"Aquí no se rinde nadie": Daniel Ortega celebra il 45° anniversario della Rivoluzione Sandinista

“Aquí no se rinde nadie. Qui nessuno si arrende. I giovani comandano, ordinano, il popolo comanda, ordina e Daniel obbedisce”. Così il presidentedel Nicaragua, Daniel Ortega, ha iniziato il suo discorso come oratore principale dell'evento centrale per celebrare il 45° anniversario del trionfo della Rivoluzione popolare sandinista del 19 luglio 1979.

La cornice dell'evento, tenutosi nella piazza Malecón di Managua davanti a circa 20.000 ospiti nazionali e a numerose delegazioni internazionali, era favolosa: i partecipanti erano disposti in modo da formare un cuore, con al centro il simbolo 45/19, in riferimento al 45° anniversario del 19 luglio.

Erano presenti delegazioni governative di Algeria, Angola, Bielorussia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Cuba, Ghana, Honduras, Iran, Kuwait, Ossezia del Sud, Palestina, Qatar, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, Vietnam e Zimbabwe.

Erano presenti anche numerosi rappresentanti dei comitati di solidarietà di Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Repubblica Dominicana, Francia, Germania, Honduras, Italia, Messico, Panama, Porto Rico, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Repubblica Dominicana e Uruguay.

Un ospite ha suscitato gli applausi più fragorosi del pubblico: l'eroina palestinese Leila Khaled, che il Vicepresidente Rosario Murillo ha introdotto così: “E da quella Palestina immensa ed eroica, il coraggio amato e ammirato della combattente Leila Khaled”.

Era presente anche il soldato statunitense in congedo Brian Wilson, Eroe della Solidarietà, che perse le gambe mozzate da un treno che non si fermò mentre protestava affinché il governo di Ronald Reagan non continuasse a inviare armi alla controrivoluzione e alle dittature del nord del Centro America.

Il comandante Ortega nel suo discorso ha affermato: “Noi sandinisti siamo impegnati in questo principio, e anche il popolo nicaraguense è convinto che solo la pace porta benessere, lavoro, scuole, ospedali, strade, case, trasporti”, aggiungendo che “era giusto dare la terra ai contadini, e per questo abbiamo dovuto recuperare la terra che era stata rubata alla società, al popolo, ai contadini, e questo è stato un altro grande passo nella riforma agraria’.

Secondo il leader nicaraguense, Stati Uniti ed Europa non hanno smesso “di essere colonialisti, continuano ad essere neocolonialisti”. “E l'Unione Sovietica, logicamente guidata dalla Russia, essendo una potenza, non era venuta a stabilirsi qui per prendere le ricchezze del Nicaragua, ma per dare una mano al popolo”, ha affermato. “E questa è la grande differenza”.

Ortega ha affermato che “gli imperialisti della Terra hanno organizzato una guerra contro la rivoluzione che ha trionfato 45 anni fa”. “Nel '79 è iniziata la guerra e il presidente degli Stati Uniti l'ha portata avanti”, ha sottolineato, aggiungendo che il Paese aveva appena attraversato ‘una lunga guerra contro la tirannia di Somoza, che ha causato più di 5.000 morti, e poi è arrivata l'altra guerra, finanziata dai governanti statunitensi”.

Ha anche affermato: “Non possiamo dimenticare che lo stesso presidente degli Stati Uniti, che ricevette Somoza, che lo ricevette con onori [...] non possiamo dimenticare che quando gli fu chiesto [...] Roosevelt rispose: ‘È un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana’”.

“Se si tratta di porre fine a Paesi che sono una minaccia per il proprio popolo e per l'umanità, dovremmo prendere seriamente in considerazione, con le organizzazioni internazionali, la possibilità di far sparire le potenze, di far sparire la NATO, e avremmo una maggiore sicurezza”.

Il presidente sandinista ha anche denunciato il fatto che in Ucraina è stato “imposto un governo nazista con un colpo di Stato”.

“In Ucraina si sta installando il fascismo e dall'Europa i governi europei, la maggior parte di essi, stanno rafforzando il fascismo e alimentando una guerra che mira a cercare di ottenere ciò che Napoleone non ha ottenuto, ciò che Hitler non ha ottenuto”, ha sottolineato, ribadendo il suo sostegno alla Russia.

Inoltre, Ortega ha affermato che “in Palestina è in atto un genocidio” e “giovani e bambini [palestinesi] vengono uccisi ogni giorno”. Ha denunciato che i Paesi occidentali “decidono ogni giorno di inviare altre armi affinché la Palestina continui a essere bombardata” e “i governanti di Israele dicono ogni giorno che lo Stato di Palestina deve scomparire”.

Il presidente ha detto di non poter “parlare male” del popolo di Israele e degli Stati Uniti: “I criminali sono quelli che governano”.

Putin amico del Nicaragua

Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si è congratulato con il popolo nicaraguense e i suoi leader per il 45° anniversario del Trionfo della Rivoluzione e ha sottolineato i legami di amicizia e cooperazione tra le due nazioni. Il messaggio è stato letto dal Presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin.

“Caro compagno, Comandante Daniel Ortega, Vicepresidente Rosario Murillo, a nome del Presidente Vladimir Putin vengo qui a congratularmi con voi e con tutto il popolo nicaraguense libero e coraggioso per il 45° anniversario della Rivoluzione popolare sandinista”, le parole di Volodin.

L'inviato russo ha sottolineato l'ammirazione e il costante sostegno della Russia al Nicaragua, evidenziando la visita del Presidente Putin nel Paese e il suo stretto rapporto con il Comandante Daniel.

“Il Presidente Putin è un grande amico del Nicaragua e del Presidente Daniel Ortega. Congratulazioni per la ricorrenza della Rivoluzione popolare sandinista. Quarantacinque anni fa avete definito il vostro destino, quello di essere un popolo libero e indipendente”.

Ha sottolineato la scelta del Nicaragua di seguire il proprio percorso di sviluppo, nonostante le sfide.

“Avete scelto il vostro percorso di sviluppo, di pianificare la vostra vita, di avere figli e nipoti, di avere amicizie e di essere un Paese sovrano. Non è stata una lotta facile, una lotta complicata per la vostra indipendenza. Il nostro Paese ha sempre sostenuto il Nicaragua e continua a farlo anche ora”, ha affermato.

Durante il suo discorso ha sottolineato la lotta comune di Russia e Nicaragua per un mondo multipolare e giusto, in cui entrambi i Paesi possano determinare il proprio futuro.

Insieme continuiamo a lottare per un mondo multipolare, per la possibilità di avere un proprio futuro e stiamo facendo tutto il possibile per rendere questo mondo giusto”, ha evidenziato Volodin.

Rispetto, ammirazione e solidarietà con i nicaraguensi

La famosa figura della resistenza palestinese, Leila Khaled, ha espresso il suo profondo rispetto e la sua solidarietà al popolo e ai leader nicaraguensi.

Mi rivolgo a tutti voi a nome dell'eroico popolo palestinese e in particolare di quello della Striscia di Gaza. A nome del Fronte di Liberazione della Palestina, saluto gli eroi della Palestina e del Nicaragua, i martiri di entrambi i popoli eroici”, ha detto Khaled durante l'evento.

Di fronte a una Plaza La Fe gremita da migliaia di militanti del FSLN e dagli ospiti della commemorazione, ha espresso il suo orgoglio per l'elezione di una leadership in Nicaragua che ha combattuto l'imperialismo e il colonialismo, ottenendo vittorie significative negli ultimi 45 anni.

Ha anche sottolineato il coraggio della leadership nicaraguense nel denunciare le atrocità commesse contro i bambini palestinesi. Sono orgogliosa di questa leadership rivoluzionaria che ha denunciato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia gli assassini di bambini e neonati e che ha puntato il dito contro coloro che sostengono questi crimini”, ha dichiarato.

Ha ricordato l'importanza del sostegno reciproco tra i popoli che lottano per la giustizia e la libertà.

Gaza oggi ha bisogno di aiuto e sappiamo che il popolo nicaraguense ci sarà sempre vicino, ha affermato. Ha anche fatto riferimento alle necessità urgenti di Gaza, che deve affrontare gravi carenze di cibo, acqua ed elettricità.

Il Comandante della Rivoluzione, Ramiro Valdez, ha letto un messaggio del Governo della Repubblica di Cuba, nel quale viene affermato che “il Nicaragua ha il diritto, conquistato con la sua lotta, di vivere in pace e senza interferenze esterne. Il Nicaragua ha il diritto di affrontare le sue sfide con il lavoro dei suoi figli e la cooperazione internazionale, senza che gli vengano imposte condizioni”.

“Cuba rifiuta fermamente le misure coercitive unilaterali imposte dall'imperialismo statunitense e dai suoi alleati contro la sorella Nicaragua, che colpiscono la popolazione nicaraguense, e condanniamo la grossolana manipolazione della realtà nicaraguense. Il Nicaragua sandinista è una nazione di uomini e donne emancipati dalla loro lotta senza alcun tipo di tutela”.