trasformazione e l'ammodernamento della struttura economica. La Cina ha eliminato gradualmente oltre 150 milioni di tonnellate di capacità produttiva di acciaio obsoleta e ha completato l'ammodernamento a bassissime emissioni per 134 milioni di tonnellate di capacità produttiva di acciaio. Il Paese vanta la filiera industriale dell'energia pulita più grande, completa e competitiva al mondo, che rappresenta oltre l'80% della produzione globale di polisilicio, wafer, celle e moduli solari, nonché il 60% della capacità produttiva globale di turbine eoliche.

In sostanza, la questione del perché la Cina continui a ridurre le emissioni di carbonio è inscindibile dalla questione più ampia di come essa definisca lo sviluppo.

Anche se alcuni Paesi vacillano nei loro impegni climatici, la Cina rimane risoluta, poiché il percorso di sviluppo che persegue risponde realmente alle crescenti aspirazioni delle persone per una vita migliore ed è sostenuto dalla nuova filosofia di sviluppo.

Lo sviluppo verde è la caratteristica distintiva dello sviluppo di alta qualità della Cina e la riduzione delle emissioni di carbonio è essenziale per raggiungerlo. Nel promuovere la riduzione delle emissioni di carbonio, la Cina sta anche trasformando il suo modello di sviluppo.











Autobus elettrici in carica presso una stazione fotovoltaica a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan. (Quotidiano del Popolo Online/Zhang Yixi)





Parco eolico nel distretto di Jimo, Qingdao, provincia dello Shandong, Cina orientale. (Quotidiano del Popolo Online/Liang Xiaopeng)