Seguono alcuni documenti prodotti dal Forum italiano dei Comunisti finalizzati a promuovere una discussione seria sul movimento comunista in Italia e sul movimento comunista internazionale.



(Aginform)



Forum italiano dei Comunisti

Abbiamo più volte ribadito che l'obiettivo del Forum non è creare un nuovo gruppo politico o mantenere steccati fittizi, ma aprire nell'area comunista un dibattito e un rapporto nuovo che contribuisca a superare lo stato in cui versano gruppi e anche singoli compagni e che fino ad oggi ha prodotto solo macerie e mistificazioni.

Nei dieci mesi che ci separano dall'inizio dell'attività del Forum ci siamo concentrati soprattutto nel definire la necessità che si ponga fine a nuove avventure corsare e a un modo romantico e soggettivo di intendere la ripresa di un movimento comunista in Italia. Su questo continueremo ad insistere, aprendo interlocuzioni che, seppure difficoltose, sono l'unico strumento che ci può permettere di scavare sui luoghi comuni, le ambiguità e le improvvisazioni che hanno caratterizzato finora l'esperienza comunista. Senza la pretesa di salire in cattedra, ma cercando di arrivare, attraverso l'analisi e la discussione, a un punto di vista comune e a ipotesi di lavoro politico sufficientemente verificate.

Per il futuro non ci aspettiamo dunque svolte organizzative che annuncino la nascita di una nuova verità che dovrebbe riaggregare le esauste schiere di comunisti che per decenni hanno provato a riorganizzarsi. Crediamo, invece, che sia arrivato il momento di aprire una fase in cui le questioni di fondo che riguardano l'avvenire dei comunisti italiani vengano messe al centro di una elaborazione collettiva che ci faccia fare dei passi in avanti.

Imboccare questa strada è arduo e presuppone che di fronte al bilancio negativo si eviti di rinchiudersi in nicchie organizzative o culturali che sono solo dimostrazioni di difficoltà nel rapportarsi alla realtà. Per noi comunisti la teoria è la scienza della trasformazione. In questo quadro si inseriscono gli scritti che qui alleghiamo e che riguardano punti essenziali di una discussione tra comunisti: la natura della crisi del movimento comunista e il nuovo quadro internazionale, uno schema interpretativo dello storia del PCI a partire dalla caduta del fascismo fino alla mutazione genetica, una nota su Salerno che ci fa capire su quali binari si è incanalata la situazione italiana dopo il 1944 e, infine, quali sono i nodi da sciogliere affinchè i comunisti possano ridiventare protagonisti nella lotta politica e di classe nel nostro paese.

Sono solo appunti che speriamo aiutino a entrare nel vivo delle questioni che abbiamo di fronte.



Tutto il materiale lo trovate qui:



https://www.aginform.org/spunt iperdibattito.html

https://www.associazionestalin .it/spuntiperdibattito.html

https://www.ambienteweb.org/