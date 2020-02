Il filosofo sloveno Slavoj Zizek, in un articolo di opinione per RT, ha sottolineato che l'epidemia di coronavirus, che si sta diffondendo in tutto il mondo, rappresenta "una sorta di attacco della tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita - usata da Beatrix, la protagonista del film "Kill Bill 2", per uccidere il suo mentore - ma che punta contro il sistema capitalista globale.Inoltre, Zizek ritiene che l' epidemia di covid-19 sia "un segno" che l'umanità non può più vivere come al solito ed "è necessario un cambiamento radicale". "Forse un altro virus, ideologico e molto più benefico, si diffonderà e si spera che ci infetti: il virus del pensiero di una società alternativa, una società al di là dello stato-nazione, una società che si aggiorna nelle forme di solidarietà e cooperazione globale", ha suggerito.Zizek ha sottolineato che "si sente spesso la speculazione che il coronavirus può portare alla caduta del governo comunista in Cina", tuttavia, dice, c'è un paradosso: " il coronavirus ci costringerà anche a reinventare il comunismo basato sul fiducia nelle persone e nella scienza ".Il filosofo sottolinea che nei film una catastrofe globale - come un asteroide che minaccia la vita sulla Terra o un virus che uccide l'umanità - annichilisce le "piccole differenze" delle persone , rendendole insignificanti e tutti iniziano a lavorare insieme per trovare una soluzione."Ed eccoci qui oggi, nella vita reale. Il punto non è goderci sadicamente sofferenze diffuse nella misura in cui aiuta la nostra causa; al contrario, il punto è riflettere su un fatto triste che abbiamo bisogno di una catastrofe in modo che possiamo ripensare le caratteristiche di base della società in cui viviamo".