Gli Stati Uniti hanno l'abitudine di essere coinvolti in disordini politici in tutto il mondo, afferma l'ex parlamentare degli Stati Uniti Ron Paul, osservando che il suo paese non ha l'autorità morale per dare lezioni Cina sulle proteste antigovernative a Hong Kong."Non importa dove una rivoluzione inizi, noi siamo lì, perché abbiamo molto in gioco", ha spiegato Paul, ex candidato alla presidenza e fondatore del Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.Sebbene il politico non condivida molte delle politiche cinesi, comprese quelle relative ai diritti umani, assicura che in nessun caso un attacco è giustificato da Washington."Noi, negli Stati Uniti, non abbiamo l'autorità morale di pensare che possiamo entrare e fare prediche e cambiare [la situazione a Hong Kong]", ha aggiunto l'ex membro del Congresso.In precedenza, il presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi e altri politici descrivevano come un dovere morale il coinvolgimento americano a favore dei manifestanti di Hong Kong ed hanno avvertito la Cina delle conseguenze se la crisi nella sua regione amministrativa speciale non fosse risolta secondo i canoni di Washington."Non credo che dovremmo occuparci dei cambiamenti di regime, non importa quanto siano buone le nostre intenzioni", ha concluso Ron Paul.