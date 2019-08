/ Il fallimento di Bin Salman nello Yemen danneggerà anche Trump

In effetti, la crescente tensione tra "alleati per tutta la vita", ovvero Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), potrebbe portare alla secessione dello Yemen e "danneggiare la campagna di pressione" degli Stati Uniti contro l'Iran, secondo la rivista americana di politica estera Foreign Office, in un articolo pubblicato ieri.La pubblicazione ricorda che gli scontri sono scoppiati il ??7 agosto nella città portuale yemenita di Aden (sud), dove il cosiddetto "Consiglio di transizione meridionale" - noto anche come "i leader dello Yemen meridionale", riferendosi alle forze supportate e addestrate dagli Emirati Arabi Uniti si sono ribellate al "governo" dell'ex presidente yemenita fuggitivo Abdu Rabu Mansur Hadi, sostenuto da Al Saud.Il giorno dopo, le forze separatiste si sono appropriate di tutti i campi militari appartenenti a Hadi e al palazzo presidenziale di Aden. A sua volta, Hani bin Breik, vicepresidente del cosiddetto "Consiglio della transizione meridionale", ha annunciato l'arresto di un gruppo di membri della milizia della 4a divisione, vicino ad Hadi, durante l'occupazione del loro quartier generale.La disputa, secondo il rapporto, ha messo in luce le tensioni sugli obiettivi perseguiti da Riad e Abu Dhabi in Yemen, oltre a rendere pubblico "un divario ancora più profondo" nelle politiche regionali di questi paesi, che sono "i principali partner di sicurezza statunitensi", un fatto che potrebbe rompere con la coalizione di Bin Salman, si avverte nell'articolo.Una situazione del genere potrebbe "intrappolare" Washington in un'altra disputa nell'Asia occidentale e "complicare" la posizione anti-iraniana dell'amministrazione Trump, dato che sia l'Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti sono "i principali partner statunitensi" per provare "a isolare l'Iran”, quindi la guerra nello Yemen con la partecipazione di importanti attori è di maggiore importanza per Washington.La pubblicazione ricorda che Bin Salman aveva promesso una "facile vittoria" nell'aggressione contro lo Yemen, tuttavia, dopo che sono trascorsi più di quattro anni di guerra, l'equazione del della guerra si è modificata a favore dell'Esercito e del movimento popolare yemenita, quindi le forze di aggressione cercano disperatamente una via d'uscita dal conflitto che hanno creato da sole, si legge nel rapporto.Abu Dhabi, il principale complice del regime saudita nella guerra contro lo Yemen, ha iniziato a luglio il ritiro della maggior parte delle sue forze dal territorio yemenita dopo un anno di discussioni con Riad e gli altri membri della cosiddetta coalizione che ha bombardato il paese il più povero del mondo arabo dal 26 marzo 2015.La decisione ha fatto arrabbiare la monarchia saudita.L'Arabia Saudita ha condotto una guerra contro il vicino meridionale, molto povero nonostante le ricche risorse naturali come il petrolio, allo scopo di ripristinare Hadi al potere. Tuttavia, dopo oltre quattro anni di aggressione, la missione non è stata compiuta, nonostante il sostegno incondizionato degli Stati Uniti e dei suoi alleati.