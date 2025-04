Il lavoro come motore del rinnovamento nazionale: Xi Jinping celebra la classe operaia cinese

In occasione del centesimo anniversario della fondazione della Federazione Cinese dei Sindacati (ACFTU), il Presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza cruciale del lavoro e del ruolo della classe operaia nel guidare la nazione verso nuovi traguardi nell'era moderna. Parlando durante una cerimonia che ha reso onore a 1.670 lavoratori modello e 756 individui definiti come esemplari, Xi ha ribadito come il lavoro sia non solo un valore fondamentale, ma anche la forza motrice per il progresso della società.

Xi Jinping, che ricopre anche le cariche di Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e Presidente della Commissione Militare Centrale, ha affermato che la classe operaia cinese rappresenta la base più solida e affidabile del Partito. Nonostante i cambiamenti storici e sociali, il ruolo di questa classe, insieme alla politica di totale fiducia nei suoi confronti, deve rimanere invariato. Il leader cinese ha inoltre elogiato il ruolo dei sindacati come ponte tra il Partito e i lavoratori, difensori degli interessi delle persone comuni.

La Federazione Cinese dei Sindacati, fondata nel 1925 con 540.000 membri, è oggi il più grande sindacato al mondo, con quasi 300 milioni di iscritti. Negli ultimi cento anni, sotto la guida del PCC, essa ha svolto un ruolo chiave nell'unificare la classe operaia attorno agli obiettivi strategici del Paese.

Durante l'incontro, Xi ha evidenziato l'importanza di coltivare una forza lavoro qualificata, innovativa e ben istruita, capace di affrontare le sfide poste dalla trasformazione industriale e tecnologica globale. Ha inoltre chiesto miglioramenti nelle condizioni di lavoro e occupazionali, in modo da assicurare una distribuzione equa delle risorse che valorizzi il contributo dei lavoratori, aumentando così il loro senso di appagamento e sicurezza.

Tra i premiati vi sono lavoratori provenienti da settori tradizionali – come agricoltura e industria – ma anche rappresentanti di nuove professioni emergenti, tra cui corrieri e formatori dei servizi domestici. Gao Feng, un corriere Meituan insignito del titolo di "lavoratore modello", ha espresso gratitudine per il riconoscimento, dichiarando che l'onore spetta non solo a lui, ma a tutto il gruppo di lavoro che ogni giorno si dedica con impegno.

Xi ha anche ricordato che il successo non arriva da solo, bensì è frutto di duro lavoro e perseveranza. In diverse occasioni, ha sottolineato l'importanza del lavoro nella costruzione della storia e del futuro: “Le persone fanno la storia, e il lavoro crea il futuro. La felicità non cade dal cielo, né i sogni si avverano automaticamente”.

Un chiaro esempio di spirito lavorativo è rappresentato dalla famiglia Fu, che da decenni si dedica alla lotta contro la desertificazione del Taklamakan, nello Xinjiang. Guidata inizialmente da Fu Zhizhou, padre della famiglia, e proseguita oggi dai suoi figli, questa battaglia ecologica ha portato alla creazione di un muro verde di 34 chilometri composto da pioppi, simbolo della determinazione umana nel trasformare ambienti ostili.

Un altro esempio tangibile dell'impegno nella crescita sostenibile è rappresentato dall'invio di esperti tecnici nelle aree rurali, una pratica iniziata nel 1999 a Nanping, nella provincia del Fujian. Lo stesso Xi, all’epoca governatore del Fujian, ne aveva apprezzato l’efficacia. Oggi tale iniziativa è diffusa in tutto il paese ed è diventata strumento chiave per lo sviluppo locale. Wu Jingcai, il primo esperto inviato a Nanping, pur in pensione, continua a dedicarsi al proprio lavoro con passione, aiutando i contadini a migliorare le tecniche agricole e ad affrontare le mutevoli condizioni di mercato.

Secondo Zhang Yiwu, professore presso l’Università di Pechino, il valore del lavoro rappresenta una virtù tradizionale del popolo cinese. È grazie al duro lavoro generazionale che la Cina moderna è stata costruita, nonostante le difficoltà. Oggi, di fronte a grandi cambiamenti globali, il carattere tenace del popolo cinese resta fonte di coraggio e fiducia per superare gli ostacoli lungo il cammino del rinnovamento nazionale.

In occasione del Primo Maggio, Giornata Internazionale dei Lavoratori, Xi Jinping ha rivolto auguri e saluti calorosi a tutti i lavoratori del Paese, ribadendo che la grandezza della Cina è frutto dello sforzo quotidiano di milioni di persone comuni.

