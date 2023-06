Vijay Prashad - L'emergere di un nuovo non-allineamento

Dalla Bolivia allo Sri Lanka, i Paesi stufi del ciclo debito-austerità guidato dal FMI e delle prepotenze del blocco guidato dagli Stati Uniti stanno iniziando ad affermare le proprie agende.

di Vijay Prashad* per Consortium News e Tricontinental: Institute for Social Research

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Un nuovo stato d'animo di sfida nel Sud globale ha generato sconcerto nelle capitali della Triade (Stati Uniti, Europa e Giappone), dove i funzionari stanno facendo fatica per rispondere al motivo per cui i governi del Sud Globale hanno rifiutato la visione occidentale del conflitto in Ucraina o sostenuto universalmente l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) nei suoi sforzi per "indebolire la Russia".

Governi che per lungo tempo sono stati cedevoli ai desideri della Triade, come le amministrazioni di Narendra Modi in India e Recep Tayyip Erdogan in Turchia (nonostante la tossicità dei loro regimi), non sono più così affidabili.

Sin dall'inizio della guerra in Ucraina, il Ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar ha difeso a gran voce il rifiuto del suo governo di aderire alle pressioni di Washington. Nell'aprile del 2022, durante una conferenza stampa congiunta a Washington D.C. con il Segretario di Stato americano Antony Blinken, a Jaishankar è stato chiesto di spiegare il continuo acquisto di petrolio dalla Russia da parte dell'India. La sua risposta è stata schietta:

"Ho notato che lei si riferisce agli acquisti di petrolio. Se sta guardando agli acquisti di energia dalla Russia, le suggerirei di concentrare la sua attenzione sull'Europa... Acquistiamo un po' di energia che è necessaria per la nostra sicurezza energetica. Ma sospetto, guardando le cifre, che probabilmente i nostri acquisti totali per il mese siano inferiori a quelli che l'Europa fa in un pomeriggio."

Tuttavia, tali commenti non hanno scoraggiato gli sforzi di Washington per conquistare l'India alla sua agenda. Il 24 maggio, il Comitato ristretto del Congresso degli Stati Uniti sul Partito Comunista Cinese ha pubblicato una dichiarazione politica su Taiwan in cui si afferma che "gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare l'accordo NATO Plus per includere l'India".

Questa dichiarazione politica è stata rilasciata poco dopo il vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, dove il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato i vari leader del G7, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

La risposta del governo indiano a questa formulazione "NATO Plus" ha riecheggiato il sentimento delle sue precedenti osservazioni sull'acquisto di petrolio russo.

"Molti americani hanno ancora in testa la costruzione del trattato NATO", ha detto Jaishankar in una conferenza stampa il 9 giugno. "Sembra quasi che quello sia l'unico modello o punto di vista con cui guardano il mondo... Non è un modello che si applica all'India."

L'India, ha detto, non è interessata a far parte della NATO Plus, volendo mantenere un maggior grado di flessibilità geopolitica. "Una delle sfide di un mondo che cambia", ha detto Jaishankar, "è come far sì che le persone accettino e si adattino a questi cambiamenti".

Dalle dichiarazioni di Jaishankar si possono trarre due conclusioni significative.

In primo luogo, il governo indiano – che non si oppone agli Stati Uniti, né in termini di programma né di temperamento – non è interessato a essere trascinato in un sistema di blocchi guidato dagli Stati Uniti (il "costrutto del trattato NATO", come ha detto Jaishankar).

In secondo luogo, come molti governi del Sud Globale, riconosce che viviamo in un "mondo che cambia" e che le grandi potenze tradizionali – soprattutto gli Stati Uniti – devono "adattarsi a questi cambiamenti".

Nel suo rapporto "Investment Outlook 2023", il Credit Suisse ha indicato le "profonde e persistenti fratture" che si sono aperte nell'ordine internazionale – un altro modo per riferirsi a quello che Jaishankar ha definito il "mondo che cambia".

Il Credit Suisse descrive queste "fratture" con precisione:





"L'Occidente globale (Paesi sviluppati occidentali e alleati) si è allontanato dall'Oriente globale (Cina, Russia e alleati) in termini di interessi strategici fondamentali, mentre il Sud globale (Brasile, Russia, India e Cina e la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo) si sta riorganizzando per perseguire i propri interessi."

Queste ultime parole meritano di essere ripetute: "il Sud Globale... si sta riorganizzando per perseguire i propri interessi."

A metà aprile, il Ministero degli Affari Esteri giapponese ha pubblicato il suo "Diplomatic Bluebook 2023", in cui ha sottolineato che siamo ormai alla "fine dell'era post-Guerra Fredda".

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, gli Stati Uniti hanno affermato la loro supremazia sull'ordine internazionale e, insieme ai suoi vassalli della Triade, hanno stabilito quello che hanno chiamato "l'ordine internazionale basato sulle regole".

Questo progetto trentennale guidato dagli Stati Uniti sta ora naufragando, in parte a causa delle debolezze interne dei Paesi della Triade (compresa la loro posizione indebolita nell'economia globale) e in parte a causa dell'ascesa delle "locomotive del Sud" (guidate dalla Cina, ma che includono Brasile, India, Indonesia, Messico e Nigeria).

I nostri calcoli, basati sul data mapper del FMI, mostrano che quest'anno, per la prima volta da secoli, il Prodotto interno lordo dei Paesi del Sud globale ha superato quello dei Paesi del Nord Globale.

L'ascesa di questi Paesi in via di sviluppo – nonostante la grande disuguaglianza sociale che esiste al loro interno – ha prodotto un nuovo atteggiamento tra le loro classi medie che si riflette nella maggiore fiducia dei loro governi: non accettano più le visioni campanilistiche dei Paesi della Triade come verità universali e hanno un maggiore desiderio di esercitare i propri interessi nazionali e regionali.

È questa riaffermazione degli interessi nazionali e regionali all'interno del Sud Globale che ha ridato vita a una serie di processi regionali, tra cui la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) e il processo BRICS (Brasile-Russia-India-Cina-Sudafrica).

Il 1° giugno, i ministri degli Esteri dei BRICS si sono riuniti a Città del Capo (Sudafrica) in vista del vertice tra i loro capi di Stato che si terrà ad agosto a Johannesburg. La dichiarazione congiunta che hanno rilasciato è istruttiva: per due volte hanno messo in guardia sull'impatto negativo delle "misure coercitive economiche unilaterali, come sanzioni, boicottaggi, embarghi e blocchi" che hanno "prodotto effetti negativi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo".

Il linguaggio di questa dichiarazione rappresenta un sentimento condiviso da tutto il Sud Globale. Dalla Bolivia allo Sri Lanka, questi Paesi, che costituiscono la maggioranza del mondo, sono stufi del ciclo debito-austerità guidato dal FMI e della prepotenza della Triade. Stanno iniziando ad affermare le proprie agende sovrane.

È interessante notare che questa rinascita della politica sovrana non è guidata da un nazionalismo ripiegato su se stesso, ma da un internazionalismo non allineato.

La dichiarazione dei ministri dei BRICS si concentra sul "rafforzamento del multilateralismo e sulla difesa del diritto internazionale, compresi gli scopi e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite come sua indispensabile pietra angolare" (per inciso, sia la Cina che la Russia fanno parte del Gruppo di amici in difesa della Carta delle Nazioni Unite, composto da 20 membri).

L'argomentazione implicita è che gli Stati della Triade guidati dagli Stati Uniti hanno imposto unilateralmente la loro ristretta visione del mondo, basata sugli interessi delle loro élite, ai Paesi del Sud del mondo con il pretesto dell'"ordine internazionale basato sulle regole".

Ora, sostengono gli Stati del Sud globale, è tempo di tornare alla fonte – la Carta delle Nazioni Unite – e costruire un ordine internazionale genuinamente democratico.

Il termine "non allineati" è stato sempre più utilizzato per indicare questa nuova tendenza della politica internazionale. Il termine trae origine dalla Conferenza dei Paesi Non Allineati tenutasi a Belgrado (Jugoslavia) nel 1961, che si basava sulle fondamenta gettate dalla Conferenza Asia-Africa tenutasi a Bandung (Indonesia) nel 1955.

All'epoca, il non allineamento si riferiva a Paesi guidati da movimenti radicati nel Progetto del Terzo Mondo profondamente anticoloniale, che cercava di affermare la sovranità dei nuovi Stati e la dignità dei loro popoli.

Quel momento di non allineamento è stato stroncato dalla crisi del debito degli anni Ottanta, iniziata con il default del Messico nel 1982. Quello che abbiamo ora non è un ritorno del vecchio non allineamento, ma l'emergere di una nuova atmosfera politica e di una nuova costellazione politica che richiede un attento studio.

Per ora, possiamo dire che questo nuovo non allineamento è richiesto dagli Stati più grandi del Sud Globale che non sono interessati a essere subordinati all'agenda della Triade, ma che non hanno ancora stabilito un progetto proprio – un Progetto Sud Globale, per esempio.

Nell'ambito dei nostri sforzi per comprendere questa dinamica emergente, sabato Tricontinental: Institute for Social Research si è unito alla campagna No Cold War, ad ALBA Movimientos, Pan-Africanism Today, all'International Strategy Center (Corea del Sud) e all'International Peoples’ Assembly [l'Assemblea Internazionale dei Popoli] per ospitare il webinar "Il nuovo non allineamento e la nuova guerra fredda”.

Sono intervenuti Ronnie Kasrils (ex ministro dell'Intelligence, Sudafrica), Sevim Da?delen (vice capogruppo del partito Die Linke al Bundestag tedesco), Stephanie Weatherbee (Assemblea Internazionale dei Popoli) e Srujana Bodapati (Tricontinental: Institute for Social Research).

Nel 1931, la poetessa e giornalista giamaicana Una Marson (1905-1965) scrisse "There Will Come a Time", una poesia di speranza per un futuro "in cui l'amore e la fratellanza dovrebbero avere pieno dominio".

Le popolazioni del mondo colonizzato, scriveva, avrebbero dovuto combattere a lungo per ottenere la libertà. Non siamo neanche lontanamente alla fine di questa battaglia, eppure non siamo nella posizione di quasi totale subordinazione in cui ci trovavamo durante il periodo di massima supremazia della Triade, dal 1991 a oggi. Vale la pena tornare a Marson, che sapeva con certezza che un mondo più giusto sarebbe arrivato, anche se non sarebbe stata viva per assistervi:

* Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. È senior fellow non residente presso il Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. I suoi ultimi libri sono La lotta ci rende umani: Learning from Movements for Socialism e, con Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libia, Afghanistan e la fragilità del potere statunitense.