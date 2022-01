Roger Waters: "Dovremmo costruire statue di Assange, non punirlo"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Rogers Waters, co-fondatore ed ex frontman della band musicale Pink Floyd, ha affermato che il fondatore di WikiLeaks Julian Assange dovrebbe essere onorato con statue per le informazioni che ha portato al mondo come giornalista.

"Dovremmo costruire statue di Julian Assange nelle nostre piazze, non punirlo. Quello che ha fatto è esporre verità scomode", ha detto Waters in un'intervista a RT.

Secondo la leggenda del rock, Assange "è uno degli esseri umani più importanti sulla Terra" e "uno dei pochi giornalisti veri e propri sulla Terra" .

Ieri, l'Alta Corte di Londra ha stabilito che Assange può appellarsi alla Corte Suprema del Regno Unito contro la decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti, che è stata autorizzata il mese scorso.

Tuttavia, il tribunale gli ha negato il permesso per un ricorso diretto, il che significa che la Corte Suprema deciderà se esaminare o meno il suo caso.

Waters ha definito la decisione della corte una "piccola vittoria" nella battaglia legale durata anni del fondatore di WikiLeaks. Inoltre, ha insistito sul fatto che l'accusa di Assange è una "farsa" e che l'attivista australiano "non avrebbe dovuto passare un solo giorno" dietro le sbarre.

Attraverso il suo account Twitter, l'artista britannico ha inviato un messaggio al presidente degli Stati Uniti Joe Biden: "Ciao, Biden! Lascia in pace Assange", ha scritto.

Assange è accusato negli Stati Uniti di aver pubblicato centinaia di migliaia di pagine di documenti militari segreti e cablogrammi diplomatici riservati sulle attività del Paese nordamericano nelle guerre in Iraq e Afghanistan, che sono stati diffusi dal suo portale di fuga di notizie WikiLeaks.

Per le accuse contro di lui negli Stati Uniti, potrebbe rischiare fino a 175 anni di carcere .