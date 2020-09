Video. Nonostante le sanzioni, gli antichi Souk di Aleppo risorgono dalle macerie lasciate dal terrorismo

Nonostante tutte le difficoltà derivanti dalle sanzioni coercitive unilaterali imposte alla Siria, gli investitori pubblici e privati ??sono determinati a ripristinare le antichità e gli antichi mercati che furono saccheggiati, bruciati e distrutti durante gli anni della guerra siriana, e i lavori di restauro continuano nella città vecchia di Aleppo.Aleppo, la seconda città più grande della Siria dopo Damasco, è famosa per i suoi numerosi siti e luoghi storici e turistici, e forse il più importante di questi sono i suoi mercati antichi unici, che costituiscono un'attrazione turistica per molti visitatori della Siria.I vecchi mercati di Aleppo sono tra i più grandi e storici coperti del mondo. La loro lunghezza è di oltre 15 km, e comprende 37 mercati entrati nel Guinness dei primati, e nessuno sa con certezza, in quale anno furono costruiti esattamente i primi mercati coperti di Aleppo, si ritiene che possano risalire al IV secolo a.C.Il "Khan Silk" uno dei mercati più antichi della città di Aleppo, accanto a quello altrettanto celebre di Alskotaih recentemente ristrutturato con maestria e alta qualità, si trova nella parte settentrionale dell'isolato dei mercati storici della città di Aleppo, è il centro dell'attività commerciale importante per il tessile, e per la produzione e le varietà di vari dolci tradizionali orientali per occasioni speciali.Parlando a Sputnik, l'ingegnere Hussam Al-Halabi della Divisione dei lavori per la ristrutturazione Città Vecchia ha dichiarato: "Il mercato, la cui costruzione risale al XVI secolo, non è stato risparmiato dagli attacchi terroristici che hanno lasciato una distruzione diffusa, per assistere recentemente, con le capacità della Siria, alla messa in atto delle operazioni per il restauro.Ed ha aggiunto: “Il mercato di Khan al-Harir è considerato il gioiello dei mercati della città di Aleppo. Il processo di ripristino del mercato storico è completato.Il mercato di Khan al-Harir comprende più di 60 negozi e tre khan per la vendita di tessuti, dolci e noci, poiché i lavori di restauro hanno incluso la costruzione di muri e facciate, la loro pulizia, l'installazione di porte e il mantenimento del resto del mercato e dei componenti nella sua forma originale.Gli interventi di restauro riguardano anche le piazze storiche all'interno della Città Vecchia, che durante la guerra siriana hanno assistito a una lunga serie di attentati suicidi e ripetuti attacchi missilistici da parte di gruppi armati che stavano occupando i quartieri orientali di Aleppo, che hanno portato alla distruzione di gran parte di essa.L'ingegnere Al-Halabi conferma che queste piazze sono state, negli ultimi decenni, centri per attività e attività culturali e sociali.L'ingegner Al-Halabi continua: "Per quanto riguarda la piazza Hatab, sono attualmente in corso i lavori per riabilitarla e riportarla a ciò che era prima dello scoppio della guerra nel Paese, poiché è stata oggetto di numerosi attacchi e attentati suicidi durante gli anni della guerra". Nella sua interezza, il principale affidamento era sul materiale utilizzato per la costruzione nell'antica città di Aleppo, che è il calcare bianco e giallo, oltre alle pietre di basalto come forma di decorazione.Aleppo è stata una delle principali linee di scontro tra esercito siriano e gruppi armati tra l'estate del 2012 e la fine del 2016, quando Damasco, con l'appoggio russo, ha ripreso il controllo dell'intera città, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha inserito la città vecchia di Aleppo ed i suoi mercati nella lista del patrimonio in via di estinzione. È stata gravemente colpita dalle distruzioni e dagli incendi subiti durante la guerra e si è stimato che il 60% della Città Vecchia sia stato gravemente danneggiato, mentre il 30% è stato completamente distrutto.