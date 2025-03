Chris Hedges - La guerra di Trump all'istruzione

di Chris Hedges* - Scheerpost

Gli attacchi ai college e alle università - l'amministrazione di Donald Trump ha avvertito circa 60 college che potrebbero perdere i fondi federali se non rendono i campus sicuri per gli studenti ebrei e sta già ritirando 400 milioni di dollari dalla Columbia University - non hanno nulla a che fare con la lotta all'antisemitismo. L'antisemitismo è una cortina di fumo, una copertura per un'agenda molto più ampia e insidiosa. L'obiettivo, che include piani per l'abolizione del Dipartimento dell'Istruzione e l'eliminazione di tutti i programmi di diversità, equità e inclusione (DEI), è quello di trasformare il sistema educativo, dall'asilo alla scuola di specializzazione, in una macchina per l'indottrinamento.

I regimi totalitari cercano il controllo assoluto sulle istituzioni che riproducono le idee, in particolare i media e l'istruzione. Le narrazioni che mettono in discussione i miti usati per legittimare il potere assoluto - nel nostro caso i fatti storici che intaccano la santità della supremazia maschile bianca, del capitalismo e del fondamentalismo cristiano - vengono cancellate. Non ci deve essere una realtà condivisa. Non ci devono essere altre prospettive legittime. La storia deve essere statica. Non deve essere aperta alla reinterpretazione o all'indagine. Deve essere calcificata in un mito per sostenere l'ideologia dominante e la gerarchia politica e sociale dominante. Qualsiasi altro paradigma di potere e interazione sociale equivale al tradimento.

“Una delle minacce più significative che una struttura gerarchica di classe può affrontare è un sistema scolastico pubblico universalmente accessibile ed eccellente”, scrive Jason Stanley in “Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future:”

La filosofia politica che avverte più acutamente questa minaccia - e che unisce l'ostilità verso l'istruzione pubblica al sostegno della gerarchia di classe - è una certa forma di libertarismo di destra, un'ideologia che vede il libero mercato come fonte della libertà umana. Questo tipo di libertari si schiera contro la regolamentazione governativa e praticamente contro ogni forma di bene pubblico, compresa l'istruzione pubblica. L'obiettivo politico di questa versione dell'ideologia libertaria è lo smantellamento dei beni pubblici. Lo smantellamento dell'istruzione pubblica è sostenuto sia dagli oligarchi che dalle élite commerciali, che vedono nella democrazia una minaccia al loro potere e nelle tasse necessarie per i beni pubblici una minaccia alla loro ricchezza. La scuola pubblica è il bene pubblico democratico fondamentale. È quindi perfettamente logico che coloro che si oppongono alla democrazia, compresi i movimenti fascisti e di orientamento fascista, uniscano le forze con i libertari di destra per minare l'istituzione dell'istruzione pubblica.

Ho impartito l' istruzione di “Una storia popolare degli Stati Uniti” di Howard Zinn in un'aula di una prigione del New Jersey. Il libro di Zinn è uno dei bersagli principali dell'estrema destra. Trump ha denunciato Zinn nel 2020 alla Conferenza della Casa Bianca sulla storia americana, dicendo: “I nostri figli vengono istruiti da testi di propaganda, come quelli di Howard Zinn, che cercano di far vergognare gli studenti della loro storia”.

Zinn fa crollare le bugie usate per glorificare la conquista delle Americhe. Permette ai lettori di vedere gli Stati Uniti attraverso gli occhi dei nativi americani, degli immigrati, degli schiavi, delle donne, dei leader sindacali, dei socialisti perseguitati, degli anarchici e dei comunisti, degli abolizionisti, degli attivisti contro la guerra, dei leader dei diritti civili e dei poveri. Egli riporta le testimonianze di Sojourner Truth, Chief Joseph, Henry David Thoreau, Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois, Randolph Bourne, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Mentre tenevo le mie lezioni, sentivo gli studenti mormorare “Dannazione” o “Ci hanno mentito”.

Zinn chiarisce che le forze militanti organizzate hanno aperto uno spazio democratico nella società americana. Nessuno di questi diritti democratici - l'abolizione della schiavitù, il diritto di sciopero, l'uguaglianza delle donne, la sicurezza sociale, la giornata lavorativa di otto ore, i diritti civili - ci è stato dato da una classe dirigente benevola. Ha comportato lotta e sacrificio personale. Zinn, in breve, spiega come funziona la democrazia.

Il libro di Zinn era venerato nella mia angusta aula di prigione. Era venerato perché i miei studenti capivano intimamente come il privilegio dei bianchi, il razzismo, il capitalismo, la povertà, la polizia, i tribunali e le bugie spacciate dai potenti deformassero le loro comunità e le loro vite. Zinn ha permesso loro di ascoltare, per la prima volta, le voci dei loro antenati. Ha scritto la storia, non il mito. Non solo ha istruito i miei studenti, ma li ha responsabilizzati. Avevo sempre ammirato Zinn. Dopo quella lezione anch'io lo veneravo.

Zinn, quando insegnava allo Spelman College, un college femminile storicamente nero di Atlanta, si impegnò nel movimento per i diritti civili. Ha fatto parte dello Student Nonviolent Coordinating Committee. Ha marciato con i suoi studenti per chiedere i diritti civili. Il presidente della Spelman non si divertì.

“Mi licenziarono per insubordinazione”, ricorda Zinn. “Il che era vero”.

L'istruzione è destinata a essere sovversiva. Dà agli studenti la capacità e il linguaggio per porre domande sui presupposti e sulle idee dominanti. Mette in discussione dogmi e ideologie. Può, come scrive Zinn, “contrastare l'inganno che rende legittima la forza del governo”. Solleva le voci degli emarginati e degli oppressi per onorare una pluralità di prospettive ed esperienze. Questo porta, quando l'educazione funziona, all'empatia e alla comprensione, al desiderio di riparare ai torti storici e di migliorare la società. Promuove il bene comune.

L'educazione non riguarda solo la conoscenza, ma anche l'ispirazione. Si tratta di passione. Si tratta della convinzione che ciò che facciamo nella vita sia importante. Si tratta, come scrive James Baldwin nel suo saggio “Il processo creativo”, della capacità di andare “al cuore di ogni risposta e di esporre la domanda che la risposta nasconde”.

Gli attacchi della destra a programmi come la teoria critica della razza o la DEI, come sottolinea Stanley nel suo libro, “distorcono intenzionalmente questi programmi per creare l'impressione che coloro le cui prospettive sono finalmente incluse - come i neri d'America, per esempio - stiano ricevendo una sorta di beneficio illecito o di vantaggio ingiusto. Così prendono di mira i neri americani che hanno raggiunto posizioni di potere e di influenza e cercano di delegittimarli come immeritevoli. L'obiettivo finale è giustificare l'acquisizione delle istituzioni, trasformandole in armi nella guerra contro l'idea stessa di democrazia multirazziale”.

L'integrità e la qualità dell'istruzione superiore pubblica in America sono state attaccate per decenni, come documenta Ellen Schrecker nel suo libro “The Lost Promise: American Universities in the 1960s”.

Le proteste nei campus universitari degli anni '60, sottolinea Schrecker, hanno visto “i nemici dell'accademia liberale” attaccare le sue “basi ideologiche e finanziarie”.

Le tasse universitarie, un tempo basse, se non addirittura gratuite, sono aumentate a dismisura e con esse l'enorme debito degli studenti. I legislatori statali e il governo federale hanno tagliato i finanziamenti alle università pubbliche, costringendole a cercare il sostegno delle aziende e a ridurre la maggior parte dei docenti allo status di assistenti mal pagati, spesso privi di indennità e di sicurezza del lavoro. Secondo la Federazione Americana degli Insegnanti, quasi il 75% dell'insegnamento nei college e nelle università è affidato a supplenti, docenti part-time e docenti a tempo pieno senza contratto, che non hanno alcuna speranza di ottenere la cattedra.

Le istituzioni pubbliche, che servono l'80% degli studenti della nazione, sono cronicamente a corto di fondi e di risorse di base. L'istruzione superiore si è trasformata, anche nelle principali università di ricerca, in formazione professionale, non più veicolo di apprendimento ma di mobilità economica. L'assalto vede le scuole d'élite, dove le rette possono superare gli 80.000 dollari l'anno, rivolgersi ai ricchi e ai privilegiati, escludendo i poveri e la classe operaia.

“L'attuale accademia funziona principalmente per replicare uno status quo sempre più iniquo, ed è difficile immaginare come potrebbe essere ristrutturata per servire uno scopo più democratico senza una pressione esterna per qualcosa come l'istruzione superiore universale e gratuita”, scrive Schrecker.

Le società totalitarie non insegnano agli studenti come pensare, ma cosa pensare. Producono studenti che sono analfabeti dal punto di vista storico e politico, accecati da un'amnesia storica forzata. Cercano di produrre servi e apologeti che si conformano, non critici e ribelli. I college di arti liberali, per questo motivo, non esistono negli Stati totalitari.

PEN America ha documentato quasi 16.000 proibizioni di libri nelle scuole pubbliche a livello nazionale dal 2021, un numero che, scrive PEN, “non si vedeva dall'epoca della paura rossa di McCarthy degli anni '50”. Questi libri includono titoli come “The Bluest Eye” di Toni Morrison, “The Color Purple” di Alice Walker e “Maus”, la graphic novel sull'Olocausto di Art Spiegelman.

L'attività umana più importante, come ci ricordano Socrate e Platone, non è l'azione, ma la contemplazione, riecheggiando la saggezza racchiusa nella filosofia orientale. Non possiamo cambiare il mondo se non riusciamo a capirlo. Digerendo e criticando i filosofi e le realtà del passato, diventiamo pensatori indipendenti nel presente. Siamo in grado di articolare i nostri valori e le nostre convinzioni, spesso in opposizione a quanto sostenuto da questi antichi filosofi. La capacità di pensare, di porsi le domande giuste, tuttavia, è una minaccia per i regimi totalitari che cercano di inculcare una cieca obbedienza all'autorità.

Le civiltà inconsapevoli sono lande desolate e totalitarie. Replicano e abbracciano idee morte, come si vede nel murale di José Clemente Orozco “L'epopea della civiltà americana”, dove scheletri in abiti accademici danno vita a piccoli scheletri.

“Prima di prendere il potere e stabilire un mondo secondo le loro dottrine, i movimenti totalitari evocano un mondo bugiardo e coerente che è più adeguato alle esigenze della mente umana della realtà stessa; in cui, grazie alla pura immaginazione, le masse sradicate possono sentirsi a casa e sono risparmiate dagli urti senza fine che la vita reale e le esperienze reali infliggono agli esseri umani e alle loro aspettative”, scrive Hannah Arendt in ‘Le origini del totalitarismo’. “La forza posseduta dalla propaganda totalitaria - prima che i movimenti abbiano il potere di calare tende di ferro per impedire a chiunque di disturbare, con la minima realtà, la raccapricciante quiete di un mondo completamente immaginario - sta nella capacità di escludere le masse dal mondo reale”.

Per quanto le cose vadano male, stanno per peggiorare. Il sistema educativo nazionale viene trascinato nel mattatoio, dove sarà smembrato e privatizzato. Le aziende che traggono profitto dal sistema delle scuole charter e dai college online - la cui preoccupazione principale non è certo l'istruzione - sostituiranno gli insegnanti veri e propri con istruttori non sindacalizzati e scarsamente preparati. Gli studenti, anziché essere istruiti, saranno istruiti a memoria e alimentati con i noti tropi dei libri di testo autoritari, come gli appelli alla supremazia bianca, alla purezza nazionale, al patriarcato e al dovere della nazione di imporre le proprie “virtù” agli altri con la forza. Questo indottrinamento di massa non solo garantirà l'ignoranza, ma anche l'obbedienza. E questo è il punto.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.