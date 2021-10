Facebook e WhatsApp offline. Il geniale commento di Snowden su Twitter

WhatsApp, Facebook (incluso Messenger) e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e nel resto del mondo dalle 17 e 40 circa. Questo il commento di Edward Snowoden su Twitter: "Facebook e Instagram vanno misteriosamente offline e, per un giorno splendente, il mondo diventa un posto più sano."

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown