Vittorio Colao nel marzo 2109: "Con la Grecia l'Europa, checché se ne dica, si è comportata molto bene"

«La gestione della crisi greca, la gestione della crisi Italiana del 2011... dimostrano che dobbiamo essere contenti di come strutturalmente questo meccanismo europeo gestisce le crisi».

Vittorio Colao, il super-manager scelto da Conte per guidare la "ricostruzione economica" dell'Italia, pochi giorni fa (il 29 marzo 2019) per un'intervista presso il Museo della scienza di Milano per la realizzazione di un documentario dal titolo "Italia paese sempre in crisi. Ma è vera crisi?" ( qui video integrale ) dichiarava:da un post Facebook di Thomas Fazi