L'ucrainizzazione dell'Afghanistan

di Tariq Marzbaan – Al Mayadeen English

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Quando quattro anni fa i taleban sono tornati al potere in Afghanistan, la maggior parte degli osservatori ha ritenuto che il Paese avesse subito un arretramento di 1.400 anni. Ciò può essere vero dal punto di vista religioso e sociale. Dal punto di vista politico, tuttavia, si tratta piuttosto di un ritorno al XIX secolo, al vecchio “Grande Gioco” tra potenze coloniali regionali e occidentali... ma con una leggera differenza: Il vecchio “Grande Gioco” del XIX secolo è tornato in Asia centrale, ma questa volta è giocato dal nuovo Impero – dall'altra parte dell'Atlantico – e questa volta è contro i BRICS+, la Belt and Road Initiative e un mondo multipolare. E sarà giocato fino alla fine.

A causa dell'intransigenza ideologica della leadership talebana (tutto dipende dalla volontà e dalle decisioni del loro leader supremo, l'invisibile Amir Haibatollah, che si dice abbia sede a Kandahar) e della loro incapacità e riluttanza ad adattarsi alle condizioni e alle esigenze del nostro tempo, finora è stato loro negato il riconoscimento che desiderano per poter avanzare e prosperare. Il riconoscimento internazionale dei taleban (come espresso dai singoli governi e in una risoluzione delle Nazioni Unite) è sempre stato soggetto a criteri che essi non solo non hanno soddisfatto, ma hanno addirittura violato, come per riguarda i diritti delle donne.

Ciononostante, sempre più Stati si stanno muovendo verso l'instaurazione di relazioni politiche, diplomatiche ed economiche con il regime talebano... evidentemente per i propri vantaggi immediati.

La Russia ha deciso – forse per un pio desiderio – di “rivendicare i taleban, almeno nella sfera politica e giuridica russa”: L'ambasciata russa a Kabul è sempre rimasta aperta e operativa; l'ambasciata afghana a Mosca è stata affidata al regime talebano; i “politici” talebani sono stati invitati a Mosca e, viceversa, il rappresentante speciale russo per l'Afghanistan (Zamir Kabulov) e altri rappresentanti della Russia hanno visitato il Paese e hanno tenuto colloqui con i taleban. E tutto questo è avvenuto nonostante il fatto che la Russia e molti altri paesi della regione avessero inserito i taleban nella lista nera delle organizzazioni terroristiche.

Anche altri paesi della regione hanno proceduto più o meno allo stesso modo nei loro rapporti con i taleban. Cina, Iran, Uzbekistan e Kazakistan hanno intrapreso attivamente attività economiche in Afghanistan sotto il regime talebano. Il loro rapporto con i taleban, tuttavia, non è né de facto né de jure, ma qualcosa a metà strada, probabilmente un caso unico nelle relazioni internazionali.

Potrebbe trattarsi di un altro caso di “troppa fiducia che porta solo a essere ingannati e pugnalati alle spalle in seguito”? Oppure... stanno (ancora una volta) copiando lo spettacolo dal gabinetto delle curiosità del luna park occidentale e mirano a tagliare la barba incolta del mullah Haibatollah, vestirlo con un abito Armani di fabbricazione cinese, mettergli una cravatta di seta al collo e poi presentarlo come la versione afghana di Al Jolani? Ma prima dovrebbero trovarlo. E se lui avrebbe permesso loro di fargli tutto questo è un'altra storia.

“Il sovrano illuminato è attento e il buon generale è pieno di cautela.” – Sun Tzu

Il febbrile perseguimento capitalista globale di risorse sempre maggiori e l'impazienza (comprensibile) di creare corridoi commerciali per un mondo multipolare in crescita ha spinto molti a interagire con i taleban.

Ma con questi rapporti vaghi e indiscriminati con i taleban – che equivalgono a un “riconoscimento tiepido” della loro validità – molti Stati stanno trascurando i potenziali rischi futuri e ciò che potrebbero andare incontro.

Il primo passo per trattare con prudenza un nuovo potenziale partner è sapere chi sono... conoscere la loro storia.

Alcune considerazioni storiche…

Negli anni '80 e '90, la prima generazione dei taleban era composta da bambini innocenti e indifesi in età scolare o prescolare. Erano per lo più figli di contadini pashtun e orfani provenienti dalle zone tribali dell'Afghanistan meridionale. Nelle madrasse intorno a Peshawar, ma anche in altri luoghi del Pakistan dove venivano mandati, ricevevano un'istruzione di stampo deobandi-wahhabita. Non sorprende che queste scuole fossero state progettate dalla CIA e dall'MI6, finanziate dai sauditi e dagli Emirati, amministrate dalle autorità pakistane e gestite politicamente e militarmente dall'agenzia di intelligence pakistana ISI. Non mancavano mullah fanatici afghani e pakistani desiderosi di fungere da “insegnanti ed educatori”. Dopo la loro “formazione”, questi “allievi” venivano poi schierati, in collaborazione con una delle organizzazioni mujaheddin islamiche affiliate ai pashtun, per combattere nella guerra contro l'esercito sovietico e il governo afghano.

Dopo il ritiro dei sovietici (nel 1989) e il crollo del governo afghano (nel 1994), scoppiò una lotta per il potere statale a Kabul tra le due parti: l'Hezbe Islami (composto prevalentemente da pashtun) guidato da Gulbuddin Hekmatyar e il Jamiate Islami, composto prevalentemente da combattenti tagiki sotto la guida politica di Rabbani e sotto il comando militare di Ahmad Shah Massoud. Fu Massoud che riuscì poi a conquistare la città di Kabul e quindi ad ottenere il potere statale con l'aiuto della milizia uzbeka guidata da Abdul Rashid Dostum.

Per la seconda volta nella storia recente dell'Afghanistan, il potere statale cadde nelle mani di non pashtun con un leader tagiko, una circostanza del tutto inaccettabile per Hekmatyar e il suo partito, che attaccarono prontamente Kabul da sud, scatenando così una devastante guerra civile. La presa del potere da parte dei tagiki, che erano disposti a condividerlo con altri, era inaccettabile anche per i leader tribali pashtun e i suprematisti/sciovinisti pashtun (laici). Persino gli ex membri marxisti del PDPA (Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan) si ritirarono nei rispettivi gruppi etnici o “gruppi linguistici” (alcuni “marxisti” pashtun si ritrovarono in seguito persino tra i taleban).

Nel frattempo il partito Hezbe Islami si disintegrò e la pretesa dei pashtun al potere statale non poté più essere soddisfatta.

Nel 1994 il Paese fu gettato nel caos e frammentato in vari clan etnici, gruppi di interessi speciali, partiti politici assortiti e unità armate locali che combattevano tra loro o cambiavano schieramento.

Inoltre, fiorirono bande criminali (legate alle parti in guerra o a entità indipendenti), che non fecero altro che esacerbare la miseria della popolazione. L'intero Paese precipitò nel caos e nell'anarchia. Alcune zone di Kabul furono distrutte. Le donne e i bambini furono particolarmente colpiti. Il numero delle vittime civili fu stimato tra le 30.000 e le 60.000.

Con la disintegrazione del partito Hezbe Islami, i pashtun temevano la fine del loro dominio esclusivo sul Paese se non avessero avuto una forte forza militare su cui contare come alternativa. Questa alternativa fu loro presentata dal Pakistan, sotto forma di una nuova “iniziativa” nota come il Movimento Taleban, che godeva del sostegno attivo dell'esercito pakistano e dei suoi servizi segreti, l'ISI.

La guerra decennale (1979-1989) tra il governo “marxista” afghano (sotto la protezione dell'esercito sovietico) e i vari gruppi di resistenza nel Paese fu, in sostanza, una guerra per procura combattuta per conto dei loro sostenitori: Il governo di Kabul era sostenuto dall'Unione Sovietica; i partiti di opposizione hazara erano sotto l'influenza dell'Iran; e la milizia uzbeka cooperava con il governo di Kabul e i sovietici. Praticamente tutta l'opposizione era sotto l'influenza e il controllo del Pakistan, con ampio sostegno da parte della NATO e dei paesi occidentali... compreso il Jamiate Islami tagiko, ad eccezione, tuttavia, di una fazione particolare: il comandante Ahmad Shah Massoud e i suoi combattenti nelle aspre valli del Panjshir.

Quando i taleban entrarono in scena nel 1994, iniziarono la loro rapida avanzata dal sud contro il resto del Paese. Ben presto controllarono l'intero Paese, ad eccezione del Panjshir, dell'Andrab e del Badakhshan nelle regioni nord-orientali dell'Afghanistan, dove Ahmad Shah Massoud manteneva ancora la sua posizione.

Con la conquista di Kabul, la prima fase della missione dei taleban – la “riconquista” del potere statale a favore dei pashtun e la proclamazione dell'Emirato islamico – era compiuta. La seconda fase fu l'introduzione della sharia secondo la loro interpretazione wahhabita-deobandi-pashtun. (Ancora una volta, le donne furono le vittime più colpite). I taleban non procedettero ad alcuna “fase” successiva, perché il loro esercizio temporale e spaziale del potere (1996-2001) era limitato. E poi l'invasione della NATO guidata dagli Stati Uniti pose fine al loro dominio.

Ma la “pausa” di vent'anni prima del loro recente ritorno al potere ha dato ai taleban l'opportunità di avanzare molto di più nel raggiungimento dei loro obiettivi questa volta. E ora quasi tutto sta procedendo a loro favore...

Gli oscuri artefici della supremazia pashtun

Mentre le risorse, i finanziatori, gli ideologi e i leader spirituali delle questioni e delle dottrine religiose sono noti e apertamente rintracciabili, gli artefici della supremazia pashtun e la rivendicazione esclusiva del potere da parte dei pashtun rimangono nell'ombra e raramente esprimono le loro opinioni e teorie in pubblico. Questi individui esercitano tuttavia una grande influenza all'interno delle strutture talebane e possono essere suddivisi in due gruppi:

1. I vecchi nazionalisti pashtun: le radici ideologiche di questo gruppo risalgono al XIX secolo, all'epoca di Amir Abdollrahman, che costruì piramidi con le teste dei suoi presunti o effettivi oppositori, massacrò brutalmente gli hazara e ridusse in schiavitù le loro donne, figlie e ragazzi. Su consiglio dei servizi segreti britannici e degli ufficiali militari britannici, intraprese la violenta espulsione degli hazara e il reinsediamento dei pashtun in aree non pashtun (nel nord del paese e altrove).

Da allora, il concetto di governo autocratico è diventato parte integrante della cultura politica “afghana”/pashtun... I pashtun consideravano tutto l'Afghanistan come una loro proprietà conquistata e si sentivano in diritto di non condividere il potere statale con altri gruppi etnici. Le élite pashtun hanno compiuto diversi tentativi per pashtunizzare l'intero Paese e la società. Tuttavia, a parte alcuni successi minori in ambito geografico (cambiando i nomi dei luoghi) e, in misura minore, in ambito culturale ed educativo (sostituendo alcuni termini nella lingua pashto), non sono riusciti a ottenere risultati significativi.

Solo nella seconda metà del regno quarantennale di re Mohammad Zahir (1936-1972) fu fatto un timido tentativo di coinvolgere i non pashtun nell'esercizio del potere statale ad alto livello (fino alla carica di primo ministro). Tuttavia, questo tentativo fu interrotto dal colpo di Stato del cugino del re, Mohammad Daoud (1972).

2. I rimpatriati dal “Farangestan” (Europa): Il concetto di autocrazia pashtun fu ulteriormente sviluppato e diffuso dai rimpatriati dall'Europa dopo che l'Afghanistan ottenne la “sovranità” all'inizio del XX secolo. Coloro che avevano studiato o vissuto in paesi europei, in particolare in Germania, portarono a casa uno dei risultati più devastanti della modernità: il nazionalismo di stampo fascista. I giovani entusiasti sostenitori dell'ideologia nazista tedesca trovarono un mecenate intellettuale e attivo alla corte del re Amanollah – nella persona del suocero del re e ministro degli Esteri, Mahmoud Tarzi.

Va notato che, a quel tempo, non solo le élite “afghane”/pashtun erano influenzate dall'ideologia fascista europea, ma anche i tagiki in Afghanistan e le élite in Iran, che allora era ancora conosciuto in Occidente come “Persia”. Sotto questa influenza, i termini “ariano” e Iran/iraniano furono reinterpretati e dotati di una connotazione razzista/sciovinista subliminale, che in seguito si manifestò in particolare nel settore culturale durante il regno di Mohammad Reza Shah Pahlavi (figlio di Reza Khan Pahlavi). Persino una frase contenuta in un distico dell'epopea Shahnama del poeta Ferdausi – “la cultura si trova solo tra gli iraniani” – fu strappata dal suo contesto letterario e storico per servire improvvisamente da giustificazione alla “purezza culturale iraniana e alla superiorità degli iraniani”.

Il processo di pashtunizzazione continua a pieno ritmo

Dalla pubblicazione del mio precedente saggio in tre parti sulla “pashtunizzazione” dell'Afghanistan ( Parte 1 , Parte 2 e Parte 3 ), quasi due anni fa, recenti notizie provenienti dall'Afghanistan mostrano che il processo di “pashtunizzazione” ha acquisito maggiore slancio sotto il regime talebano. Negli ultimi mesi, un'ondata di licenziamenti ha investito molte autorità e organizzazioni statali in tutto il Paese. Le persone colpite sono i persofoni (coloro che parlano il persiano – i parsiwani/tagiki), che sono principalmente funzionari pubblici e dipendenti dei settori dei media e dell'istruzione.

L'attacco alla lingua persiana continua, anche se il persiano è sempre stato la lingua franca dell'Afghanistan ed è generalmente parlato e compreso in tutto il Paese, insieme alle lingue regionali... e anche se il pashto è solo una lingua regionale parlata solo dai pashtun.

L'uso di determinate parole e termini persiani nei testi ufficiali e negli annunci è vietato o denigrato e può facilmente portare a rappresaglie da parte dei taleban.

In questo senso, la maggior parte dei pashtun in Afghanistan oggi assomiglia sempre più ai russofobi in Ucraina e nei Paesi Baltici. Come gli ucraini, preferirebbero vietare una volta per tutte la lingua persiana e l'identità e la cultura ad essa associate. Ma il timore di disordini sociali e di una forte resistenza da parte dei non pashtun, che potrebbero facilmente portare a insurrezioni e guerre civili, li costringe a usare cautela. Per il momento.

Un altro strumento utile nella guerra di civiltà

Comprendere l'atteggiamento ostile dei taleban nei confronti della lingua persiana – per non parlare della loro condanna della musica, della poesia e delle arti visive (in particolare delle immagini di esseri viventi) – che in ultima analisi denota un disprezzo per la civiltà umana nel suo complesso – dovrebbe chiarire perché essi abbiano facilmente e spesso fatto ricorso ad atti terroristici e perché possano intrattenere rapporti e persino ospitare altri gruppi terroristici.

Il rifiuto e la condanna da parte dei taleban di una lingua, di un'intera cultura – anzi, di un intero popolo – è un altro esempio della stessa mentalità che cerca la distruzione di tutto ciò che è “russo” da parte degli ucraini (così come da parte dei chihuahua baltici e dell'intero Occidente) e di tutto ciò che è “palestinese” da parte dell'occupazione sionista. (In qualche modo assomigliano alle potenze dell'Asse durante la seconda guerra mondiale). Tutti e tre i casi sono esempi lampanti non solo di una convinzione nella loro supremazia “razziale” – probabilmente attribuibile a un complesso di inferiorità e a disturbi deliranti – ma anche di una mentalità maligna che, nella sua “malignità”, non potrà essere “curata” da alcun "negoziato" o “accordo amichevole”... e che anzi si metastatizzerà solo in altre aree.

Non sorprende quindi che una rete di gruppi terroristici – uno degli strumenti più importanti dell'Impero per creare caos e costante destabilizzazione nel mondo non occidentale – stia aspettando silenziosamente in Afghanistan di essere dispiegata.

Ma quante volte alcuni Stati sono stati avvertiti di non fidarsi ciecamente di certi avversari... solo per poi ritrovarsi ingannati e aggrediti da loro? Il nemico del mio nemico non è sempre mio amico.

Sebbene i taleban non stiano attualmente conducendo alcuna guerra, come gli ucraini/NATO e i sionisti/USA-Regno Unito-UE, condividono lo stesso semenzaio e alla fine vengono utilizzati per lo stesso scopo... per essere dei proxy e degli ostacoli nella creazione di un nuovo mondo multipolare più giusto.

I recenti sviluppi sempre più inquietanti sia in Asia occidentale che in Ucraina, e ora la guerra illegale e nefasta di "Israele" contro l'Iran e la sua crescente escalation, danno adito a giustificate preoccupazioni che presto possano essere compiuti tentativi di lanciare attacchi terroristici contro la Cina e gli Stati dell'Asia centrale.

In Afghanistan attendono dietro le quinte il momento giusto di entrare in azione gruppi terroristici islamici provenienti dalla Cina e dai paesi dell'Asia centrale. Al Qaeda non ha mai lasciato l'Afghanistan. La fazione DAESH (ISIS) nota come “DAESH Khorasan” è incoraggiata a stabilire una presenza più forte in Afghanistan. Secondo quanto riportato, i combattenti del DAESH in Siria ricevono uno stipendio fino a 4.000 dollari al mese... Solo un terzo di tale importo sarebbe sufficiente in Afghanistan per attirare giovani uomini e combattenti insoddisfatti all'interno delle file dei taleban, gravemente colpiti dalla povertà e dalla mancanza di prospettive, affinché si uniscano al DAESH. Pertanto, ci si può già aspettare molti conflitti minori e maggiori nella regione. Di fronte a tali prospettive, mia nonna direbbe: “Che Dio abbia pietà di noi.”

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riportato, il Mossad ha istituito una base in un aeroporto nell'Afghanistan occidentale, dove agenti israeliani e attivisti iraniani della quinta colonna vengono addestrati all'uso dei droni e poi inviati in Iran. Maggiori informazioni su questo argomento saranno presto disponibili in un articolo speciale per Al Mayadeen...