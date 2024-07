Xi Jinping in Asia Centrale: diplomazia e cooperazione regionale al centro del summit SCO

Il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla 24ª Riunione del Consiglio dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) ad Astana, Kazakistan, e, su invito del Presidente Kassym-Jomart Tokayev e del Presidente Emomali Rahmon del Tagikistan, effettuerà visite di stato in entrambi i paesi. Questi eventi, annunciati dal Ministero degli Esteri cinese, avranno luogo da martedì a sabato, come evidenzia il quotidiano cinese Global Times.



Implicazioni geopolitiche

Queste visite avvengono in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e tentativi da parte degli Stati Uniti di frammentare l'ordine mondiale. Secondo gli osservatori, le visite di Xi mettono in luce l'importanza che la Cina attribuisce alla diplomazia di vicinato e mirano a rafforzare le relazioni con i paesi dell'Asia centrale, tutti partner strategici della Cina.

Il Kazakistan, in particolare, riveste un ruolo cruciale poiché è stato il luogo in cui è stata proposta l'Iniziativa Belt and Road (BRI) nel 2013. La cooperazione sotto questa iniziativa ha trasformato l'Asia centrale in un hub regionale di trasporto vitale, e le visite di Xi potrebbero promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale e regionale.



Il Summit della SCO

Il summit della SCO, che si terrà dal 3 al 4 luglio ad Astana, sarà un momento cruciale per discutere le sfide emergenti e le rivalità geopolitiche. La Cina assumerà la presidenza di turno della SCO alla conclusione del summit. Analisti cinesi, riferisce il Global Times, sottolineano che il summit invia un messaggio chiaro al mondo occidentale: le economie emergenti richiedono di essere ascoltate e rappresentate, e la cooperazione globale non sarà ostacolata dalle manovre ostruzionistiche dell'Occidente.

Durante il summit, il Kazakistan proporrà l'iniziativa SCO per l'Unità Mondiale per una Pace Giusta e Armoniosa, che mira a consolidare gli sforzi internazionali per risolvere i conflitti. Questa iniziativa si allinea con la Global Security Initiative proposta dalla Cina, riflettendo il contributo costruttivo dei due paesi alla stabilità e pace regionale.



Espansione della SCO e cooperazione economica

La Bielorussia è in procinto di diventare un nuovo membro della SCO durante il summit di Astana, segnando una nuova fase di espansione dell'organizzazione. L'inclusione della Bielorussia aumenterà l'influenza della SCO sul piano internazionale, evidenziando l'importanza crescente della cooperazione economica tra i membri.

La lotta al terrorismo sarà un altro tema centrale del summit, con discussioni sulla coordinazione delle politiche di sicurezza per combattere il terrorismo, il separatismo e l'estremismo nella regione.



Relazioni Cina-Asia Centrale

Il Kazakistan, essendo il luogo di nascita della BRI, ha visto una cooperazione intensa con la Cina. Dal 2022, il Presidente Xi ha visitato il Kazakistan in più occasioni, segno della forte relazione bilaterale. Anche il Tagikistan gode di una partnership strategica con la Cina, e le visite di Xi sottolineano l'importanza della diplomazia di vicinato.

La Cina ha stabilito relazioni strategiche con tutti i cinque stati dell'Asia centrale, promuovendo una comunità con un futuro condiviso. Rafforzare la cooperazione sotto le iniziative BRI e SCO è fondamentale per lo sviluppo regionale in settori come economia, trasporti, energia pulita e tecnologia.

Cooperazione e stabilità

Durante le visite, si prevede che verranno raggiunti accordi su nuovi progetti di connettività infrastrutturale, come la costruzione del Corridoio di Trasporto Internazionale Trans-Caspico (TITR), noto anche come Corridoio Medio, che potrebbe offrire il passaggio più conveniente dalla Cina all'Europa in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

In sintesi, le visite di Xi Jinping in Kazakistan e Tagikistan e la sua partecipazione al summit della SCO rafforzano il ruolo della Cina come leader regionale e globale, promuovendo la cooperazione e la stabilità in un periodo di complessità internazionale crescente.