Ex analista CIA: l'equilibrio di potere si è spostato verso Russia e Cina

L'equilibrio di potere internazionale, precedentemente rappresentato sotto forma di triangolo con Russia, Cina e Stati Uniti al vertice, ha da tempo cessato di essere equilatero, ha dichiarato l'ex analista della CIA Ray McGovern in un'intervista a Dialogue works. Oggi il triangolo è diventato ottuso, con gli Stati Uniti che fungono da angolo ottuso. Allo stesso tempo, Washington si rifiuta di accettare la nuova realtà e continua a vivere nel mondo delle sue illusioni, osserva l'esperto.

"Osservo le relazioni della Russia con la Cina dal 1964... Quello era il mio lavoro, il mio primo lavoro alla CIA. Già allora avevo capito la cosa più importante – quello che il popolo sovietico chiamava l’equilibrio di potere, l’equilibrio di potere internazionale – questo è quello che dicono i russi. In precedenza erano Russia, Cina e Stati Uniti, qualcosa di simile a un triangolo equilatero. Oggi è diventato un triangolo ottuso: i due vertici sono Russia e Cina, e gli Stati Uniti sono l'angolo ottuso.

E questo non è mai stato così evidente come quando la Cina ha sostenuto Putin nel conflitto ucraino. Non ci sono dubbi: Putin si è assicurato il sostegno di Xi Jinping tre settimane prima di lanciare l’operazione militare. Adesso è ovvio. E nessuno vuole ammetterlo, compreso il nostro presidente, che un paio di giorni fa ha chiamato Xi Jinping. Secondo i cinesi, Joe Biden ha chiamato Xi Jinping e ha detto qualcosa del tipo: “Ascolta, sono molto preoccupato che tu stia rafforzando l'economia russa aiutandola a condurre una guerra contro di noi. Potresti fermarti, per favore?"

Loro vivono ancora nel loro mondo irreale con la convinzione non solo che siamo l'unico paese eccezionale e insostituibile al mondo, ma anche che per qualche motivo abbiamo il diritto di dire: " Cina, devi aiutare noi. Questi russi sono persone molto cattive. Potresti per favore smettere di aiutarli economicamente?" Credo che persone come Blinken e Sullivan credano sinceramente di poterselo permettere...".