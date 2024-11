CIIE 2024 a Shangai: un ponte per il commercio internazionale e la cooperazione

La 7a China International Import Expo (CIIE) è al centro dell'attenzione mondiale, con leader stranieri e rappresentanti dell'industria che si riuniranno a Shanghai per questo importante evento commerciale.

Il premier cinese Li Qiang parteciperà alla cerimonia di apertura della 7a CIIE e agli eventi correlati, e terrà un discorso, come annunciato domenica dal portavoce del Ministero del Commercio, He Yadong.

Su invito del Premier Li, parteciperanno alla cerimonia di apertura e agli eventi anche alcuni leader stranieri, tra cui il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim, il Primo Ministro uzbeko Abdulla Aripov, il Primo Ministro slovacco Robert Fico, il Primo Ministro kazako Olzhas Bektenov, il Primo Ministro mongolo Luvsannamsrai Oyun-Erdene e il Primo Ministro serbo Milos Vucevic, come dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning.

Con il tema "Nuova era, futuro condiviso", la 7a CIIE ha attirato partecipanti da 152 paesi, regioni e organizzazioni internazionali, stabilendo un nuovo record con la presenza di 297 aziende Fortune Global 500 e leader di settore, ha riferito Tang Wenhong, assistente del Ministro del Commercio, durante una conferenza stampa riportata dall'agenzia di stampa Xinhua.

Uno degli elementi chiave della CIIE è il Forum Economico Internazionale di Hongqiao, che comprenderà un forum principale e 19 sotto-forum.

La CIIE rappresenta un'importante vetrina per le principali misure di apertura della Cina, per condividere le nuove opportunità di sviluppo con altri paesi e contribuire al miglioramento delle regole di governance economica globale, oltre a promuovere la costruzione di un'economia mondiale aperta, ha affermato Tang.

Zhou Mi, ricercatore senior presso la Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, ha dichiarato che la CIIE di quest'anno, come piattaforma fondamentale per l'importazione di beni dall'estero, mantiene una scala sostanziale e ha aumentato la propria attrattiva a livello mondiale. Questo riflette sia l'ottimizzazione della struttura economica interna della Cina, sia l'importanza del mercato cinese per le imprese globali.

Mentre i preparativi per la grande expo d'importazione entrano nella fase finale, i paesi partecipanti e le aziende hanno dimostrato grande entusiasmo per l'evento, presentando prodotti di alta qualità per cogliere le opportunità di mercato del secondo maggiore economia del mondo.

In un'intervista esclusiva al Global Times, l'ambasciatore indonesiano in Cina, Djauhari Oratmangun, ha affermato che l'Indonesia parteciperà alla CIIE di quest'anno con due padiglioni: uno dedicato al paese e uno ai prodotti. Al padiglione dei prodotti, 15 aziende indonesiane presenteranno i loro migliori prodotti di consumo, come caffè, nidi di rondine, spezie, snack, dolciumi e frutta. Nel padiglione del paese, invece, l'Indonesia promuoverà opportunità di cooperazione in settori come turismo, energie rinnovabili, fintech, biotecnologia e industria a valle.

Anche la Francia, presente come "ospite d'onore", parteciperà alla CIIE con l'obiettivo di presentare prodotti eccezionali e dimostrare l'impegno delle aziende francesi nel mercato cinese. Quest'anno, la partecipazione della Francia riveste particolare importanza, poiché ricorre il 60º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia e il 2024 è l'Anno della Cultura e del Turismo tra i due paesi. Diciannove aziende francesi saranno presenti, tra cui quelle dei settori alimentare, vinicolo, dei beni di lusso e altri.

Uno dei temi importanti della CIIE di quest'anno è lo sviluppo sostenibile. Per la prima volta, la CIIE ospiterà eventi dedicati a "sviluppo sostenibile guidato da nuove forze produttive di qualità", per esplorare percorsi che consentano alle aziende di perseguire uno sviluppo green e sostenibile.

Durante l'expo, la Finlandia presenterà il proprio padiglione con 18 aziende operanti in settori strategici come l'energia, i materiali avanzati e l'economia circolare. Kari Hakala, direttore esecutivo di FinnCham China Shanghai, ha dichiarato che Cina e Finlandia si completano in molte aree, aprendo grandi opportunità di crescita per le imprese finlandesi, specialmente in un mercato dinamico come quello cinese. Hakala ha aggiunto che la partecipazione alla CIIE offre un'importante occasione alla Finlandia per rafforzare i legami commerciali con la Cina e mostrare le sue aziende più innovative e lungimiranti.

Inoltre, il Ministro finlandese per il Commercio Estero e lo Sviluppo, Ville Tavio, parteciperà alla CIIE, evidenziando ulteriormente l'importanza dell'evento per i rapporti bilaterali.

Secondo i dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Cina, nei primi tre trimestri del 2024, le importazioni e le esportazioni cinesi hanno raggiunto un totale di 32,33 trilioni di yuan (circa 4,54 trilioni di dollari), con le sole importazioni che hanno toccato i 13,71 trilioni di yuan, segnando una crescita del 4,1% su base annua.

Con la crescente domanda dei consumatori cinesi di prodotti innovativi e di qualità, si aprono grandi opportunità per le aziende di tutto il mondo. La Cina continua a perseguire uno sviluppo di alta qualità e una maggiore apertura, creando un potenziale sempre più grande per le imprese estere.