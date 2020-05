Vitamina D, un alleato indispensabile per frenare la letalità del Covid-19

Una sperimentazione clinica condotta dall'Istituto Maimonides per la ricerca biomedica di Córdoba (IMIBIC), a Córdoba, in Spagna, potrebbe fornire un passo da gigante nella lotta contro la pandemia. Secondo i ricercatori, con il trattamento ancora in fase di sperimentazione, il ricovero in terapia intensiva e la durata del periodo di ricovero sono ridotti fino al 25%.Il trattamento si chiama COVIDIOL, un termine che deriva da un mix di COVID-19 con il protagonista principale di questo studio, Calcifediol, una forma di vitamina D3. Per il momento, è stato possibile in una prima fase di sperimentazione per limitare le difficoltà respiratorie acute tipiche dei pazienti più colpiti.Uno dei benefici già testati presso l'ospedale universitario Reina Sofía di Cordova è che la necessità di respirazione artificiale assistita, che è molto invasiva o la presenza di un polmone artificiale che ossigena il sangue, è evitata per i pazienti adulti di recente ricovero. Precisamente, la mancanza di respiratori era uno degli oneri che hanno portato il sistema sanitario spagnolo in crisi nel momento più grave della crisi."Dobbiamo tenere presente che stiamo alleviando l'iperresponsività del nostro corpo", spiega uno dei "padri" di questo progetto, il dott. José Manuel Quesada. "Una volta che si verifica l'infezione, gli alveoli subiscono una brutale risposta infiammatoria, in cui le cellule incaricate di difenderci e altre sostanze collassano, rendendo impossibile una risposta respiratoria. Ma questo stesso gateway per il virus, possiamo usarlo per la nostra difesa", Ecco di cosa tratta questo saggio.Ricercatori IMIBIC, José López Miranda, direttore della medicina interna della Reina Sofía e José Manuel Quesada Gómez, professore onorario dell'UCO, sono partiti da un punto di partenza che calcifediol attenua la sindrome da stress respiratorio acuto (ARDS)."Mi è stato chiaro che una soluzione doveva venire dal sistema endocrino della vitamina D, il calcifediol. Il 19 marzo avevamo già brevettato questa linea di ricerca con il sistema sanitario pubblico", ricorda la dott.ssa Quesada Gómez, con una vita legata alla ricerca endocrinologica e vitamina D . Anche se è già andato in pensione a 77 anni, è tornato a IMIBIC per guidare questo progetto.Per il momento, gli studi condotti a Córdoba sui pazienti hanno offerto una risposta che il team definisce "straordinario". Ora è tempo di passare la fase del protocollo di test in altri dieci ospedali in Andalusia, Ciudad Real, Valencia, Madrid e Barcellona.La speranza di questa squadra è di confermare che il rischio di intubazione e la gravità della malattia possono essere ridotti."Se D3 viene somministrato precocemente a quelli ricoverati in ospedale, si ottiene che la difesa dell'organismo avviene in modo più controllato, assicurando così che gli alveoli non siano resi inutili e, d'altra parte, che l'infiammazione polmonare non venga perpetuata", precisa il Dr. Quesada."Terminando l'infiammazione, si evita l'ipercoagulazione, che è un altro effetto di questo virus con pericolosi trombi in tutto il corpo, quindi non entriamo nella crisi multiorgano che finisce per uccidere i pazienti."Una delle risorse più importanti per il successo di questo studio è che comporta l'applicazione di un trattamento ben noto, senza macchie scure nella sua applicazione. E oltre ad essere sicuro, è economico e molto efficace , soprattutto nelle fasi più critiche del trattamento sanitario. Questa iniziativa fa parte, insieme ad altri otto, delle campagne del governo andaluso volte a integrare nuovi usi contro il COVID-19, per medicinali già autorizzati per altre malattie.A questo punto, con il vaccino ancora lontano, scienziati e ricercatori di tutto il mondo concentrano i loro sforzi sul ruolo preventivo e palliativo della vitamina D. Vi è un chiaro consenso, la sua mancanza è collegata a un rischio più elevato di infezione virale respiratoria acuta, quindi per "principio di precauzione, sebbene finora non vi siano prove dirette, si presume che lo stesso risultato sarà ottenuto come in altri coronavirus e malattie respiratorie croniche quando si integra con vitamina D", spiega il dottor José Luis López- Campos, pneumologo all'ospedale Virgen del Rocío (Siviglia) e anche esperto del ruolo di questa vitamina.Nelle ultime settimane, i laboratori e le università di tutto il mondo concordano: la carenza di vitamina D è sinonimo di aumento della mortalità nei coronavirus.Il Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust , l' University of East Anglia squadre provenienti da Irlanda e Regno Unito o l' University of Northwestern, dall'Illinois, USA, offrono gli esempi più recenti che supportano la linea di ricerca del Dottor Quesada e López Miranda a Córdoba. , che potrebbe essere un passo definitivo nella conferma di D3 come arma contro COVID-19.Il Dr. López-Campos sottolinea "il potere riequilibrante della vitamina D nel nostro sistema immunitario" e la rilevanza di averlo "come alleato preventivo, specialmente negli anziani e con malattie respiratorie croniche".Beh, sorprendentemente, non sono lusinghieri. La vitamina D viene metabolizzata dal 20% attraverso il cibo e il resto dall'epidermide attraverso l'irradiazione solare. Si potrebbe presumere che, nelle società con maggiore esposizione ad esso, con più ore di luce solare, dovremmo avere molta vitamina D e una risposta immunitaria esemplare. Ma non è così, la mortalità del virus è molto più alta in paesi come la Spagna o l'Italia, prodigi del sole mediterraneo! che in altri più abituati al cielo coperto e alla vita al chiuso, come Svezia o Finlandia.Il dottor Quesada, che ha svolto ricerche comparative su questi indici dagli anni '80, sottolinea una "mancanza di cultura del sole e un cambiamento che costa molto, ecco perché mi piace ricordare ciò che è sempre stato detto: dove entra il sole, il dottore non entra."Nonostante le ore di irraggiamento solare, durante la maggior parte dell'anno, i raggi del sole colpiscono paesi come la Spagna o l'Italia in un modo molto obliquo, poiché siamo nell'emisfero settentrionale, nel 36 ° parallelo", che ci fa metabolizzare il Sole da aprile o maggio, ma nel sud della Spagna, ad esempio, durante quei mesi evitiamo il sole a causa del caldo, lo rigurgitiamo, al contrario della cultura dei paesi del nord ".La verità è che gli anziani nelle residenze, praticamente il 100% dei casi, hanno carenze di vitamina D. Quesada ha trascorso decenni combattendo la percezione del "mito del sole spagnolo, per il quale si ritiene che riceviamo il sole abbastanza e non abbiamo bisogno di integrare la nostra vitamina D. " In confronto, sottolinea l'idoneità dei programmi adottati nei paesi del nord Europa, "in Finlandia, ad esempio, hanno realizzato un programma di integrazione con colecalciferolo, vitamina D3, negli alimenti, che li ha portati ad avere livelli più alti di quelli dei paesi mediterranei ".Il sole come alleato è qualcosa che possiamo integrare nelle nostre abitudini quotidiane e che al di là di un beneficio generico, può essere palliativo nell'attuale crisi sanitaria.Tuttavia, ci sono altre visioni che la comunità di ricerca condivide e che, dalla nostra semplice routine, possono trarne beneficio. "Mi sembra che si parli così tanto della vitamina D, ma si dovrebbe anche prestare molta attenzione al fumo , riflette il dott. López-Campos, "è evidente che il tabacco aumenta i recettori attraverso i quali il virus entra nel Corpo". Che il tabacco uccida, come un mantra ripetuto alla sazietà, diventa doppia rilevanza nei periodi di coronavirus."Un fumatore attivo ha un rischio maggiore di infezione e un'infezione più grave", spiega López-Campos. In effetti, un altro recente studio dell'Università della California rivela che il 30% dei fumatori ha sviluppato forme più gravi di COVID-19 rispetto ai non fumatori, che lo hanno fatto ad un tasso del 17,6%.La cosa più preoccupante è che "con il parto, il fumo come dipendenza viene aggravato in molti casi. È una malattia che deve essere trattata e le persone non sono consapevoli della gravità". L'OMS ha appena lanciato un appello che chiede la cessazione del fumo in tutte le sue forme, ricordando che il fumo uccide oltre 8 milioni di persone all'anno in tutto il mondo.Che tutti noi superiamo insieme questa pandemia, è anche un mantra, ma non smette di essere ripetuto. Cambiare le abitudini alimentari, migliorare la nostra esposizione al sole, spegnere la sigaretta per sempre, oltre ai benefici generici, può aiutare a fermare la pandemia.