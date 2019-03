VIDEO: Le 5 "profezie" di Hugo Chávez sugli Stati Uniti (che si stanno compiendo in Venezuela)

Llama la atención que el gobierno de EEUU no esté detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela: está DELANTE, a la vanguardia, sin máscaras, ni disimulo. En Washington diseñaron y ejecutan abiertamente el plan, dando órdenes a sus gobiernos y actores satélite en el mundo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 gennaio 2019

Un commento frequente, che viene dall'ascolto o dalla lettura di un discorso del defunto presidente venezuelano Hugo Chávez, è che le sue parole non perdono la loro validità, nonostante gli anni che le separano dagli eventi attuali.Questo 5 marzo, viene commemorato il sesto anniversario della sua morte, i Chavisti di diversi spazi rinnovano il loro impegno nei confronti del loro leader rivoluzionario e chiariscono che respingono qualsiasi intervento straniero nel loro territorio.Hildebrando Morales López, 60 anni, fa la fila per firmare "a favore della pace e contro l'intervento" in Plaza Bolívar, nel centro storico di Caracas. "Sono venuto perché sono contro le interferenze degli Stati Uniti e la loro supremazia espansionista. Vogliono prendersi il nostro petrolio per andare in guerra", sostiene il venezuelano nato a Tovar, stato di Merida a ovest.Hildebrando, come tante migliaia, sono venuti a esprimersi contro un possibile intervento diretto da Washington, contro il governo di Nicolas Maduro, che è stato bollato come "illegittimo" da parte di alcuni paesi della regione, riuniti nel Gruppo di Lima, e dall'Europa, che hanno riconosciuto e offerto il loro sostegno al deputato dell'opposizione Juan Guaidó, che si è proclamato illegalmente "presidente in carica" ??il 23 gennaio scorso.Questo nuovo capitolo si svolge nel bel mezzo di un assedio finanziario imposto dagli Stati Uniti. al paese sudamericano e disconoscimento delle sue autorità e istituzioni pubbliche. Tuttavia, gli elementi che lo accompagnano non sembrano essere nuovi per coloro che hanno ascoltato attentamente le riflessioni che Chavez ha fatto sull'azione della Casa Bianca nel suo paese.Ecco qui, dunque, un elenco di cinque "profezie" di Hugo Chávez sugli Stati Uniti che si stanno compiendo in Venezuela."La tragedia di Vargas", uno dei più grandi disastri naturali verificatisi in Venezuela, avvenne nel dicembre 1999 e causò gravi inondazioni e frane nelle zone costiere venezuelane. Il numero di morti è ancora incerto ed è stimato attualmente a centinaia a decine di migliaia.Nel mezzo dell'emergenza nazionale, Chávez respinse l'offerta di aiuto da parte del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, sostenendo che "le truppe americane non sarebbero mai entrate in Venezuela" perché "dopo essere entrate sarebbe stato difficile tirarle fuori".Un anno dopo, quando il giornalista Walter Martínez gli chiese del suo rifiuto dell'offerta di Washington, il leader latinoamericano rispose che non solo gli Stati Uniti offrirono aiuto, ma anche il Brasile."Eravamo al collasso, non avevamo spazio per quasi nulla e abbiamo detto: 'Mandateci alcune macchine che le amministriamo'. Poi hanno insistito per inviare un migliaio di marines e abbiamo detto:" Non ne abbiamo più bisogno ora"(...) E si scatenò un putiferio e una gestione irresponsabile di alcuni settori: cercarono di sovradimensionarlo per cercare di far capire alla gente che esiste un conflitto con gli Stati Uniti che non esiste.""Il colpo di stato dell'aprile 2002 e tutto il sangue che è scorso qui è di fattura americana", disse l'allora presidente nel 2004 durante l'inaugurazione di una scuola a San Juan de los Morros, nello stato di Guárico, nel Venezuela centrale.In quelle dichiarazioni, Chavez affermò che l'opposizione venezuelana "frantumata e divisa" non si sarebbe lanciata in quella "avventura" senza l'impulso di Washington, del Pentagono e della CIA. "Questo è più che provato: il colpo di stato dell'11 aprile in Venezuela è stato diretto da Washington, il mondo lo deve sapere".Già nel 2004, Chavez aveva avvertito: "I vendi patria che dirigono l'opposizione venezuelana non hanno vergogna di chiedere pubblicamente l'intervento internazionale in Venezuela". Dieci anni dopo, durante la presidenza di Maduro, la situazione non è stata diversa, poiché la dirigenza ha fatto il giro di diversi paesi in America e in Europa per chiedere sanzioni e maggiore pressione contro il loro paese.Nello stesso anno, l'allora ambasciatore del Venezuela presso l'Organizzazione degli Stati americani (OAS), Jorge Valero, aveva presentato una serie di documenti prima che il blocco spiegasse che gli Stati Uniti avevano avuto un "ruolo chiaro" nel colpo di stato. Il testo menzionava i nomi dei funzionari del Dipartimento di Stato, così come l'ambasciatore di quel tempo, Charles Shapiro, che visitò il presidente 'autojuramentado', Carlos Carmona Estanga.Inoltre, era a conoscenza della presenza di elicotteri militari statunitensi nell'aeroporto internazionale di Maiquetia, di navi da guerra nelle acque dei Caraibi venezuelani, di riunioni delle forze armate statunitensi e di golpisti e di un aereo statunitense. Era sull'isola di La Orchila, dove hanno preso il presidente Chávez, quando è stato fatto prigionieri.Allo stesso modo, sono state registrate le attività del National Endowment for Democracy (NED), che offriva un sostegno finanziario milionario a partiti e ONG apertamente anti-Chavez.Quasi dieci anni fa, nel giugno 2009, quattro mesi dopo il referendum costituzionale in Venezuela, dove la maggioranza approvava la continua elezione di qualsiasi ufficio eletto, Chávez fece una dichiarazione incredibilmente attuale: "Loro [l'opposizione] stanno montando un apparato: Viaggiano a Washington, a New York, a Bogotá, passano a Cúcuta, cercano paramilitari, infiltrano paramilitari, cercano soldati che potrebbero essere scontenti, che cercano di indebolirci moralmente e dividerci ".Mesi dopo, nell'ottobre di quell'anno, la Colombia e gli Stati Uniti. avrebbero poi firmato un accordo per stabilire sette basi militari statunitensi nel territorio colombiano.La minaccia paramilitare non era nuovo nel 2004, Chavez denunciò un piano per assassinarlo che doveva essere eseguito d 153 mercenari assoldati dall'opposizione e addestrati in Colombia, che in quell'anno sono stati arrestati in una fattoria in Daktari a El Hatillo, stato di Miranda .Nel 2012, il capo della Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, disse che i politici e gli ufficiali militari venezuelani avevano avvicinato il capo paramilitare Carlos Castano di formare un movimento di estrema destra nella zona di confine per rovesciare il presidente Chavez. A questo proposito, il leader bolivariano affermò di non avere dubbi sul fatto che fosse vero.Dal 2015, l'attuale Presidente ha fatto accuse simili sulla presunta infiltrazione di paramilitari nel territorio venezuelano, con il sostegno di Washington, per portare il paese nel caos e realizzare un intervento. La situazione ha raggiunto un punto critico nell'agosto 2018 quando ha subito un attacco fallito che ha incolpato l'ex presidente Juan Manuel Santos, l'opposizione venezuelana e gli Stati Uniti. Attualmente, sia la Casa Bianca come venezuelani e gli avversari stranieri, hanno fatto appelli alle Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB) per coadiuvare il rovesciamento di Maduro.Durante la consegna del 'Premio Internazionale Unesco José Martí' Chavez nel 2006. Chavez fece questa riflessione: "Bolivar scrive ad altri compagni e dice loro: 'A capo di questo continente abbiamo una grande nazione, molto potente, molto ostile e capace di tutto" la frase Bolivariana sigilla la profezia del 1829 che purtroppo sarebbe poi essere soddisfatta: 'Gli Stati Uniti d'America sembra destinato dalla provvidenza ad affliggere l'America con la miseria nel nome della libertà ed è quello che è successo, sfortunatamente, in questi quasi 200 anni.'L'allora capo di stato ha disseche "l'imperialismo" in alleanza con i loro "lacchè" e "fantocci" era riuscito a "entrare in quasi tutti i processi di cambiamento che sono nati" nella regione, e poi chiese cosa si era verificato in America Latina se negli ultimi cento anni era rispettato "la sovranità, l'autodeterminazione, la libertà e il diritto internazionale".Per quanto riguarda le politiche interventiste, e oggi, il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, ha detto che gli Stati Uniti non è dietro il tentato colpo di stato contro Maduro, ma davanti, come dire, in prima linea.Il Venezuela ha denunciato che dal 2016 è in atto un piano di "accerchiamento e soffocamento" per "provocare una implosione interna" che avrebbe come "destinazione finale" un "intervento umanitario", nel mezzo di sanzioni finanziarie e blocchi allo Stato venezuelano in all'estero, che gli ha impedito di acquistare prodotti e medicinali essenziali.Già nel 2011, il leader rivoluzionario avvertì che "l'imperialismo era più pazzo che mai" durante la chiusura del VI incontro del Consiglio politico dell'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (ALBA-TCP)."Osa in modo palese, cinico, senza limiti di sorta, di pianificare e lanciare apertamente il massacro, di guidare il massacro in Libia e di minacciare il mondo", spiegò Chavez.Ricordò che l'allora presidente Barack Obama aveva dichiarato che "la Libia era il metodo quasi perfetto" ed era applicabile a qualsiasi altro paese, "Adesso si scagliano contro la Siria e contro qualsiasi paese, incluso noi paesi dell'America Latina e dei Caraibi , dove sono in atto processi di profondi cambiamenti rivoluzionari che considerano una minaccia."Chavez profetizzò in pratica l'ordine esecutivo emesso nel 2015 da Washington, dichiarando il Venezuela una "straordinaria e inusuale minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alla politica estera". Questa dichiarazione fu l'inizio di un gruppo di sanzioni, che includevano lo stesso presidente Maduro, che negli anni seguenti si stava affievolendo con il governo di Donald Trump, che in diverse occasioni ha affermato che "tutte le opzioni sul Venezuela sono sul tavolo ", alla domanda sulla possibilità di un intervento per rovesciare il governo venezuelano."Dall'America Latina e dai Caraibi dobbiamo consolidare questo spazio come una zona di pace (...) irradiare luci di pace in un nuovo mondo che sta per nascere, i vecchi imperi sono determinati a non far rinascere questo nuovo mondo di pace, di equilibrio, di pluripolarità", disse Chavez in quell'occasione.