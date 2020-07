Venezuela, innovazione contro le sanzioni: come i tecnici affrontano il COVID-19

¡Histórico!

Venezuela ya tiene los primeros prototipos de respiradores mecánicos digitales no invasivos, en funcionamiento.



Son cuatro innovaciones, de bajo costo, que significan un hito en la ciencia venezolana al servicio social.

Un tribunale in Inghilterra ha appena negato al Venezuela la possibilità di accedere a più di trenta tonnellate di oro che il paese sudamericano ha in deposito nella Bank of London. Inoltre, hanno dato all'autoproclamato Juan Guaidó il diritto di decidere su tale ricchezza.La cosa più sorprendente di tutto ciò è che il governo venezuelano aveva richiesto che l'oro fosse consegnato al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per poter acquistare medicinali e alimenti che potessero aiutare ad alleviare la situazione causata da COVID-19.Questo è il vero volto di blocchi e sanzioni. Negare ai paesi la possibilità di sopravvivere. Una pratica bollata come un crimine contro l'umanità. Quello che Israele fa contro la Palestina nella Striscia di Gaza, l'Arabia Saudita ripete contro il popolo dello Yemen. Il blocco testardo e assurdo degli Stati Uniti che ha attuato contro Cuba per più di sei decenni è il modello della crudeltà vuota che ora impone al Venezuela.I paesi assediati non hanno altra scelta che intraprendere nuove strategie per superare gli attacchi.Ne sono esempi la Cina e la Russia, che insieme modellano una nuova infrastruttura finanziaria, geopolitica e militare che cerca di porre fine ai meccanismi di pressione e ricatto che Washington impone al resto del mondo.Se c'è qualcosa di positivo negli embargo e nelle sanzioni, è che costringono le nazioni a guardarsi attorno per cercare vie d'uscita dagli abissi che l'imperialismo USA le sta spingendo.Martedì 9 giugno, quattro prototipi di respiratori meccanici digitali sono stati presentati dal Ministero della Scienza e della Tecnologia, dalla Venezuelan Anonymous Corporation of Military Industries (CAVIM) e dalla società privata nazionale, come uno sforzo congiunto di fronte agli ostacoli imposti da Washington a Le società straniere possono commerciare liberamente con il Venezuela, forniture e attrezzature mediche.Eloy Sira, presidente dell'Istituto venezuelano di ricerca scientifica, ha dichiarato che dal primo momento in cui è stata decretata la quarantena nel paese , il Consiglio scientifico-tecnologico dello stato di Miranda e il Ministero del potere popolare per la scienza e la tecnologia del Venezuela hanno dato il compito di iniziare i lavori per la costruzione di un prototipo di respiratore che avrebbe aiutato i pazienti con problemi polmonari causati da COVID-19."Ad oggi siamo riusciti a produrre tre prototipi di respiratori. Il primo dei prototipi, sviluppato congiuntamente con la società privata, è costituito da un meccanismo meccanico che comprende l'AMBU (unità bag maschera per vie respiratorie) utilizzando un motore per parabrezza di veicoli, con controlli parametri dei parametri di interesse per il personale medico nella cura dei pazienti ".Il secondo prototipo, spiega, utilizza il meccanismo di compressione dell'AMBU attraverso un motore passo-passo e un software per il controllo dei parametri essenziali. E il terzo, un'elettrovalvola, sensori di controllo e un display grafico in cui "il personale medico curante può adattare il dispositivo alle esigenze specifiche di ciascun paziente". Questi tre respiratori consentono cure non invasive per i pazienti con difficoltà respiratorie, sottolinea Sira.Il generale Gloria Mercedes Castillo de Durán, viceministro della pianificazione dello sviluppo del Ministero della difesa del Venezuela, ci fornisce maggiori dettagli su questo risultato civile-militare, in cui scienziati e ingegneri della principale compagnia delle industrie militari del paese, CAVIM.Il respiratore automatico di emergenza, dice, sostituisce la persona che deve eseguire le compressioni del dispositivo ."Questa apparecchiatura è un ventilatore medico a basso costo progettato in alternativa alle emergenze legate a difficoltà respiratorie in caso di carenza di ventilatori standard disponibili, come nel caso di COVID-19, che consente la salvaguardia della vita umana", afferma Castillo de Durán .Il funzionario venezuelano spiega che i prototipi prendono "il meglio di entrambi i sistemi di respirazione medica". Innanzitutto, la ventilazione è automatizzata. Inoltre, il dispositivo è facile da trasportare e pratico, permettendogli di essere utilizzato in condizioni in cui un ventilatore pesante e più sofisticato è difficile da usare, sottolinea.Per Castillo de Durán, ciò che dimostrano queste iniziative è che il Venezuela ha una forza armata "professionale, scientifica e competitiva", con una visione antimperialista e che contribuisce allo sviluppo integrale della nazione.Spiega che, di fronte al blocco imposto dagli Stati Uniti contro il paese sudamericano, le forze armate nel loro insieme, compresa l'Università militare bolivariana, hanno visto la necessità di promuovere un'industria militare che attualmente ha "16 settori altamente industriali tecnicizzati per soddisfare le esigenze logistiche delle persone e di se stessi, con livelli efficienti di produzione di beni di consumo e servizi di qualità, tecnicizzati e ovviamente supportati da ricerca e sviluppo. "Tuttavia, nonostante il grande sforzo dispiegato, le forze opposte contro il progetto bolivariano negano i risultati ."Hanno costruito una matrice di opinione negativa nei confronti del nostro talento venezuelano. Noi, in particolare, uomini e donne, soldati e soldatesse del paese, abbiamo nel sangue l'impresa liberatrice del nostro capo generale, Simón Bolívar, del nostro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, che ha scommesso sullo sviluppo del paese ", spiega Castillo de Durán. Aggiunge che "abbiamo talenti civili e militari impegnati nello sviluppo tecnologico e nel mantenimento della sovranità e dell'indipendenza di questa terra natale a spese della nostra stessa vita".Alcuni intellettuali venezuelani - tra loro, Luis Britto García - ritengono che dalla seconda metà del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, una marea di intellettuali abbia propagato idee sulla presunta incapacità dei venezuelani per la creatività. Furono accusati tra l'altro di "mancanza di intelligenza e pigrizia". Questa visione del mondo, che ha influenzato la divisione sociale del lavoro e l'ordine del sistema mondiale, ha messo il Venezuela come produttore di materie prime e consumatore di prodotti già finiti dai centri industriali del mondo.Per Eloy Sira, questi pregiudizi sono stati aumentati dalla dipendenza del modello economico dalla sua principale fonte di sostentamento, gli idrocarburi: "Il ritardo nello sviluppo tecnologico del paese ha a che fare, a mio avviso, con l'influenza del modello economico del petrolio che ha prevalso in Venezuela negli ultimi 100 anni. La facilità di poter comprare tutto - invece di produrre soluzioni tecnologiche proprio— è diventato un grande ostacolo per il settore produttivo e lo Stato stesso ad avere una relazione creativa con il settore accademico e i tecnologi popolari ".Non è, sottolinea, l'incapacità dei venezuelani o la loro riluttanza a lavorare. "I nostri professionisti sono tra i migliori al mondo e ciò è supportato dal fatto che i paesi vicini al nostro e ad altri del cosiddetto primo mondo hanno portato gran parte del nostro talento scientifico-tecnologico nelle loro università, centri di ricerca e aziende"."Socrate ha affermato che siamo cittadini del mondo in grado di sviluppare le nostre capacità di esseri umani e di contribuire alla conoscenza da qualsiasi parte del pianeta", sottolinea.Tuttavia, nonostante questo quadro di estrema dipendenza da un'economia portuale che incoraggi le importazioni e non la produzione, Sira salva una caratteristica dei venezuelani che, a suo avviso, si distingue sempre nelle situazioni più critiche: "Il venezuelano è curioso per natura, ma è anche caratterizzato da un grande senso dell'umorismo, anche nelle situazioni più critiche. Questo lo rende un essere creativo in grado di risolvere problemi molto complessi in modo ingegnoso."Crede che la situazione che sta attraversando il Venezuela - con un blocco di ferro e criminale a cui sono stati sottoposti negli ultimi anni dall'imperialismo internazionale guidato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati - li ha rafforzati in termini di necessità di produrre le nostre soluzioni. "Il caso dei respiratori è uno dei tanti esempi di sviluppi tecnologici che si stanno verificando in Venezuela", conclude.Lo stesso presidente Nicolás Maduro, in un atto al palazzo Miraflores, ha elogiato l'iniziativa raggiunta dai tecnici civili e militari venezuelani e ha chiesto "di continuare a sviluppare la scienza ai massimi livelli"."Dal coronavirus c'è una crescita della capacità di creazione e innovazione del popolo venezuelano. Siamo ancora in battaglia!", Ha dichiarato il capo dello stato venezuelano.