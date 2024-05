Bloomberg: la Turchia interrompe le relazioni commerciali con Israele

La Turchia sospende tutte le esportazioni e le importazioni con Israele, riferisce Bloomberg citando due funzionari turchi. La leadership politica della Repubblica non ha ancora annunciato ufficialmente la mossa.

Secondo Bloomberg, gli scambi commerciali tra Tel Aviv e Ankara ammontavano a 6,8 miliardi di dollari nel 2023, di cui il 76% erano esportazioni turche.

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha reagito alla notizia affermando che il Paese creerà alternative al commercio con la Turchia, "concentrandosi sulla produzione locale e sulle importazioni da altri Paesi".

"È così che si comporta un dittatore, ignorando gli interessi del popolo e degli uomini d'affari turchi e ignorando gli accordi commerciali internazionali", ha scritto Katz in una dichiarazione su X. "Israele emergerà con un'economia forte e coraggiosa. Noi vinciamo e loro perdono", ha concluso il ministro degli Esteri.

