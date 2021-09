Campania, abbonamenti gratis solo a studenti vaccinati

Il presidente della Regione Campania De Luca non si smentisce mai nell’essere all’avanguardia nel prendere misure inutili e vessatorie sul Covid. Questa volta ha annunciato che gli abbonamenti gratuiti per i trasporti riservati agli studenti, saranno riservati solo agli studenti vaccinati.

Una decisione enorme, discriminatoria e ricattatoria. Perché ricattare così chi non vuole vaccinarsi, oppure gli studenti che pur volendo vaccinarsi non sono ancora riusciti a farlo e quelli che invece non possono sottoporsi al vaccino per motivi di salute.

Tra l’altro lo scellerato annuncio del ducetto De Luca arriva proprio nel giorno in cui il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI), ovvero gli esperti del comitato medico-scientifico britannico indipendente che assiste il governo di Boris Johnson sulla campagna vaccinale anti Covid, ha stabilito che il rapporto fra rischi e benefici per i giovani adolescenti non suggerisce il via libera basato solo su considerazioni di cautela sanitaria generale.

Una decisione che segue una scelta analoga già presa in tal senso dalla Germania. A confermare la sostanziale inutilità del vaccino ai giovani sani vi è anche il parere di Robert Dingwall, membro del Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione e professore emerito e direttore fondatore dell’Istituto di Scienza e Società, Università di Nottingham, che su Twitter scrive: «Gli adolescenti sono intrinsecamente a basso rischio di Covid. I vaccini devono essere eccezionalmente sicuri per superare i rischi. Dato il basso rischio di Covid per la maggior parte degli adolescenti, non è immorale pensare che possano essere meglio protetti dall’immunità naturale generata dall’infezione piuttosto che chiedere loro di correre il possibile rischio di un vaccino. La pandemia finirà attraverso l’immunità della popolazione, sia per la vaccinazione che per l’infezione precedente. Un’ultima ondata di infezioni lievi nei giovani non vaccinati potrebbe essere ciò che stiamo vedendo ora…».

La bassa propaganda sul Covid del ducetto De Luca ha le gambe corte.