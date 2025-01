Chi, del resto, parla oggi di annientamento degli alawiti?

di Declan Hayes* - StrategicCulture

Chi, del resto, parla oggi di annientamento degli armeni? ~ Adolf Hitler, 22 agosto 1939

Ripensando al mio articolo del 2022 sul genocidio armeno e all'eccellente articolo più recente di Ed Rampell sui crimini di guerra di Jimmy Carter in Afghanistan e Iran, le cose sembrano davvero molto buie per la pluralità di minoranze etniche e religiose della Siria. Questo perché la loro emarginazione e persino eliminazione rientra nei grandi piani della NATO, di Israele e dell'alleanza dei Fratelli Musulmani con la Turchia, il Qatar e i loro vari gruppi per procura.

Prima di dare solo un piccolo assaggio dei loro crimini, è importante affermare che tutti coloro che appartengono al banco degli imputati non includono solo i tagliatori di teste dai capelli arruffati alla Julani, ma anche i dirigenti e gli agitatori turchi, qatarioti, americani ed europei, che li hanno sempre favoriti. Anche se si potrebbero scrivere libri per denunciare tutti i moderni Vichy e Quisling della NATO, la trampolinista tedesca fallita Annalena Baerbock sarà sufficiente per i nostri scopi. Eccola qui, condannata a fine ottobre 2024, per aver detto che gli ospedali e le scuole di Gaza dovrebbero essere cancellati, insieme a tutto ciò che vi si trova, se questo è ciò che Netanyahu pensa debba essere fatto per portare a una soluzione finale della questione gazana.

Sebbene la trampolinista tedesca fallita sia uscita direttamente dal casting centrale della Germania nazista, ecco il signore della guerra (o signora?) britannico Mo Mowlam che elogia le “pulizie domestiche” interne dell'IRA, come questa megera ha eufemisticamente definito la politica dell'IRA di uccidere chiunque sapesse troppo dei loro stupri di bambini o di altri racket a scopo ricreativo. E, sebbene Belfast, Damasco e Kabul siano mondi a parte, ciò che li accomuna è, come spiega brillantemente Rampell, la volontà dei signori e delle signore delle tenebre della NATO di dare il via libera a tutti i crimini, a prescindere da quanto siano palesemente barbari, se questo è ciò che serve per ottenere il risultato desiderato dalla NATO, la pace per il nostro tempo.

Ma chi sono questi personaggi drusi e alawiti?

Avendo frequentato una vasta gamma di alawiti e drusi provenienti da tutti i settori militari, politici e civili della società siriana, direi che si tratta di un gruppo eterogeneo, un miscuglio non atipico di persone onorevoli e disonorevoli, che storicamente dovevano guardarsi le spalle per evitare che i capi dei Fratelli Musulmani prendessero il sopravvento. Sebbene molti di loro fossero tra le persone più onorevoli e patriottiche che abbia mai conosciuto, altri erano solo degli inutili sfruttatori, non diversi da truffatori, fannulloni e perdigiorno di altri paesi.

Stando così le cose, ora sono tutti sotto torchio perché sostengono convinzioni che i loro nuovi padroni uiguri considerano anatema. La cosa buffa di queste convinzioni è che gli uiguri cinesi dai capelli arruffati non sanno nulla di loro o, se è per questo, di ciò in cui professano di credere loro stessi. Anche se sarei restio a raccomandare storici del pop legati all'MI6 come Tom Holland, queste religioni più esoteriche dovrebbero essere interessanti per le persone civili, i sant'agostiniani del nostro tempo, a causa dell'ampio cast di personaggi che si aggiravano nella Mezzaluna Fertile, quando gli Apostoli erano nel loro periodo di massimo splendore. Sebbene Simon Magus sia uno dei falsi profeti a cui gli Apostoli danno una bella tirata d'orecchi, una figura non meno importante del segreto Pitagora aveva seguaci a bizzeffe nella Grande Siria e senza dubbio una parte della sua influenza ascetica permane ancora, non da ultimo tra gli Alawi e i Drusi o, addirittura, tra gli Yazidi e i Mandaeani dell'Iraq, entrambi protetti da Saddam Hussein ed entrambi massacrati e ridotti in schiavitù dopo che la CIA e l'MI6, entrambi estranei a Sant'Agostino, lo hanno rovesciato.

E, anche se non mi affretterei a raccomandare Holland, né io né nessun altro possiamo raccomandare il grande William Dalrymple di From the Holy Mountain: Un viaggio all'ombra di Bisanzio di William Dalrymple. Sebbene ogni frase e ogni pagina siano un tesoro, il punto centrale di Dalrymple è che la Repubblica Araba Siriana era l'unico Paese in tutta la nostra culla di civiltà in cui i cristiani potevano respirare tranquillamente. Con il crollo della Siria, quei giorni sono finiti, forse per sempre.

Qual è dunque il problema dei Fratelli Musulmani?

Quando Hafez Assad schiacciò definitivamente la rivolta dei Fratelli Musulmani nel 1982, molti dei loro alti comandi fuggirono in Gran Bretagna, in Turchia e in altri buchi dove, non diversamente dall'equipaggio ucraino di Bandera, loro e i loro referenti NATO pianificarono giorni migliori. Poiché Zelensky mostra le ricchezze che si possono accumulare essendo un lacchè della NATO, l'Alto Comando dei Fratelli Musulmani, sostenuto dall'MI6, ha svolto il lavoro pesante durante gli anni di magra.

La famiglia miliardaria dei Tlass rappresenta il tipo di leader dei ribelli siriani della Fratellanza Musulmana in attesa. Firas era un losco miliardario siriano sunnita, con stretti rapporti con il defunto presidente Hafez al Assad; suo padre, Mustafa, era ministro della Difesa nel governo di Hafez e, in quanto tale, fu il principale artefice della sanguinosa repressione della rivolta dei Fratelli Musulmani del 1982, che è al centro degli attuali problemi della Siria. Sebbene la famiglia Tlass abbia lavorato a stretto contatto con i governi di Hafez e Bashar al Assad e con i loro reggimenti d'élite, è stata anche un collaboratore chiave delle precedenti forze di occupazione francesi e turche, un'indicazione forse della loro vera lealtà. Il 26 luglio 2012, Firas Tlass ha invitato il governo siriano a consegnare il potere a se stesso, alla sua famiglia e ai suoi compari e ha inoltre dichiarato di essere uno dei principali finanziatori delle Brigate Farouq dell'Esercito siriano libero, comandate da suo cugino, il noto pervertito sessuale Abdul Razzaq Tlass, e gestite dai suoi compagni cannibali dell'Esercito siriano libero (sic).

Manaf Tlass è un ex generale di brigata della Guardia repubblicana siriana d'élite, che ha disertato nel 2012. Tlass comandava la 104esima brigata che si trovava a Douma e Harasta insieme all'ormai leggendario generale di brigata Issam Zahreddine, un membro della comunità drusa siriana, un fatto degno di nota per valutare la veridicità delle affermazioni e dei giri di parole di Manaf. La città natale della famiglia Tlass, Rastan, è diventata una base iniziale per i disertori dell'esercito, anche perché la famiglia Tlass era impegnata a fornire loro denaro, armi, predicatori radicali e captagon (la droga scelta dai capi hacker dell'ISIS) per infiammarli, pratiche che Manaf ha continuato a finanziare quando si trovava in Arabia Saudita e in Turchia con i suoi responsabili dell'intelligence MI6. Il cugino di Manaf, Abdul Razzak Tlass, ha ammesso che Manaf ha fornito armi a lui e a diverse unità dell'Esercito Siriano Libero per espandersi dalla loro base di Rastan. Il risultato finale di questo sostegno è stato il bombardamento senza sosta di aree civili di Damasco, di cui io, insieme a centinaia di migliaia di innocenti siriani, ho avuto la fortuna di evitare.

Cristiani sulla Croce

Sebbene gente come Jaafari "deluda" me e tutti gli altri con un senso di integrità, poiché ho incontrato innumerevoli alawiti, drusi e cristiani come lui prima che hanno anche il tradimento di uno scorpione radicato nel loro DNA, è irrilevante. Gli scarafaggi come lui non sono la mia preoccupazione immediata, che è calcolata attorno a quei comuni siriani che lo prendono nel collo e ai loro leader immacolati come il patriarca Giovanni di Antiochia, che sta dicendo la verità al potere in un modo che Gesù, Pitagora e gli apostoli ammirerebbero con tutto il cuore.

Giovanni di Antiochia, Sua Santità Ignatus Aphrem e tutti gli altri veri leader religiosi della Siria smascherano i nostri leader di plastica, come la fallita trampolinista tedesca Annalena Baerbock e i media di fake news che la adulano, come i ciarlatani che sono. Se queste persone non fossero i nazisti reincarnati che sono, si incontrerebbero, come minimo, a Damasco con quei leader coraggiosi per ascoltare dalla bocca del cavallo che oggi viene massacrato in Siria.

La bocca del cavallo

Per metterci nel giusto stato d'animo ribelle e ribelle, avrei voluto mostrare un link a un gruppo di bambini sorvegliati che uccidono alcuni sbandati nella regione di Dummar, a nord di Damasco, ma fortunatamente Twitter ha rimosso il tweet per non offendere la nostra delicata sensibilità.

Non importa! Ecco Walid Kabul , il nuovo ministro dell'Istruzione di Latakia che chiede che la Siria venga "purificata da alawiti e sciiti". Qui, un imam radicale di Jolani dice agli alawiti che "se non smettete di oltrepassare i limiti, sarete espulsi dalle vostre case".

Qui , dal villaggio di Dniba nella rurale Salamiyah, c'è la coppia alawita assassinata dello sceicco Ali Deeb e di sua moglie, Narman Hadid (Umm Rami). E qui ci sono due uomini Qusayr assassinati perché sciiti (e quindi meritevoli solo di morte). Qui, per continuare ci sono due siriani che ricevono 25 frustate a testa perché non sono andati ad ascoltare le stronzate degli imam di Julani nella loro predica ignorante durante le preghiere del venerdì.

Qui, qui, qui, qui e qui ci sono resoconti di aziende e ospedali alawiti e cristiani chiusi e della Valle dei Cristiani spogliata delle sue risorse, così che, proprio come la Palestina, la gente del posto non ha futuro economico. E, proprio come la Palestina, le aree cristiane e alawite vengono colonizzate da stranieri, uiguri cinesi e pakistani di Londra nel caso della Siria. Mentre anche le donne con l'hijab vengono costrette a indossare il niqab, la Siria è sulla buona strada per la distruzione sociale ed economica. E tutto questo sta accadendo mentre il ministro della Giustizia di Julani, famoso per essersi sbizzarrito supervisionando le esecuzioni pubbliche di donne a Idlib, si siede con una delegazione turca per parlare dei crimini di guerra dell'ex governo di Assad.

Cosa bisogna fare? Organizzare, educare, agitare

Sebbene la Siria oggi sia ciò che era Roma quando Sant'Agostino scrisse La città di Dio , la domanda che ci poniamo è cosa possiamo e faremo per aiutare Giovanni di Antiochia, Sua Santità Ignatus Aphrem e tutti gli altri eroi della Siria che sono all'avanguardia della barbarie della NATO. E, sebbene le cose siano oscure, non possiamo essere scoraggiati e dobbiamo credere che, mentre Dio chiude una porta e ne apre un'altra, potremmo anche noi forzare qualche strana finestra o buco del topo.

A questo proposito, è necessario un approccio metodico, calibrato e calcolato, seguendo il noto schema di Lenin. Innanzitutto, è necessario raccogliere informazioni rilevanti non solo per aiutare coloro che desiderano seguire il percorso giudiziario per conto dei nuovi "ribelli moderati" della Siria, ma anche per cacciare a gambe levate Annalena Baerbocks e altri trampolinisti falliti del demi-monde della NATO. E, anche se non ho intenzione di andare in estasi su come Trump abbia cambiato, almeno in superficie, la politica di Yankeeland, ha dimostrato che trapezisti falliti come Kamala Harris, Hillary Clinton e Big Mike Obama possono essere riportati sulla terra con un botto.

Sebbene gli Alti comandi russo, egiziano e iraniano abbiano senza dubbio assorbito alcune delle lezioni della caduta della Siria e delle sue conseguenze, anche noi dobbiamo imparare in modo da essere in grado di aiutare a costringere la Cina a insistere sul rimpatrio nei gulag cinesi dei 200.000 uiguri siriani, come primo passo per consentire ai siriani di respirare di nuovo aria pulita, non inquinata da loro e dal resto della loro razza di tagliagole, i Fratelli Musulmani.

(Traduzione de l'antiDiplomatico)

*Declan Hayes è stato professore di economia internazionale presso la Sophia University di Tokyo dal 1997 al 2007, prima di tornare a insegnare in Europa. In precedenza ha lavorato in Australia, Irlanda e Messico e ha scritto molto su queste tre economie. È autore di Japan's Big Bang.