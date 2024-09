Global Times - Dichiarazione di Pechino, piano d'azione adottato al vertice FOCAC

di Zhang Han, Liu Caiyu, Fan Anqi e Chi Jingyi - Global Times



Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con l'Africa per attuare 10 azioni di partenariato per far progredire congiuntamente la modernizzazione. Ha inoltre proposto di elevare le relazioni bilaterali tra la Cina e tutti i Paesi africani che hanno legami diplomatici con la Cina al livello di relazioni strategiche e di elevare la caratterizzazione complessiva delle relazioni Cina-Africa a una comunità Cina-Africa per tutte le stagioni con un futuro condiviso per la nuova era.

Xi ha fatto queste osservazioni durante il discorso di apertura del vertice 2024 del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC) a Pechino.

I partecipanti al Forum e gli osservatori hanno salutato l'innalzamento dei legami come una guida visionaria per il futuro e sono rimasti colpiti dal progetto concreto e trasversale che sarà in grado di produrre benefici sostanziali per l'Africa, di stimolare la modernizzazione spalla a spalla e di portare la cooperazione Cina-Africa a nuove vette.

Azioni sostanziali

Una dichiarazione sulla costruzione congiunta di una comunità Cina-Africa con un futuro condiviso per la nuova era e un piano d'azione della FOCAC per i prossimi tre anni sono stati adottati giovedì al vertice FOCAC 2024 di Pechino.

Il piano d'azione, che sarà attuato nei prossimi tre anni, copre le aree dell'apprendimento reciproco tra le civiltà, della prosperità commerciale, della cooperazione nella catena industriale, della connettività, della cooperazione allo sviluppo, della sanità, della rivitalizzazione rurale e del benessere delle persone, degli scambi interpersonali, dello sviluppo verde e della sicurezza comune.

Il piano copre sostanzialmente tutti gli aspetti della modernizzazione, riflettendo la fiducia e la sincerità della Cina nel promuovere la modernizzazione con l'Africa, ha dichiarato al Global Times Song Wei, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia dell'Università di Studi Esteri di Pechino.

Per garantire il successo delle 10 iniziative di partenariato, la Cina fornirà all'Africa 360 miliardi di yuan (50,69 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni. Secondo il piano d'azione, la Cina concederà l'esenzione dai dazi al 100% delle linee tariffarie dei prodotti dei Paesi meno sviluppati che hanno legami diplomatici con la Cina.

La Cina aprirà volontariamente e unilateralmente il proprio mercato. Questa mossa fa della Cina il primo grande Paese in via di sviluppo e la prima grande economia a compiere un passo del genere e contribuirà a trasformare il grande mercato cinese nella grande opportunità dell'Africa, ha sottolineato Xi nel suo discorso di apertura.

La Cina contribuirà alla realizzazione di 30 progetti infrastrutturali in Africa, alla costruzione di una rete di trasporto multimodale mare-ferrovia che colleghi le regioni centrali e occidentali della Cina all'Africa e all'approfondimento della cooperazione con il continente in materia di regolamenti in valuta locale e tecnologia finanziaria.

Il piano d'azione prevede inoltre l'invio di 2.000 medici ed esperti di sanità pubblica e di 500 esperti di agricoltura, l'attuazione di 20 programmi di assistenza sanitaria e di trattamento della malaria e di 30 progetti di energia pulita e di sviluppo ecologico, l'incoraggiamento alle imprese cinesi in Africa a creare non meno di 1 milione di posti di lavoro locali e l'offerta di 60.000 opportunità di formazione, con priorità ai programmi per l'emancipazione delle donne e lo sviluppo dei giovani.

La Cina si unirà all'Africa per stabilire e implementare un partenariato per l'Iniziativa di Sicurezza Globale, fornendo sovvenzioni militari, addestrando il personale militare e invitando gli ufficiali militari africani a visitare la Cina e a condurre esercitazioni e pattugliamenti.

Munetsi Madakufamba, direttore esecutivo del Centro di ricerca e documentazione sull'Africa australe con sede in Zimbabwe, è rimasto colpito dalla condivisione di esperienze di governance prevista dal piano d'azione.

Invitando 1.000 personalità dei partiti politici africani in Cina per uno scambio, la Cina sta offrendo all'Africa un modello alternativo su cui basarsi per valutare come adattarlo al contesto e alle circostanze di ciascun Paese, ha dichiarato Madakufamba al Global Times.

Adetoro Banwo, vicedirettore dell'Istituto Confucio dell'Università di Lagos, in Nigeria, ha dichiarato al Global Times che il piano si rivolge a settori chiave della cooperazione e dovrebbe approfondire i legami economici e aumentare gli scambi e gli investimenti per entrambi i Paesi. Il piano faciliterà anche il trasferimento di tecnologie e conoscenze, colmando le lacune e incoraggiando l'innovazione.

Hamad Alhosani dell'istituto di ricerca TRENDS Research and Advisory, con sede ad Abu Dhabi, ha sottolineato che l'impegno della Cina è un mezzo per potenziare le nazioni africane, sostenendo le loro aspirazioni di prosperità e sviluppo.

“In definitiva, questa collaborazione può portare a vantaggi reciproci e a una crescita a lungo termine”, ha affermato.

Verso un futuro condiviso

Sena Voncujovi, analista delle relazioni Africa-Cina del Ghana presso Development Reimagined, ha dichiarato al Global Times che un aspetto importante per la “comunità Cina-Africa per tutte le stagioni con un futuro condiviso per la nuova era” sarà la globalizzazione economica inclusiva.

“Oggi, la maggior parte delle nostre partnership è nel settore manifatturiero. Questo aiuta l'Africa a industrializzarsi, aiuta l'agricoltura africana a modernizzarsi e aiuta il continente africano a integrarsi nelle catene di approvvigionamento globali”, ha affermato Voncujovi.

Per Alhosani di TRENDS il concetto è quello di solidarietà. Nell'attuale panorama internazionale, caratterizzato da tensioni geopolitiche e alleanze mutevoli, la FOCAC, con un raduno di massa e risultati fruttuosi, enfatizza la cooperazione rispetto al confronto, evidenziando la Cina come partner chiave dell'Africa.

L'innalzamento delle relazioni dimostra la determinazione e l'impegno della Cina ad allineare e sviluppare ulteriormente le proprie strategie nazionali con i Paesi africani, ha dichiarato Song.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)