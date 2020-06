La Cina chiede la revoca delle sanzioni unilaterali contro la Siria

Il principale fattore che causa la crisi economica e umanitaria in Siria sono le sanzioni unilaterali, ha affermato Zhang Jun, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite nel suo intervento citato dall'agenzia Xinhua Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva fatto appello per la revoca alle sanzioni che minano la capacità dei paesi di rispondere alla pandemia di COVID-19. I paesi regionali hanno anche espresso la loro preoccupazione per le sanzioni alla Siria, sostenendo che hanno già influenzato l'economia della regione, ha precisato l'inviato di Pechino al Consiglio di sicurezza."Ancora una volta sollecitiamo fortemente i paesi interessati a revocare queste sanzioni", ha affermato Zhang.Ci sono state ricerche e analisi ricche e convincenti, comprese quelle dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) su come le sanzioni hanno causato conseguenze umanitarie, ha ricordato.La Cina invita l'OCHA a prestare maggiore attenzione all'impatto negativo delle sanzioni e alla situazione umanitaria in Siria e in altri paesi e ad aggiornare il Consiglio di sicurezza con una revisione approfondita al riguardo, ha sottolineato Zhang.La Cina ha una crescente preoccupazione per la situazione economica e umanitaria in Siria ed è profondamente preoccupata per la sofferenza dei civili in tutto il paese.Da giugno 2019, c'è stato un aumento del 200 percento dei prezzi dei prodotti alimentari. La sterlina siriana ha raggiunto il punto più basso mai registrato nei confronti del dollaro USA. Il Programma alimentare mondiale ha stimato che 9,3 milioni di persone non sono sicure in termini di cibo in Siria. La pandemia COVID-19 comporta ulteriori sfide, ha osservato.Il governo siriano ha la responsabilità primaria di migliorare la situazione umanitaria in Siria, compresa la prevenzione e il contenimento della diffusione di COVID-19. Il suo ruolo non può essere sostituito, ha precisato Zhang.Per quanto riguarda la situazione della sicurezza in Siria, la Cina sostiene gli appelli per il cessate il fuoco fatti dal segretario generale e dal suo inviato speciale per la Siria e invita tutte le parti a cogliere questa opportunità per rafforzare il dialogo politico e la fiducia reciproca.Nel frattempo, Zhang ha ricordato la necessità di impedire ai gruppi armati e ai terroristi di sfruttare l'attuale situazione per intensificare gli attacchi. "Devono essere messi in atto sforzi efficaci, cooperativi e mirati contro l'antiterrorismo".Ha ribadito la ferma posizione della Cina di sostenere il processo politico guidato dalla Siria nel pieno rispetto della sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale del paese arabo.