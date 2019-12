/ Se vuoi una società più equa, devi scegliere il Labour

Se domani Boris Johnson otterrà la maggioranza, rischiamo di entrare in un'era politica oscura dominata da un populismo di estrema destra.

Affronteremo un governo Johnson - con i suoi alleati dell'establishment che possiedono la maggior parte dei nostri quotidiani cartacei, con una comprovata capacità di opprimere e dominare i media radio-televisivi e una capacità di acquistare annunci oscuri sui social media - che è in grado di manipolare la nostra politica con una portata che non abbiamo mai visto in questo paese.

Affermeranno di porre fine all'austerità - i tagli che hanno provocato la morte di oltre 700 senzatetto per le strade delle nostre città e lo scorso anno hanno costretto i bambini malati a dormire sui pavimenti dei nostri ospedali - ma l'austerità è ancora “in forno“ nei loro piani di spesa, secondo le parole dell'Institute for Fiscal Studies.

I piani di spesa che si deterioreranno rapidamente man mano che la hard Brexit di Johnson avrà il suo impatto - o il catastrofico caos del “no deal“ viene rimesso in agenda dall'European Research Group.

Oltre ai suoi famigerati commenti razzisti, omofobi, antisemiti e misogini, Johnson ovviamente disprezza chiunque non sia un membro del suo set di Eton e Bullingdon Club. Per Johnson, siamo solo dei perdenti, facilmente manipolabili dalle sue prese in giro da ragazzo costruite e dai suoi capelli biondi arruffati deliberatamente.

La settimana scorsa suo padre ha tradito l'atteggiamento di Johnson nei confronti dei lavoratori quando dubitava che fossero abbastanza alfabetizzati da sapere come si scrive Pinocchio. Questa è l'attitudine che ha creato oscena disuguaglianza nella nostra società - e giustifica tale disuguaglianza come una sorta di ordine naturale.

Man mano che la disuguaglianza cresce e le speranze di una generazione svaniscono, sarà facile per il populista Johnson dividere e governare mobilitando le persone l'una contro l'altra, spostando la colpa dai potenti - proprio come ha fatto nella campagna Brexit.

Ma dove il rischio che la maggioranza di Johnson passi da odiosa a decisamente pericolosa è la minaccia esistenziale che dobbiamo affrontare dalla crisi climatica.

La scienza impone che il prossimo decennio sia fondamentale se vogliamo avere qualche possibilità di affrontare i cambiamenti climatici. Nonostante l'acrobazia elettorale della sospensione del fracking durante il periodo elettorale, sappiamo che Johnson e i Tories sono sostenuti dalle compagnie di combustibili fossili e dai loro finanziatori. Il manifesto di Johnson non solo non affronta i cambiamenti climatici, ma i suoi piani per la costruzione di strade statali e l'espansione dell'aviazione ci riporteranno indietro.

Nessuno è interessato a creare una società più equa, socialmente più giusta, prospera e sostenibile dove non abbia più la scusa per cui non esiste un partito per il quale votare.

Il manifesto del Labour mira a creare una società radicalmente più equa e più giusta, basata su un'economia prospera la cui prosperità è condivisa da tutti e ottenuta proteggendo, riparando e migliorando il nostro ambiente.

Abbiamo prodotto questo ambizioso manifesto perché riconosciamo che ora affrontiamo emergenze gemelle. Un'emergenza sociale causata dalla brutalità di quasi un decennio di inutile austerità che ha minato i nostri servizi pubblici e la qualità della vita e le possibilità di vita del nostro popolo. E un'emergenza climatica che minaccia la nostra stessa esistenza.

Con un sistema fiscale equo - invertendo parte dei £ 100 miliardi donati ai ricchi e alle società dai Tories - e investimenti a lungo termine nella nostra economia, possiamo porre fine all'austerità, ricostruire i nostri servizi pubblici e fermare la privatizzazione del nostro NHS (servizio sanitario nazionale).

Con un nuovo accordo verde su larga scala, inclusa una rivoluzione industriale verde, possiamo fare un passo avanti nel dare il nostro contributo per salvare il nostro pianeta.

Non è il momento dell'equivoco. Non c'è tempo per "se solo" - per "Vorrei votare il Labour se solo fosse per il remain”, o "Vorrei votare Labour se solo cambiassero i loro leader". Non c'è tempo per le fantasie che un nuovo partito centrista emergerà miracolosamente dai detriti di una sconfitta laburista e dall'impopolarità del regime di Johnson.

Quando la gente ripenserà a questa settimana, molti ci chiederanno: “Che cosa hai fatto per porre fine a quel mondo fatto di senzatetto e mense per i poveri?

"Cosa hai fatto quando sono venuti per vendere il nostro NHS (servizio sanitario nazionale)?"

"Che cosa hai fatto quando il nostro pianeta era a rischio?"

Voglio che tu possa dire loro: "Ho aiutato a ospitare i senzatetto, a porre fine alla povertà, a fermare la svendita dell’NHS e a dare il mio contributo per salvare il nostro pianeta".

“Ho iniziato quando ho votato laburista il 12 dicembre 2019”.

John McDonnell è il ministro dell’Economia ombra per il Labour

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)