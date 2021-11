Cina, riappare la tennista Peng Shuai

La stampa, forse un po' troppo frettolosamente, dopo la cancellazione del suo ultimo post e la sospensione della pubblicazione di contenuti social aveva associato (o nel migliore dei casi, lasciato presagire) alla sua sparizione fisica, ovviamente senza che nessun testata giornalistica si fosse presa la briga di fare delle verifiche sul campo sulla sua reale scomparsa.

D'altronde ormai è una prassi ormai consolidata, questa, quando si parla di Cina con buona pace della corretta informazione.

Precedentemente la celebre tennista Peng Shuai, aveva mosso una grave accusa dai social contro l'ex vice premier Zhang Ghaoli, ora in pensione: in un post apparso sull'account Weibo, il 2 novembre, aveva affermato che anni addietro l'avesse costretta a fare sesso con lui. Il post continuava dicendo che aveva avuto in seguito, una lunga relazione on-off con il funzionario cinese.

Sui social, intanto era già era partita la campagna con l'hashtag #WhereIsPengShuai cercando di coinvolgere media e personaggi in vista di tutto il mondo per chiedere al governo cinese di fare chiarezza sulla sua sorte.



?Dopo 17 giorni di assenza, forse la svolta: dalla sezione 'Moments' di Wechat, Peng avrebbe infatti pubblicato tre foto, condivise poi da una sua amica.

Sabato 20 novembre, poi il tweet del direttore del Global Times, Hu Xijin: "Oggi ho avuto conferma tramite le mie stesse fonti che queste foto riflettono effettivamente lo stato attuale di Peng Shuai. Nei giorni scorsi è rimasta a casa sua liberamente e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività".

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh