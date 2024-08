Venezuela, Jorge Rodríguez dimostra che l'opposizione ha pubblicato verbali falsificati

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha denunciato i falliti tentativi dell’opposizione estremista di disconoscere i risultati del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) pubblicando verbali parziali e falsificati su un sito web.

Durante una conferenza stampa presso il Palazzo Miraflores, Rodríguez ha fatto riferimento al portale www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, un dominio registrato appena un giorno prima delle elezioni, il 27 luglio, che dimostra che né il candidato Edmundo González né María Corina Machado, così come la squadra politica che li accompagna, avrebbero riconosciuto i bollettini emessi dal CNE.

Dopo una rigorosa revisione di quanto pubblicato, Rodríguez ha indicato che sono stati rilevati 9.468 fogli di conteggio, che ha bollato come semplici "carte", prive della firma dell'operatore della macchina, così come di quelle dei membri del seggio elettorale e dei testimoni.

Develamos la farsa, publicada en una página web, de las supuestas actas presentadas por la extrema derecha, sin datos de miembros de mesas, testigos, operadores de máquinas y hasta firmas planas. ¡La ultraderecha jamás tuvo la disposición de reconocer los resultados electorales! pic.twitter.com/mtsllZuseV — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 3, 2024

Altri sono stati falsificati e alcuni presentano l'atto zero come foglio di conteggio. Inoltre, presentano firme falsificate. "Ci sono migliaia di documenti falsi e contraffatti", ha denunciato.

In questi documenti falsificati appaiono come votanti persone decedute, come il noto giornalista venezuelano Ricardo Durán, assassinato da bande violente nel 2016. Ha sottolineato che dalla morte del giornalista sono state effettuate 13 epurazioni del Registro elettorale permanente.

Rodríguez ha denunciato che questa frode è stata messa in atto dalla società Súmate, con la partecipazione, dall'estero, di Yon Goicochea, Lester Toledo e Carlos Vecchio. Secondo i risultati pubblicati da queste persone, Edmundo González ha ottenuto il 63% e Maduro il 30%, ma questo si ripete in ogni singolo stato e municipio del Paese, cosa matematicamente impossibile.

Ha mostrato un video in cui María Corina Machado e González Urrutia si contraddicono sul numero di fogli di conteggio in loro possesso: prima hanno affermato di avere il 40%, poi il 73%, poi l'80%.

Rodríguez ha sottolineato che in un'analisi superficiale dei fogli di conteggio pubblicati sui siti web di Machado, sono state riscontrate incongruenze sui fogli di conteggio: nessun dato sull’operatore della macchina; nessun dato sui testimoni; assenza di dati relativi ai membri del seggio elettorale, ai testimoni e all'operatore della macchina; firme falsificate; fogli di conteggio rotti, incompleti o illeggibili.

"È pura spazzatura", ha dichiarato Jorge Rodríguez infine riguardo ai risultati presentati dall’opposizione estremista venezuelana che dovrebbero dimostrare la vittoria di González Urrutia sul presidente uscente Maduro.