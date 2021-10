Andrea Zhok - Soluzioni semplici per un futuro sostenibile

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le élite del capitalismo contemporaneo hanno un problema.

Da un lato devono continuare a far crescere il Pil, e dunque la produzione, e dunque i consumi, altrimenti la bicicletta del capitalismo, che sta in piedi solo finché avanza, crolla ingloriosamente nel fango, con loro in sella.

Dall'altro sanno che consumi e produzione in crescita globale infinita minano alle fondamenta lo stesso bel pianetino che condividono con i morti di fame.

E questo è un bel problema.

Ma niente paura, la soluzione è a portata di mano.

Nel nome della necessità di far muovere l'economia e incentivare i consumi l'élite economico-finanziaria è disposta a sacrificarsi facendosene integralmente carico: "Se sarà necessario comprare uno Yacht in più, faremo la nostra parte, con abnegazione e spirito di sacrificio."

Invece, nel nome della necessità di ridurre l'impronta ecologica antropica sul pianeta chiederemo a voi, plebe incarognita, di dare il vostro contributo, riducendo i consumi.

Qualche tassa ecologica qua e là, qualche strategico aumento delle materie prime o dell'energia e il gioco è fatto.

E chi protesta è un negazionista ("De che?" - "Boh? Funziona sempre").