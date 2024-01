Amnesty avverte: Gaza sta diventando un gigantesco cimitero

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

"Il rischio che Gaza passi dall'essere la più grande prigione a cielo aperto del mondo a diventare un gigantesco cimitero si è materializzato, in modo schiacciante, davanti ai nostri occhi", ha avvertito la segretaria generale dell'organizzazione Amnesty International (AI), Agnès Callamard.

Callamard ha espresso il suo apprezzamento per la decisione del Sudafrica di presentare una denuncia davanti alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) – l'organo giudiziario delle Nazioni Unite – contro Israele per non aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948, definendolo “reale” sul genocidio a Gaza.