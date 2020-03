(Video). Per arginare la diffusione del Coronavirus, la Polizia cinese usa caschi con telecamere a infrarossi per controllare la temperatura corporea in mezzo alla folla

Come riporta il media South China Morning post , la polizia e le unità di controllo delle epidemie in Cina possono ora individuare le persone potenzialmente colpite dal coronavirus con l'aiuto di caschi intelligenti dall'aspetto futuristico. L'azienda tecnologica Kuang-Chi di Shenzhen ha introdotto i caschi intelligenti della polizia in grado di misurare rapidamente la temperatura corporea in mezzo alla folla. Le telecamere a infrarossi collegate ai caschi N901 consentono agli utenti di misurare la temperatura fino a cinque metri di distanza. Possono scansionare i codici QR e ottenere il riconoscimento facciale, secondo la compagnia.Video South China Morning PostOltre a includere gli occhiali AR, i caschi sono anche dotati di connettività Wi-Fi, Bluetooth e 5G, informa la compagnia Kuang-Chi. I caschi sono già in uso a Shanghai e in altre città cinesi. L'azienda afferma che anche i suoi caschi sono leggeri, grazie al suo speciale design con metamateriali che si stanno sviluppando con il supporto del Ministero cinese della scienza e della tecnologia.