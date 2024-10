WP: Netanyahu comunica agli USA quando e quali obiettivi iraniani colpirà

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto riferisce il Washington Post (WP), citando alcune sue fonti, Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha informato in un colloquio telefonico il presidente degli Stati uniti d’America, Joe Biden, quali obiettivi intende attaccare in ??Iran.

Questo attacco sarebbe limitato e non dovrebbe includere gli impianti petroliferi o nucleari del paese persiano per evitare una guerra su vasta scala. Dunque, come hanno precisato le fonti citate dal WP, a Biden, il leader del Paese ebraico ha annunciato che le sue forze armate intendono attaccare obiettivi militari iraniani.

Le fonti hanno precisato che Israele effettuerà l'attacco prima delle elezioni presidenziali americane, previste per il 5 novembre, ma Tel Aviv cercherà di evitare la percezione di “ingerenza politica nelle elezioni americane”. Inoltre, “sarà una risposta con una serie" di attacchi ha rivelato uno degli interlocutori al media statunitense, precisando che l'offensiva verrà portata avanti perché questo stallo potrebbe essere valutata da Teheran come un segno di debolezza. Tuttavia, la data precisa dell'attacco è ancora sconosciuta.

A conferma di queste indiscrezioni, un funzionario statunitense ha spiegato che durante la telefonata tra i due leader, Netanyahu ha espresso una posizione più "moderata" rispetto a quella precedente. Proprio per questo cambio di rotta, Biden avrebbe deciso di schierare in Israele una batteria del sistema antimissile High Altitude Area Defense (THAAD).