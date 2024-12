A NATALE REGALA LE IMPERDIBILI PROMOZIONI DI LAD EDIZIONI!

Se anche tu hai un cugino filo NATO che vota PD, basa ogni sua dichiarazione sui "fact checker indipendenti" e pensa di sapere tutto su scienza, politica e narrazioni globali, quest’anno hai l’occasione per fargli un regalo… indimenticabile! Con le promozioni di LAD EDIZIONI hai la possibilità di creare il caos intellettuale in famiglia, introducendo argomenti che lo lasceranno senza risposte (o almeno con qualche dubbio in più).





SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI DI LAD EDIZIONI VALIDE FINO AL 6 GENNAIO!







- PALESTINA NEL CUORE











- Memorie di Gerusalemme – Sirin Husseini Shahid (SINOSSI)

Una testimonianza intima e storica sulla vita in Palestina, che intreccia memorie personali e il contesto di un mondo oggi minacciato di oblio.

- La confusione della cicogna – Akram Musallam (SINOSSI E RECENSIONE)

Un racconto di frammentazione personale e collettiva, simbolo della condizione palestinese e delle divisioni che ne segnano l’esistenza.

- La terra degli ulivi – Paolo Di Mizio (SINOSSI)

Poesie e prose che raccontano le sofferenze e la resistenza del popolo palestinese contro le violenze e le ingiustizie del sionismo.



A SOLI 36 EURO CON SPEDIZIONE GRATUITA!



ACQUISTA ORA



------------------



- PROPAGANDA EMOZIONALE









– LA SCIENZA NEGATA di Luca Busca (SINOSSI)





– IL CODICE DELLA NARRAZIONE GLOBALE di Luigi Sorrentino (RECENSIONE)





– CONSAPEVOLMENTE di Ruggero Micheletto (SINOSSI)





A SOLI 29 EURO CON SPEDIZIONE GRATUITA!



ACQUISTA ORA





- SCAFFALE ORIENTALE







Esempio Cinese Vol. 1: La lotta per l’indipendenza e le origini del partito comunista cinese – Leonardo Sinigaglia

Un viaggio attraverso il riscatto della Cina, da colonia dominata dalle potenze straniere a nazione indipendente. Questo volume esplora le fondamenta del Partito Comunista Cinese e il suo ruolo cruciale nella lotta contro l'imperialismo, gettando luce su un modello di emancipazione e sviluppo unico.

Esempio Cinese Vol. 2: Dalla nuova democrazia al pensiero di Xi Jinping – Leonardo Sinigaglia

Un'analisi dell’evoluzione della Cina dal 1949 a oggi, dalla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese al ruolo cruciale di Xi Jinping. Il libro esplora come il socialismo con caratteristiche cinesi sia divenuto un'alternativa al neoliberismo, guidando il paese verso il progresso economico e tecnologico.

Taiwan: La provincia ribelle – Giacomo Gabellini

Un'analisi del ruolo geopolitico di Taiwan, che si trova al centro delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Il libro approfondisce il contesto storico e politico della "provincia ribelle," esplorando le implicazioni di un possibile conflitto globale.

Il pensiero di Xi Jinping come marxismo del XXI secolo – Daniele Burgio, Massimo Leoni, Roberto Sidoli

Un’esplorazione del pensiero di Xi Jinping e del suo impatto sul socialismo cinese, arricchita dalla sintesi tra marxismo e modernizzazione tecnologica. Un testo che analizza la dottrina cinese come risposta alle sfide globali del nostro tempo.



Con queste 4 possibili variabili:









ACQUISTALO ORA









ACQUISTALO ORA







ACQUISTALO ORA







ACQUISTALO ORA





- "SCHIAVI E GUERRA"









Inferno Immigrazione – Daniel Wedi Korbaria

Un viaggio nei meandri dell’immigrazione, dalle tragedie del Mediterraneo al sistema di sfruttamento che attende i sopravvissuti. Una critica feroce al falso mito del paradiso europeo.

L’Urlo: Schiavi in cambio di petrolio – Michelangelo Severgnini

Un’indagine sconvolgente sugli accordi tra governi europei e milizie libiche, che hanno ridotto migliaia di migranti in schiavitù in cambio di petrolio.

Terza Guerra Mondiale? Il fattore Malvinas – Burgio, Leoni, Sidoli

Cinque tesi esplorano i rischi di un conflitto nucleare globale, l’impatto delle crisi economiche e sociali negli Stati Uniti, e il ruolo della Cina come possibile salvezza per un mondo multipolare.



ACQUISTALO ORA





- POSTER





TRE BELLISSIMI POSTER DI GRAFICA X AD UN PREZZO UNICO!



ACQUISTALO ORA