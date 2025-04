Cina e Azerbaigian: nasce una partnership strategica globale

Nel contesto delle crescenti dinamiche geopolitiche globali, la recente visita del presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, a Pechino ha segnato un passo significativo nelle relazioni bilaterali tra Cina e Azerbaigian. Durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, i due leader hanno annunciato l'istituzione di una "partnership strategica globale", un accordo che riflette non solo l'intensificarsi dei legami politici ed economici tra i due Paesi, ma anche il loro impegno comune a rafforzare la cooperazione internazionale in un mondo sempre più multipolare.



Fiducia e interessi condivisi

La partnership strategica globale sottoscritta da Cina e Azerbaigian si fonda su pilastri fondamentali come la fiducia politica reciproca, il sostegno alle rispettive sovranità nazionali e lo sviluppo di una collaborazione pratica in settori chiave. Nel corso dei colloqui, Xi Jinping ha ribadito il sostegno della Cina all'Azerbaigian nella salvaguardia della sua indipendenza, integrità territoriale e libertà di scegliere un percorso di sviluppo coerente con le sue condizioni nazionali. In cambio, Aliyev ha confermato l'adesione dell'Azerbaigian al principio "una sola Cina", riconoscendo Taiwan come parte integrante del territorio cinese e respingendo qualsiasi forma di secessionismo taiwanese.

Questo scambio di garanzie diplomatiche rappresenta un chiaro segnale dell'importanza che entrambi i Paesi attribuiscono alla stabilità regionale e globale. In un momento storico caratterizzato da tensioni internazionali e rivalità geopolitiche, la partnership tra Cina e Azerbaigian emerge come un esempio di cooperazione basata sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni.



La Via della Seta moderna: infrastrutture, energia e innovazione

Uno degli aspetti centrali dell'accordo riguarda il rafforzamento della cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative (BRI), il progetto infrastrutturale lanciato dalla Cina per connettere Asia, Europa e Africa attraverso corridoi commerciali e logistici. L'Azerbaigian, situato geograficamente in una posizione strategica tra Europa e Asia, gioca un ruolo cruciale nel collegamento tra Oriente e Occidente. I due Paesi hanno espresso l'intenzione di sviluppare rotte trans-Caspio sicure e dirette, facilitando il trasporto merci tra Cina ed Europa e migliorando l'efficienza doganale.

Inoltre, il documento firmato dai due leader prevede un'intensificazione della collaborazione nei settori delle energie rinnovabili, dell'economia digitale e delle tecnologie avanzate. Questi ambiti rappresentano non solo opportunità economiche concrete, ma anche strumenti per promuovere la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di carbonio.



Contrasto al terrorismo e sicurezza internazionale

Un altro elemento chiave dell'accordo è il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di combattere congiuntamente le cosiddette "tre forze maligne" – terrorismo, estremismo e separatismo – che minacciano la stabilità regionale e globale. Entrambi i Paesi hanno concordato di intensificare gli scambi tra le agenzie di contrasto al crimine organizzato transnazionale, nonché di affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza informatica e al traffico di droga.

Questa collaborazione riflette la volontà di Cina e Azerbaigian di contribuire attivamente alla sicurezza internazionale, rafforzando al contempo la propria resilienza contro minacce interne ed esterne.



Difesa del multilateralismo e riforma dell'ordine globale

I due leader hanno inoltre ribadito il loro impegno a difendere il sistema internazionale basato sulle Nazioni Unite e sull'ordine giuridico globale. In un contesto in cui guerre commerciali e unilateralismo mettono a rischio il sistema multilaterale, Cina e Azerbaigian si sono schierati a favore della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, opponendosi fermamente al protezionismo e alle violazioni delle regole del commercio mondiale.

Aliyev ha espresso apprezzamento per le iniziative globali lanciate da Xi Jinping, tra cui la costruzione di una "comunità di destino condiviso per l'umanità", considerata uno strumento essenziale per promuovere pace, stabilità e prosperità a livello globale. Inoltre, la Cina ha sostenuto l'ingresso dell'Azerbaigian nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e ha accolto con favore il suo ruolo attivo nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), un forum regionale che mira a rafforzare la cooperazione economica e politica tra i suoi membri.



Prospettive future

Con la firma di 20 documenti di cooperazione in vari settori – dall'economia verde alla proprietà intellettuale, dal diritto spaziale alla digitalizzazione – Cina e Azerbaigian hanno gettato le basi per una partnership a tutto tondo. Questa collaborazione non si limita ai rapporti bilaterali, ma abbraccia anche dimensioni regionali e globali, ponendo le premesse per un maggiore coordinamento su temi di interesse comune.

La nuova partnership strategica globale tra Cina e Azerbaigian rappresenta un esempio di come due nazioni, pur provenienti da contesti culturali e geopolitici diversi, possano convergere verso obiettivi comuni. In un mondo sempre più frammentato, questa alleanza dimostra che la diplomazia basata sul rispetto reciproco e sulla cooperazione può essere un potente strumento per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più equo e sostenibile.

