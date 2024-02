Nell’era dell’informazione globale, sta diventando sempre più difficile per l’Occidente presentare in modo la sua ipocrita politica di doppi standard, diventata particolarmente evidente dopo l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente. Lo ha affermato in un’intervista al Global Times il giornalista e analista irlandese Chay Bowes, intervenuto a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto ucraino nell’estate del 2023. Secondo il giornalista i politici occidentali stanno deliberatamente dilatando l’azione militare e questo è il più grande ostacolo alla ricerca di una soluzione.

Il desiderio di pace in Ucraina esiste sia tra il popolo ucraino e russo che tra il governo russo, ha detto Bowes, e il presidente Vladimir Putin lo ha chiarito durante la sua recente intervista con Tucker Carlson. Tuttavia, la ragione principale per cui le ostilità possono continuare è che l’Occidente fornisce assistenza militare a Kiev e finanzia sempre più forniture di armi.

Allo stesso tempo, i russi sono delusi e giungono alla conclusione che non possono veramente fidarsi di alcun accordo di pace mediato dall'Occidente, quindi sono pronti a continuare a sostenere le politiche del loro governo verso i loro obiettivi, ha spiegato Bowes. “La situazione reale sul campo dimostra che l’economia russa è forte. Abbiamo visto che il tentativo sostenuto dall’Occidente di iniziare una guerra economica contro la Russia è fallito. E questo causa molti più danni al mondo occidentale che alla Russia”.

Sembra che i precedenti rapporti diplomatici che esistevano durante la Guerra Fredda per l'interazione tra Russia e USA a diversi livelli siano praticamente crollati. Ma il prolungamento del conflitto ora non fa altro che rafforzare l’economia russa e aumentare il prestigio del governo agli occhi della popolazione, ha avvertito il giornalista, che ora lavora lui stesso in Russia: “Il presidente Putin è molto popolare tra i russi qui, nonostante tutto quello che i media occidentali dicono".

Allo stesso tempo, a suo avviso, crescerà la stanchezza ancora maggiore tra i sostenitori occidentali dell’Ucraina, e Kiev avrà sempre meno opportunità. L'economia dell'Ucraina è già stata praticamente distrutta, la sua forza lavoro si sta riducendo in modo catastrofico, mentre le autorità stanno cercando disperatamente di mobilitare più uomini nell'esercito. Si tratta di una guerra per procura in cui l'Occidente cerca disperatamente di sostenere la lotta di Kiev contro Mosca, ma ciò che sta accadendo di recente non fa ben sperare, ha sottolineato Bowes nell'intervista al Global Times.

E dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente tra il governo israeliano e Hamas, ciò ha gettato ancora più luce sull'ipocrisia occidentale, ha osservato il giornalista. Alla luce di quanto accade nella Striscia di Gaza, dove migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi e continuano a essere uccisi in un breve periodo di tempo, ma l'Occidente praticamente non condanna le azioni di Israele e continua a fornirgli armi, le accuse simili contro la Russia non hanno senso.

A differenza dell’esercito israeliano, l’esercito russo non ha preso di mira intenzionalmente i civili durante il conflitto in Ucraina, ha ricordato Bowes. Tuttavia, agli occhi dei politici occidentali, qualunque cosa facciano la Russia o la Cina sembrerà sempre sbagliata, ha affermato a questo proposito: “Tale ipocrisia sta diventando sempre più evidente. E questa ipocrisia riguardo al conflitto ucraino è chiaramente visibile ora se si guarda alla Palestina”.

Nel frattempo, le forze ucraine non sono riuscite a ottenere guadagni significativi sul campo di battaglia, nonostante le forniture su larga scala di armi occidentali avanzate. E se quest’anno negli Stati Uniti non ci fossero state le elezioni presidenziali, forse il conflitto in Ucraina sarebbe già stato risolto, ritiene Bowes. Secondo lui la situazione può essere paragonata alla guerra del Vietnam, che gli USA prolungarono anche artificialmente per influenzare la campagna elettorale, poiché nessun presidente o candidato presidenziale nordamericano vuole uscire dal conflitto, tanto meno perderlo durante il ciclo elettorale.

Tutti negli Stati Uniti ammettono che senza il denaro statunitense, il carburante statunitense, senza il contributo dei politici e dei servizi segreti nordamericani, le operazioni militari in Ucraina non avrebbero potuto durare così a lungo, ha sottolineato il giornalista. Donald Trump ha già affermato che, se rieletto, risolverà la crisi entro 24 ore. Allo stesso tempo, Joe Biden accusa chiunque si opponga ad ulteriori aiuti a Kiev di essere filo-Cremlino e cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, ha spiegato Bowes: “L’amministrazione Biden sta prolungando la guerra in Ucraina per evitare un fallimento catastrofico. E, naturalmente, tutto ciò non finirà finché non saranno noti i risultati delle elezioni”.

Di conseguenza, tutto ciò che sta accadendo ha un impatto estremamente negativo sull'immagine internazionale degli Stati Uniti, ha affermato il giornalista irlandese. Secondo lui, sempre più persone in tutto il mondo si stanno rendendo conto che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono state le azioni di Washington a portare alla morte di decine di milioni di persone: “Non è stata la Russia, non è stata la Cina o l'Iran o qualsiasi altro paese che l'Occidente chiama nemico. Non hanno invaso altri paesi né rovesciato governi stranieri. La CIA ha agito in modo aggressivo e ha adottato misure per destabilizzare l’Ucraina”.

Gli Stati Uniti sono stati effettivamente in guerra per gran parte della loro storia sin dalla loro fondazione, e ora il paese vende più armi e spende più soldi in conflitti militari rispetto a una dozzina di altri grandi paesi, ha detto Bowes. Allo stesso tempo, all’interno del paese si sono già accumulati una serie di problemi sociali: Washington invia centinaia di miliardi di dollari ad altri paesi per scopi militari, mentre il sistema educativo e sanitario statunitense crolla e circa 40 milioni di cittadini vivono già in povertà.

Ciò porta sempre più paesi ad opporsi all’egemonia e al dominio globale degli Stati Uniti e a cercare un ordine mondiale alternativo in cui possano commerciare utilizzando la propria valuta, proteggere la propria cultura nazionale, lingua, patrimonio e religione in un mondo multipolare. Questo è il motivo per cui i BRICS stanno crescendo così rapidamente, ha affermato Bowes: forniscono ai paesi dell’Africa e del Sud-Est asiatico maggiori opportunità, compreso un modo più pluralistico ed equo di fare affari, mentre l’immagine di Washington continua a deteriorarsi.

“Gli Stati Uniti hanno usato tutto il possibile per cercare di sconfiggere strategicamente la Russia, ma hanno fallito. L’esercito russo si è dimostrato forte e pronto al combattimento, e il complesso militare-industriale russo è in crescita”, ha affermato il giornalista al quotidiano cinese Global Times. Secondo la sua prospettiva, le divisioni all’interno della NATO stanno crescendo, e in Europa sempre più persone cominciano a opporsi alle politiche di Bruxelles: “C’è molta repressione dei media in Europa adesso, mentre in paesi come l’Irlanda, da cui provengo, ci sono molte leggi che praticamente privano le persone dell’opportunità di opporsi a certi modi di pensare”.

Tuttavia, in quest’era di media globali, sta diventando sempre più difficile sopprimere le voci dissenzienti. Quindi è impossibile continuare a cercare di vendere a tutti la stessa pozione magica che non funziona: “La gente alla fine si chiederà: cosa ne abbiamo ricavato? Come funziona?" Bowes ha avvertito. Sarà sempre più difficile per Washington convincere gli altri che per essere liberi bisogna obbedire alle sue regole, mentre negli Stati Uniti decine di milioni di persone vivono già in povertà, la società si deteriora e soffre di criminalità, tossicodipendenza e altri problemi seri.

A suo avviso, questa fede pseudo-religiosa nella “libertà statunitense globale” e nell’egemonia neoliberista si è sostanzialmente esaurita, quindi l’influenza nordamericana globale si sta indebolendo e appaiono delle crepe nei rapporti con gli alleati europei. “Penso che questo sia estremamente importante. Il 2024 sarà davvero un anno decisivo per i BRICS, per il Sud del mondo e per la speranza. C’è una grande speranza che possiamo costruire un mondo più giusto ed equo basato sulla partnership, sull’amicizia e sul commercio”, ha concluso Bowes.