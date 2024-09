Global Times - La cooperazione Cina-Africa dà la spinta finanziaria di cui il continente ha bisogno

Global Times



La cooperazione Cina-Africa è stata molto utile per “dare la spinta finanziaria di cui l'Africa ha bisogno” in presenza di vincoli in termini di flussi di IDE dai Paesi occidentali, ha sottolineato sabato Nardos Bekele-Thomas, amministratore delegato dell'Agenzia di sviluppo dell'Unione africana-Nuovi partenariati per lo sviluppo dell'Africa (AUDA-NEPAD), a margine di un forum finanziario.

Dopo il Vertice 2024 del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC), conclusosi venerdì a Pechino, il giorno successivo si è tenuto un forum ospitato dall'Alleanza delle istituzioni finanziarie multilaterali africane (AAMFI) e dall'Unione Africana (UA), con il tema “Costruire ponti: Cooperazione per la crescita tra Cina e istituzioni finanziarie multilaterali africane”.

Nel corso dei decenni, i partenariati tra la Cina e le istituzioni finanziarie multilaterali africane (AMFI) si sono rafforzati, realizzando una proficua cooperazione nel guidare la trasformazione economica in tutto il continente africano.

Tuttavia, l'Occidente ha visto la cooperazione tra Cina e Africa attraverso la lente di una mentalità da guerra fredda. I media occidentali hanno dipinto i finanziamenti allo sviluppo forniti dalla Cina all'Africa come una “trappola del debito”.

“Questa non è la realtà. Alcune persone hanno deciso di vedere le cose in modo diverso, ma questo non significa che sia la realtà”. Albert Muchanga, commissario per il Commercio e l'Industria della Commissione dell'Unione Africana, ha risposto alle accuse occidentali di “trappola del debito” durante il forum. La realtà sul campo è che c'è stata una collaborazione sostanziale tra Africa e Cina, e i Paesi africani e la Cina sono impegnati a portare la collaborazione a livelli più alti. Questo è ciò che conta per i benefici del popolo africano e del popolo cinese, è una collaborazione vantaggiosa per tutti, ha osservato Muchanga.

Per quanto riguarda la verità sulla questione del debito in Africa, Bekele-Thomas ha spiegato che nel momento in cui l'Africa si stava espandendo in termini di crescita economica, è arrivato il COVID-19 e poi la crisi ucraina che ha interrotto le catene di approvvigionamento e creato inflazione, non solo in Africa, ma nel mondo intero.

Come partner strategico, la Cina sta aiutando alcuni Paesi africani a uscire dalla crisi del debito. E questo è molto utile. Soprattutto, è fondamentale costruire l'economia e renderla abbastanza forte da resistere agli shock. Siamo quindi molto contenti e orgogliosi che il nostro percorso sia quello di unire la Cina e l'Africa e di elaborare un piano concreto con dei risultati”, ha dichiarato Bekele-Thomas al Global Times.

Molti investimenti cinesi sono affluiti in Africa, quasi in tutti i Paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina. Stanno generando posti di lavoro e promuovendo l'aggiunta di valore, che è fondamentale per l'industrializzazione dell'Africa, ha detto Muchanga.

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato giovedì che la Cina è pronta a lavorare con l'Africa per attuare 10 azioni di partenariato per far progredire insieme la modernizzazione.

Per attuare le 10 azioni di partenariato, il governo cinese fornirà 360 miliardi di yuan di sostegno finanziario nei prossimi tre anni, ha dichiarato Xi.

Questo significa che il denaro verrà utilizzato in modo produttivo. E certamente i flussi che arriveranno dalla Cina saranno utilizzati dagli Stati membri per aumentare i livelli di investimento nelle economie, in modo da promuovere livelli più elevati di crescita inclusiva e sviluppo sostenibile in tutto il continente africano, ha spiegato Muchanga.

La visione è che la cooperazione Cina-Africa crescerà con il dinamismo e continuerà a progredire, ha aggiunto.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)